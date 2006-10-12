В центре Киева обнаружили гуманоида

Киевский «гуманоид» - точная копия знаменитого «кыштымского карлика», которого в середине 90-х годов обнаружили уфологии на Урале. Вернее, нашла его на обочине дороги полусумасшедшая жительница деревни Кыштым, назвала Алешенькой непонятное крошечное существо, которое было всего 21 см ростом, забрала его домой и попыталась выходить. Увы, женщину очень скоро упекли в желтый дом. А оставшийся без опеки инопланетянин умер от голода. Эта жуткая история легла в основу сценария фильма «Внеземной», который сегодня снимает в Киеве продакш-компания «Стар Медиа» (Хотя авторы картины – режиссер Сергей Крутин и сценаристка Ольга Шульгина уверяют, что их кино не только об этом загадочном случае). На главную роль – доброй сумасшедшей бабушки долго не могли найти актрису. Ассистенты режиссера по актерам сразу честно предупреждали: нужно будет побриться наголо. «Ой, я не могу!» - слышали они в ответ. Согласилась только актриса киевского ТЮЗа Лина Будник, для которой интересная роль в кино оказалась важнее внешней красоты. В главных ролях снимаются также российские артисты Юрий Степанов («Время танцора», «Спартак и Калашников», «Жмурки», сериалы «Штрафбат» и «Гражданин начальник») и Сергей Баталов («Ширли-мырли», «Короли российского сыска», «Граница. Таежный роман»). Ну, конечно, если не считать самого главного персонажа этой истории – Егорушку. Этого «гуманоида», точную копию уральского «Алешеньки», смастерил художник Вадим Тупчий. Причем из какого-то вещества, которое буквально тает в человеческих руках. Поэтому актерам трогать «трупик» строго запрещается – он хранится в картонной коробке и используется только для крупных планов. С людьми же «работает» дублер Егорушки, изготовленный не из такого «текучего» материала. А вот живым актерам приходится работать без дублеров. Например, Юрию Степанову пришлось лезть в болото под Бояркой, не смотря на холод и свою простуду.