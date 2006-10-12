« t.A.T.u» : «Ни режиссер, ни оператор во время съемок не «кончали»

{-1}Не помогло избежать проверки и громкое имя группы. Но, несмотря на это, настроение у Лены и Юли было солнечным. С вокзала группа отправилась в гостиницу, где и отсыпалась до обеда. На пресс-конференцию звезды вышли с почти часовым опозданием. Лена и Юля, держась за руки, уселись за стол, и принялись рассказывать о принципиальном изменении их звучания. — Мы выросли как певицы и теперь выступаем с настоящими музыкантами, поэтому было бы глупо, имея таких профессионалов, выступать под фонограмму, — объясняет Юля. — Заниматься провокациями мы больше не будем, а послать на х… можно всегда, это же не провокация. Вспомнила группа и о своем нашумевшем клипе на песню «Простые движения». — Мы четыре часа парились в гостиничном номере, — рассказывают девушки. — Правда, в самые ответственные моменты в комнате никого кроме нас и камеры не было. Ни режиссер, ни оператор во время съемок не «кончали». А вообще мы никогда не позиционировали себя как лесбиянки. Пели о любви двух девушек, но не лесбийской. Поэтому и расстраиваться им из-за смены нашего имиджа не стоит. Хотя все же у них еще есть шансы. {2-}Слухи на счет свадьбы с Владом Топаловым Юля опровергла. — У нас ничего никуда не приближается и не отдаляется, — отрезала певица, — мы пока вместе и все. Свой недавно минувший день рождения Лена отпраздновала в кругу близких и семьи. Как именно они повеселились, девушки не уточняли, но сдавленные смешки музыкантов дали понять, что было действительно весело. А вот первый киевский концерт особым весельем не отличался. На сцену концерт-холла «Фридом» девушки вышли без настроения. Выступать, судя по выражению лиц, девушкам было в облом, что не могло не отразиться на реакции публики. Лену и Юлю вывели за руки с разных сторон сцены. Выступали «татушки» практически в той же одежде, в которой были на пресс-конференции. Только Лена сменила джинсы на мини-юбку, кофты — на черные майки. «Живое» звучание группы особого энтузиазма у поклонников не вызвало. Как ни пыталась Юля завести зал выкриками «Покажите нам любовь» или «Помогите петь», расшевелить толпу ей так и не удавалось. Первые четыре песни публика стояла в ступоре и молча наблюдала за происходящим на сцене. Тогда Юля сделал ход конем — сняла топик, оставшись в одном бюстгальтере, и продемонстрировала бронзовый загар, приобретенный в солярии. Такой выпад не оставил фанатов равнодушными, и им наконец-то удалось перекричать футбольных болельщиков, которые в соседнем зале праздновали победу нашей сборной. Большего от «провокационной» группы зрители так и не дождались. Дальше медленных танцев и поцелуев в щечку у Лены и Юли не зашло. Скромно поплясав босиком и исполнив свои хиты из первого альбома, девушки покинули сцену, не оставив никакой надежды на песню на бис.