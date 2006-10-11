Топалов два года встречается с юной поклонницей 15-ти лет (ФОТО)

11 октября 2006, 14:54

В последнее время Влада Топалова регулярно можно было встретить в различных детских учреждениях Москвы и Подмосковья. В частности, в рамках акции «СтопСПИД» экс-солист «Smash!!» выезжал в школы и рассказывал старшеклассникам о профилактике «чумы XX века».

А в детские дома и интернаты для детей-сирот привозил подарки и давал там благотворительные концерты. Прошлой осенью нам даже довелось присутствовать при передаче им подарков подмосковному детдому № 39, которые он приобрел на средства, вырученные от продажи на интернет-аукционе своих личных вещей. Поэтому, столкнувшись недавно с певцом около одной из школ на Ленинградском проспекте, мы поначалу не особо удивились. - Какими судьбами здесь? - поинтересовались мы у него. - Затеял очередную благотворительную акцию? - Нет, я по личному делу, - ответил Влад. - Просто надо девушку из школы забрать. - А что за девушка? - Ее зовут Даша. Видели мой последний клип «За любовь»? Она сыграла там главную женскую роль… О юной красавице, которую Топалов снял в своем клипе, в шоу-тусовке ходили самые противоречивые слухи. Злые языки утверждали, будто появление на экране вместе с любимым певцом ей купили богатые родители. Назвали даже круглые суммы в валюте, якобы полученные Топаловым за эту услугу. Естественно, мы не могли упустить возможность выяснить все из первых рук и напросились зайти в школу за компанию с Владом. Даша уже ждала его в вестибюле и, обменявшись с ним приветственными поцелуями, привычно сунула ему в руки увесистый пакет с учебниками. Топалов представил ее нам, и мы направились к его автомобилю, припаркованному за школой.

От нежных прикосновений Влада Даша закатывала глаза
- Сейчас Дашке 15 лет, - начал рассказывать Влад. - А познакомились мы с ней года два назад. На съемках какой-то передачи она передала мне коробку, в которой были ее фотографии, диски с записями и даже видео. Она там рассказывала о себе и пела свои любимые песни из репертуара «Smash!!». При том, что у нее не было никакой вокальной подготовки, ее пение звучало очень ярко, искренне и качественно. Она даже попадала во все ноты. Мне и моему PR-агенту Денису Воробьеву это реально понравилось. Мы с ней созвонились. Пригласили ее к нам в офис. И так начали с ней общаться. - Уж очень все это смахивает на сказку, - засомневались мы. - С трудом верится, что такая крутая звезда, как Влад Топалов, отвечает на письма простых поклонниц. - Нет, все действительно так и было, - подтвердила Даша. - Правда, на первое письмо, которое я написала Владу, он мне не ответил. Потом я узнала, что Влад будет участвовать в программе MTV «Полный контакт». Записалась в массовку на съемки этой программы. И там передала Владу эту коробку со своими записями. Не персонально, конечно, а через друзей. Там была вложена записка с обратным адресом. Как это ни удивительно, мне ответили. Сначала просто поблагодарили за записи. А после того, как я написала еще пять писем, мне предложили лично познакомиться… - Даше повезло, - объяснил Влад. - Письма я действительно читаю редко. Обычно все пишут одно и то же: «Ты не думай, я не твоя поклонница, мне просто нравится твое творчество и т.д.». Но, когда присылают аудио- или видеозаписи, я всегда с удовольствием их изучаю. Иногда попадается такой цирк, что невозможно пропустить. Например, одна девушка из Питера сделала из картона мою фигуру в полный рост, наклеила на нее мое лицо, вырезанное из плаката, и позировала перед камерой с этой фигурой. «Привет, Владик! - говорила она. - Это я с тобой играю. Это я для тебя танцую. А теперь я тебя раздеваю». Я просто угорал, когда это смотрел…
Влад уже второй год носит учебники подружки
Пока мы разговаривали около автомобиля, школьники опознали Топалова, и вокруг нас собралась целая толпа желающих получить автограф. В какой-то момент Влад был вынужден прервать разговор и принялся расписываться на протянутых листках. - А что означает новая татуировка у тебя на правой руке? - спросил, осмелев, один паренек. - Правда, что это зашифрованное имя твоей подруги Юли Волковой из группы «Тату»? - Какая разница! - отмахнулся Топалов, пряча руку. - Везет тебе! - воскликнул другой подросток, завистливо косясь на Дашу. - У тебя так много девчонок! - Сколько лет мне и сколько тебе?! - усмехнулся Влад. - Вот подрастешь, и у тебя столько же будет! - А где же твой партнер? - огорошил певца третий паренек. - Ты ведь из группы «Smash!!», да? В конце концов, общение с народом утомило Топалова, и чтобы отделаться от юных охотников за автографами, нам пришлось переместиться со школьного двора в расположенную по соседству кофейню. - Где-то год мы с Дашкой просто встречались, - продолжил свой рассказ Влад. - Вместе проводили время, ходили в кино. А однажды она опоздала на встречу и сказала: «Извини, я занималась вокалом». Оказалось, что Даша уже четыре месяца ездит к преподавателю. Мне она об этом ничего не говорила. Даже словом не обмолвилась, чтобы я ей чем-то помог. Я понял, что она реально хочет петь и настроена очень серьезно. И мы с Денисом подумали, что можем дать ей шанс начать карьеру певицы. Это было в апреле, когда я разбил свою «Ауди». В этот момент мы как раз собирались снимать клип «За любовь». И решили представить Дашу публике в этом клипе. Мы придумали ей псевдоним Амели. Сейчас помогаем ей записывать альбом. Песни ей пишут ребята из «Ego Works», которые работают со мной, а также Доминик Джокер, Наталья Тимченко и другие известные авторы. Предполагается, что 17 ноября на моем сольном концерте Даша впервые выйдет на сцену. А, возможно, это произойдет и раньше - на моем дне рождения 25 октября. - Ах, вот оно что! А то где-то писали, будто родители Даши заплатили тебе 50 тысяч долларов, чтобы ты снял ее в клипе. - Про нас много чего писали. Писали, что у нас с Дашей роман, что я просто влюбился в нее, и чтобы скрыть от всех нашу связь, для отвода глаз затеял всю эту историю с клипом. Что касается денег, то лично мне никто ничего не платил. - Влад хитро улыбнулся. - Может, Денису заплатили? Именно он занимается всеми вопросами по раскрутке Даши. Можно сказать, что он ее продюсер. А я только помогаю ему отбирать материал, разрабатываю вместе с ним концепцию проекта. В общем, выступаю в роли такого творческого идеолога. - Расскажите, как проходили съемки клипа. - Клип снимали, естественно, в Америке, в Лос-Анджелесе, - с восторгом сообщила Даша. - Это были мои первые съемки. Но на самом деле сниматься мне было очень легко. Я даже сама не ожидала. Просто обстановка была очень хорошая. Ничто не напрягало. - Мы специально прилетели в Лос-Анджелес на пару дней раньше, чтобы Дашка немного адаптировалась, - подхватил Влад. - Там же другой часовой пояс. Из-за этого ей было немножко тяжело. Первое время она днем спала, а ночью, как ворона, сидела. И до конца так и не успела перестроиться. А съемки начинались очень рано. Проходили они в 150 км от Лос-Анджелеса, в пустыне. Там есть высохшее озеро, на котором проводятся гонки. Нереально красивое место. Когда мы перед съемками поехали его смотреть, я так замечтался, что разбил машину, которую взял там напрокат. Во время движения у меня упал телефон. Я за ним потянулся и въехал в столб с табличкой «дорога 154». В результате у машины снесло всю «морду». Слава богу, она была застрахована. Меня немного поругали, и все. А Дашка на самом деле всех поразила. У нее была такая роль, где нужно было реально играть. И все очень переживали, как это у нее получится. На всякий случай на нее даже был выделен отдельный съемочный день. Но Даша управилась со своей ролью часа за четыре. И на камере она всем очень понравилась. - А как у Даши в школе отреагировали на ее появление в клипе? - У ребят реакция была разная, - призналась Даша. - У кого-то зависть. У кого-то: «Молодец, так держать!». Кому-то просто было все равно. А у преподавателей отношение ко мне изменилось, как мне кажется, не в лучшую сторону. Я не знаю, что они думают. Они мне прямо ничего не высказывают. Но их мнение меня не очень волнует. Я занимаюсь своим любимым делом. И горда тем, что сама добилась всего. - Тем, кто не верит, что можно самому добиться такого, хочу сказать: это абсолютно реально, - заверил Влад. - Просто не нужно никого обманывать лицемерными фразами: «Ты извини, я не твоя поклонница, и ты мне не нравишься, мне просто нравится одна ваша песня». Нужно не стесняться налаживать нужные отношения и добиваться того, чего ты хочешь. Мне тоже приходится к кому-то приходить, что-то объяснять, просить, о чем-то договариваться. И я считаю это совершенно нормальным. А если сидеть дома, сложа руки, и гордиться тем, что ты ни у кого ничего не просишь, так всю жизнь и просидишь…
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