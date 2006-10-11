У Тины Кароль роман с Димой Биланом (ФОТО)

Не смотря на всего лишь 7-е место на «Евровидении», Тина будет представлять нашу страну, вернее, даже всю планету Земля на межгалактическом песенном конкурсе «Космовидение». Еще от землян туда полетит Филипп Киркоров, который в мюзикле играет роль барона Стара. Честно говоря, телевизионный персонаж не слишком-то отличается от реального. Когда Филя кричит со сцены разноцветным человечкам: «Это я – барон Стар! Барон супер-стар!» - верится сразу и безоговорочно, как если бы мы сидели в зале дворца «Украина». Ольга Сумская сыграет в мюзикле маму Тины Кароль. А Дима Билан составит молодой певице романтическую пару. София Ротару изобразит межгалактическую Диву. А роль марсианки досталась артистке, которая якобы на самом деле периодически (видать, в моменты осенне-весенних кризисов) общается с настоящими марсианами. Ну, то есть Жанне Агузаровой. Встречу с оной режиссер Семен Горов ожидает с трепетом. И не потому, что звезда известна своим капризным и непредсказуемым характером. «Жанна мне интересна и как человек, и как артист!» - говорит Горов. Ну, что ж, пожелаем ему удачи, а главное – выдержки. Ирина Билык предстанет в мюзикле в образе певицы-амфибии. А покорителя межпланетного пространства капитана Зеда сыграет Валерий Меладзе. Таким образом, получился стандартный набор Горова, который снимал практических тех же артистов и в «Вечерах на хуторе близ Диканьки», и в «Сорочинской ярмарке». «Мимо кассы» пролетели только сексапильные красотки из «ВИА Гры»: их пригласили в другой проект, который должен был сниматься со «Звездными каникулами» практически в одно и то же время. Правда, тот мюзикл пока «заглох», а место в этом девушки потеряли. Костюм для Киркорова, как и для большинства персонажей в картине, создала украинский дизайнер Ольга Навроцкая. Но и артист приложил к ним руку – в Киев он привез с собой кучу прикольных деталей и аксессуаров. В частности, цепочку в виде змейки и пояс с нашивкой солнца. Навроцкая уже работала с Филиппом в клипе «Я скажу тобі вау». А вот визажиста на съемки в Киев Киркоров привез своего. Дело в том, что из всех украинцев артист доверяет себя гримировать только Анжеле Посоховой, даже приглашает ее работать в Москву. Но Анжела оказалась занятой на другом проекте. Первыми в мюзикле «Звездные каникулы» отснялись музыканты из группы «Мумий Троль». Они играли неудачников, которые аж 200 раз (!) подавали заявку на участие в «Космовидении». Увы, отборочная комиссия срезала их. И вот в 201-й раз музыканты собрались решить эту проблему силой. Пираты нападают на планету Космовидение с требованием допустить «мумиков» к участию в песенном конкурсе. И о чудо! Группа получила приз зрительских симпатий. Все-таки как часто вкусы «пипла» не совпадают с мнением профессионалов!