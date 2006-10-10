Николай Басков: «Моя жена - дочь российского миллиардера. На кой ей голубой?»

Поклонникам Николая Баскова можно только посочувствовать: парень ведет себя так, не поймешь, что и думать о нем. То он твердит о любви к своей супруге Светлане, то целуется с Таисей Повалий. А еще если учесть, что певца давненько недоброжелатели подозревают в нетрадиционной сексуальной ориентации… Ну, в общем, кошмар! Но вот его подловили журналисты в состоянии «слегка под шофэ».
А говорят, что у трезвого на уме, то у пьяного – на языке. Из этого интервью артиста многие «непонятности» прояснились. (Правда, нам пришлось немного поработать над стилем артиста. Понимаете: не трезвый человек не очень следит за своей лексикой). - Николай, как вы думаете, почему вас подозревают в нетрадиционной сексуальной ориентации?
- Когда появляется молодой красивый артист, все почему-то думают, что он нетрадиционной сексуальной ориентации. Эти слухи ходят еще и потому, что мой бывший продюсер был геем. Вернее, у него был гормональный сбой... Он, конечно, прекрасный человек… Но, например, я прихожу к нему за деньгами, а он снимает мальчиков. А вообще, что, у нас в шоу-бизнесе мало педиков? Я же не могу трахать бабу в прямом эфире. Моя жена - дочь российского миллиардера. На кой ей голубой? Эта девушка могла выйти замуж за любого.
- А как вы познакомились со своей женой?
- Я пришел к ее папе, мы готовили концерт «Посвящение». На его даче дело было. Я пошел к бассейну. И вдруг приезжает красивая, загорелая брюнетка. И я пригласил ее танцевать. Там много было красивых девушек, и все ко мне подбивали клинья. Но я почему-то запомнил именно Свету. Может, это судьба.
Я готов заниматься с ней сексом везде, где она готова отдаться мне. Света меня целует, обнимает, ласкает. С моей женой — такой оргазм всегда… Я целую ей грудь, потом уверенно вхожу в нее.
- Правда, что ваши предки были дворянских кровей?
- У них были огромные поместья. Потом пришла эта чертова революция. Все загубила… Но они выжили. Мой папа был настоящим полковником. Он работал в Министерстве обороны. Он не украл ни одной копейки! Он — настоящий, честный мужик.
- Кого из своих коллег уважает Николай Басков?
- Вся наша эстрада сегодня — это временщики. Великих практически не осталось. Если говорить о современной эстраде, то это чистое развлечение, лишенное эмоций. Взять, к примеру, «Фабрику звезд» — они там поют только старые песни. А все потому, что есть люди, которые считают: они могут руководить процессом, решать на радио и телевидении, что формат, а что – нет.
Знаете анекдот? Попадают «Иванушки» в автокатастрофу. Подходит к ним апостол и спрашивает: «Вы кто?» «Музыканты», — отвечают. «Ой, музыканты! Это в ад, в ад, в ад. Вы кто, группа или что там?» Они говорят: «Мы — «Иванушки International». «А, «Иванушки»! Да какие же вы музыканты? Идите в рай!» Есть артисты настоящие, а есть -«сделанные». Вот, что самое ужасное.
- Хорошо, Басков не очень любит своих эстрадных коллег. А как насчет оперных? Скажем, Галина Вишневская… - Кто такая Вишневская? Кто сказал, что она великая оперная певица? Ребята, Вишневская в оперном мире — ноль! Это певица, которая благодаря гениальному мужу Ростроповичу сделала карьеру. Великая певица — это Образцова. Настоящий эталон. А Вишневская иногда говорит такие вещи, что создается впечатление, что это бабушка в маразме. Ей надо уже воздвигнуть себе памятник и смотреть на него. Если через пятьдесят лет меня спросят, кто такая Вишневская, то я скажу, что это женщина, которой когда-то не нравилось мое творчество. Я понимаю: Образцова, Караян, Мутти, Аббадо, Дзеффирелли, Кабалье та же самая. Кстати, Кабалье со мной занимается бесплатно. Четыре года уже. По материалам shoowbiz.
- Когда появляется молодой красивый артист, все почему-то думают, что он нетрадиционной сексуальной ориентации. Эти слухи ходят еще и потому, что мой бывший продюсер был геем. Вернее, у него был гормональный сбой... Он, конечно, прекрасный человек… Но, например, я прихожу к нему за деньгами, а он снимает мальчиков. А вообще, что, у нас в шоу-бизнесе мало педиков? Я же не могу трахать бабу в прямом эфире. Моя жена - дочь российского миллиардера. На кой ей голубой? Эта девушка могла выйти замуж за любого.
- А как вы познакомились со своей женой?
- Я пришел к ее папе, мы готовили концерт «Посвящение». На его даче дело было. Я пошел к бассейну. И вдруг приезжает красивая, загорелая брюнетка. И я пригласил ее танцевать. Там много было красивых девушек, и все ко мне подбивали клинья. Но я почему-то запомнил именно Свету. Может, это судьба.
Я готов заниматься с ней сексом везде, где она готова отдаться мне. Света меня целует, обнимает, ласкает. С моей женой — такой оргазм всегда… Я целую ей грудь, потом уверенно вхожу в нее.
- Правда, что ваши предки были дворянских кровей?
- У них были огромные поместья. Потом пришла эта чертова революция. Все загубила… Но они выжили. Мой папа был настоящим полковником. Он работал в Министерстве обороны. Он не украл ни одной копейки! Он — настоящий, честный мужик.
- Кого из своих коллег уважает Николай Басков?
- Вся наша эстрада сегодня — это временщики. Великих практически не осталось. Если говорить о современной эстраде, то это чистое развлечение, лишенное эмоций. Взять, к примеру, «Фабрику звезд» — они там поют только старые песни. А все потому, что есть люди, которые считают: они могут руководить процессом, решать на радио и телевидении, что формат, а что – нет.
Знаете анекдот? Попадают «Иванушки» в автокатастрофу. Подходит к ним апостол и спрашивает: «Вы кто?» «Музыканты», — отвечают. «Ой, музыканты! Это в ад, в ад, в ад. Вы кто, группа или что там?» Они говорят: «Мы — «Иванушки International». «А, «Иванушки»! Да какие же вы музыканты? Идите в рай!» Есть артисты настоящие, а есть -«сделанные». Вот, что самое ужасное.
- Хорошо, Басков не очень любит своих эстрадных коллег. А как насчет оперных? Скажем, Галина Вишневская… - Кто такая Вишневская? Кто сказал, что она великая оперная певица? Ребята, Вишневская в оперном мире — ноль! Это певица, которая благодаря гениальному мужу Ростроповичу сделала карьеру. Великая певица — это Образцова. Настоящий эталон. А Вишневская иногда говорит такие вещи, что создается впечатление, что это бабушка в маразме. Ей надо уже воздвигнуть себе памятник и смотреть на него. Если через пятьдесят лет меня спросят, кто такая Вишневская, то я скажу, что это женщина, которой когда-то не нравилось мое творчество. Я понимаю: Образцова, Караян, Мутти, Аббадо, Дзеффирелли, Кабалье та же самая. Кстати, Кабалье со мной занимается бесплатно. Четыре года уже. По материалам shoowbiz.