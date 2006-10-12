Павел Майков теперь работает не в «Бригаде», а с «Девами ночи»(ФОТО)

12 октября 2006, 13:34

У одного из знаменитой четверки «Бригады» Павла Майкова началась новая работа. Не криминальная, но близко связанная с подпольной жизнью большого города.

Канал «1+1» взялся за экранизацию одного из мастеров современной украинской прозы Юрия Винничука - «Девы ночи», а режиссер Олег Фиалко на главную роль журналиста Юрия пригласил «Пчелу». Съемки фильма осуществляет компания «Украинская Медийная Группа».

{-1}По сюжету картины, молодой журналист Юрий возвращается в родной город через несколько лет проживания в Америке. В поисках материала для статьи о жизни ночного города, парень попадает в очень сомнительное заведение «Школа любви», которое принадлежит загадочной госпоже Алине, весьма влиятельному лицу. Юрию удается узнать много интересного о бурном прошлом «мадам», роль которой играет  Елена Сафонова, а также о ее теперешних почтенных клиентах. Но главная неожиданность ожидает молодого человека, когда среди фотографий в альбоме «учениц», он видит фото своей любимой – Олеси... После ссоры перед отъездом Юрия они долгие годы даже не слышали друг о друге. Теперь журналист пытается выяснить, что же случилось с девушкой.
Сначала сценарий картины был на украинском языке, но это Павла Майкова не остановило:  он вырос в Киеве, так что «мовою» его не напугать. Но затем сценарий трансформировался и теперь герои нового сериала разговаривают на русском, а центральный персонаж «Юрко» стал Юрием. Впрочем, Майков ехал даже не на проект, а к создателю фильмов «Возвращение Баттерфляй», «Бич божий» и «Имитатор» режиссеру Олегу Фиалко, с которым уже когда-то работал.

- Говорят, сниматься в этом фильме вы согласились только ради режиссера?

-  Сначала со мной связались и дали прочитать сценарий. Честно скажу, он меня не очень впечатлил. Потом позвонил Олег Борисович, и вот тогда я впечатлился. Кстати, сценарий был на украинском языке. Но я ведь жил когда-то в Киеве, так что для меня это не составило трудности.

Кстати, мы с семьей жили в самом бандитском районе города -  на Татарке. Представляете, я домашний мальчик попал в такую жесткую среду. Думаю, для меня это было очень хорошей школой. Не знаю, что из меня получилось бы, не живи я на Татарке.
Тут я закончил школу. Потом поехал поступать в институт в Москву и больше не возвращался. Только год назад приехал в Киев и встретился с друзями, одноклассниками.
{2-}– Вас Москва сразу приняла?
–  Знаете, раньше я думал: приеду в Москву, и меня встретят с распростертыми объятиями. Ведь дома меня называли все не иначе как Артист. Но в Москве таких оказалось, хоть пруд пруди. На прослушивании посоветовали: «Очень любите театр? Так идите работать гримером или осветителем!» Это был первый раз, когда меня сломали. Мама вытащила: «Раз поступаешь, добивайся своего. Иди до конца!» Между первой и второй попыткой поступления кучу работ поменял, даже курьером на заводе работал. Удалось поступить только с третьего захода.

Мастером у меня был Павел Холмский. После окончания ГИТИСа он взял меня к себе в театр Моссовета. Но в какой-то момент я для себя осознал,что, к сожалению, театр на сегодняшний момент – это болото.  Люди поняли, что надо зарабатывать деньги, а их приносит только кино.  И тогда я спросил себя, что  делаю в театре? Денег я здесь не зарабатываю, удовольствия не получаю. Семь потов сойдет, прежде чем тебя отпустят на какую-нибудь съемку в кино. Так какой смысл? Я ушел из театра. Сейчас у меня остался один антрепризный спектакль «Проявление любви».

- «Девы ночи» – детектив. Вы сами попадали в детективне истории в жизни?

- Ой, в жизни меня в этом смысле Бог милует. Тьфу-тьфу, везет! Какие-то, конечно, жесткие ситуации случались, вроде развода с первой женой. Но так, чтобы кого-то из близких или друзей убили... Слава Богу, нет!
Русский поэт Аполлон Майков был вашим предком?
– Майковы – это по маминой линии. Но за «корнями» никто не следил, генеалогического древа я не видел (а разветвления у нас там сложные), так что точно сказать не могу. Но, скорее всего, товарищ Аполлон Майков таки был моим пра-пра-прадедушкой.
Мой родной отец был обычным водителем. Но мама с ним быстро развелась и вышла замуж за врача Александра Дмитриевича Стоцкого. Его я называю своим вторым папой. Прекрасный человек! Иногда кажется, что он любит меня больше своей родной дочери Насти.
До ее рождения я рос избалованным ребенком. А потом вдруг появилась младшая сестричка, и мне пришлось делить родительскую любовь с ней. Понятно, что сначала мне это страшно не понравилось! Ведь родители умудрились вбить мне в голову, что я самый лучший на свете ребенок. Но все равно сестру я очень любил и люблю.

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