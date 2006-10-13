Любовник-миллионер вдовы Жени Белоусова: Я не хочу, чтобы моя дочь снималась в порно, как ее мать!

Она жаловалась, что Виктор избивал ее, не занимался ребенком, пытался забрать Женю и даже пригрозил посадить неугодную мамашу. Тогда Лена забрала дочку и спрятала ее от отца. Ребенка делили в суде. «Я не пью, не курю, и все подтвердят, что я хорошая мама!» - говорила Елена. Но ребенка присудили папе, а матери разрешили видеться с дочкой раз в неделю. Что же такого она сделала? Виктор рассказал некоторые подробности, о которых Лена умолчала. Сегодня мы печатаем его версию событий. Итак, они познакомились в 1998 году, когда Лене было 22 года, а ему 50. «Он был одинок и влюблен!» - рассказывает Елена... Кто снял певицу Белоусову без трусов - Влюблен я всю жизнь только в жену Равиду, а Елена была увлечением, - парирует Виктор. - Но она забеременела. Бог не дал жене детей, поэтому я и согласился, чтобы Елена рожала. Сразу предупредил: «Буду обеспечивать и тебя, и ребенка, но жену не брошу». Она согласилась. Увлечение Леной оборвалось очень скоро, вот этим... Виктор бросил на стол стопку фотографий. Худенькая блондинка, в разных позах показывающая интимные места. Лицо, несомненно, Еленино. Только совсем юное. Вслед за фотками на стол лег журнал и бульварная газета 1999 года c заголовками: «Тайна фотографий голой Лены Белоусовой!», «Кто снял певицу без трусов». Из иска Бондаренко мы знали, что подобные кадры существуют. Но Лена очень не хотела говорить об этом. Кратко упомянула, что суд со СМИ, разместившими эти фото, выигран, потому что они - подделка. - Она была на втором месяце беременности, когда в прессе появилась эта грязь, - рассказывает Виктор. - Пришла ко мне, плакала: «Хочешь, я сделаю аборт?!» Мне было противно, но ребенок-то не виноват. Сказал: «Рожай». Дал своего адвоката. Суд выиграли с формулировкой: «За использование без ведома модели». Но фото, увы, натуральные! Виктор показывает объяснение Александра Невского - бывшего редактора журнала, первым напечатавшего скандальную съемку: «Я купил эти фотографии в швейцарском фотобанке. Там много откровенных «портфолио» девиц. Их присылают со всего мира». - После этого она мне и перестала быть интересной как женщина, - вспоминает Виктор. - Для Лены это было оскорблением. Мне было жаль ее. Это ужасно, когда женщина дотрагивается до тебя, а у тебя от отвращения мурашки по всему телу. Начались распри. Я не унижал ее, я ее просто не уважал, а это унизительно. Правда о фотографиях немного шокировала. Но при чем тут материнство? - Это не единственная причина, но «одна из», - кипятится Виктор. - Я не хочу, чтобы моя дочь снималась в порно, как ее мать! А знаете, что она говорила после скандала? «Да ладно, это тоже реклама!» Не дал миллион на клип - «запретил работать»? По словам Виктора, когда они познакомились с Еленой, она была милой, безденежной девочкой - неудавшейся звездой. После смерти Белоусова его продюсеры попытались раскрутить Лену, но увы... Виктор Дорохин (один из продюсеров) потом говорил: «Лена очень лживый, бесталанный и ленивый человек, поэтому мы разорвали с ней контракт. Каких бы заданий я ей ни давал, она никогда ничего не делала. Она хотела не работать, а просто быть на виду...» - На что она купила бы квартиру в центре Москвы, которую теперь выставляет как доказательство своей «состоятельности»? - усмехается Бондаренко. - Деньги за жилье вносил мой адвокат. Вот документы. Всю обстановку в стиле ампир делал я. Там одних картин в интерьере на несколько миллионов. Это был мой подарок будущей маме! А теперь она, используя все это, пыталась отнять у меня дочь. Елена и впрямь замешкалась, когда мы попросили ее назвать имена и телефоны арт-директоров клубов, готовых подтвердить, что она востребована как певица. Нашла одного. Он подтвердил один концерт - новогодний, и заработала Лена на нем пару тысяч долларов. По сравнению с миллионным содержанием, которое предоставлял дочке Бондаренко, несравнимо. Но, по словам Елены, бывший любовник сам же запрещал ей работать. - Ага, это она про миллион на новый клип, который я так и не дал, - хмыкает Виктор. - Заплатить миллион, а взамен получить пару тысяч долларов от концерта. Мне это работой не кажется. А ничем другим она заниматься не хотела. «Она хотела «продавать» мне общение с ребенком» Все эти шесть лет Елена страшно ревновала любовника к жене. Впрочем, не совсем понятно, кого больше - самого Виктора или его деньги. - «Твоя», я слышала в тусовке, серьги бриллиантовые с двадцатикаратниками купила, а нам - дом? - возмущалась она. - Сколько можно жить в съемном? Упоминание имени «Равида», по словам всех знакомых, вызывало у Лены нервную дрожь. Сама же Равида, как говорит Виктор, достойно перенесла известие о том, что у мужа на стороне ребенок. - Она как раз готовила мне юбилей, - тяжело вздыхает Бондаренко. - Я чувствовал себя такой скотиной. После празднества усадил, признался, сказал: «Если решишь развестись - пойму. Отдам половину состояния. Но знай, с той женщиной я жить все равно не буду». Равида очень переживала, но потом все же решила простить: «Что ж, ты мой муж, это твой дом. Знай, что он всегда открыт и для твоего ребенка». - Никто не собирался отбирать у Елены дочь, - отмахивается Бондаренко. - Наоборот, я постоянно твердил, что Женя должна жить с мамой. Для девочки это важно. Это она меня постоянно шантажировала ребенком. Последний раз заявила, что увозит Женю в Питер к какому-то своему любовнику и останется, только если я «сделаю маме выгодное предложение». После угрозы я пошел в суд. Виктор дает письмо, которое Елена, по его словам, написала еще до суда. Тон с издевкой: «Консультации у пяти адвокатов убедили меня, что твои угрозы бесполезны... На твои 10 снимков, порочащих мой красивый и интеллигентный образ (о порнофотографиях. - Я. Т.), есть целая папка хороших статей и фото... Еще у меня замечательная недвижимость в центре Москвы (спасибо, папочка!). (Это о квартире, которую Елена купила на «свои деньги». - Я. Т.) Я трачу время на проживание на «задворках твоей жизни», а моя жизнь проходит мимо. Ни секса, ни мужа, ни спокойствия. А самое главное - нет обещанной финансовой жизненной базы...» В заключение письма ультиматум: ты покупаешь нам дом и обеспечиваешь содержание, а я за это не увезу дочку к другому дяде. - Это сказка о золотой рыбке, - говорит Бондаренко. - Она никогда бы не остановилась. А знаете, чего она потребовала в суде? Ограничения моего общения с дочкой до одного раза в месяц, в течение трех часов, в присутствии матери! Угадайте, для чего? Чтобы потом «продавать» мне каждый час общения с ребенком! А вы хотите, чтобы я жалел ее за то, что ей присудили «всего один день в неделю»? Виктор разворачивает огромную папку, набитую использованными билетиками в кино, театры, на концерты... Даты - начиная с 2001 года. А на оборотах трогательные надписи: «Женька, это твой первый мультик», «...первый спектакль», «елка у Патриарха... Но ты не пошла - заболела». Кусочковый дневник сотен воскресений, проведенных с папой, или тщательно подготовленная база для суда? Няни считают его «идеальным папой». - Знаете, дело даже не в деньгах... - рассказывает одна из них. - Вот он как-то Жене платье купил, а потом две недели бегал по всей Москве и розочку к нему в тон искал. «Не знаю» - как защита от ссор Лена, видимо, очень болезненно переживала собственное одиночество и неуважение человека, от которого зависела. Иначе как объяснить, что она начала жестоко ревновать Женю не то что к жене Виктора, но даже к нему самому? - Нам часто доставалось за то, что мы разрешаем Жене позвонить папе, - рассказывает няня Наташа. - Тогда мы стали делать это, выходя на прогулку. Лена вызнала и запретила звонить Виктору вообще. Но он - папа, Женя его любит и хочет слышать. Пришлось, чтобы Женя не проговорилась, идти на хитрость, набирать телефон Виктора самим, а потом кричать ей: «Папа звонит!» В начале этого года Женечке подарили личный телефон. - Почему ты не звонишь? - спрашивал папа дочку. - Мама на меня кричит за это. Я не могу... - начинала плакать девочка. Это отрывок одного из записанных Виктором разговоров с дочерью. А еще Женя присылала папе эсэмэски: «Папа, а ты знаешь, что мама ушла». Они означали, что можно звонить. - Я ее по телефону спрашиваю: «Доченька, ты соскучилась?» - рассказывает Бондаренко. - А она: «Ой, папочка, так соску...», потом вдруг резко прерывается: «То есть я не знаю». Значит, мама пришла. У Женьки это «не знаю», как защита от постоянных скандалов была. Ведь она любит и не хочет ранить ни маму, ни папу. И если ей задавали провокационные вопросы, она на все неизменно отвечала: «Не знаю». А попав в водоворот очередной бурной ссоры, по-взрослому отрубала: «А вы не могли бы без меня разобраться?» Сколько было этих скандалов, не сосчитать. Виктор часа два подряд крутил мне записи отборного Лениного мата, прерывающегося хныканьем Женьки. Сам Виктор на этих записях не матерится. Естественно, он же записывает. Но няни говорят, что он и без диктофона, как правило, говорил спокойно. Кричать начинала Лена. - У нее в душе незаживающая рана, - говорит няня Наташа. - И сами появления Виктора были «солью» на эту рану. Вот она и кричала, и замахивалась на него... Нет, сам он ее не бил. Но защищался. И начиналась драка. Но мужчина сильнее. Отсюда и сотрясение, и синяки. - Ее можно понять по-женски, - добавляет няня Лена. - Он ей дом купить обещал, и все никак. Да и денег в последнее время меньше приносил. Бедная богатая девочка... - Я мало приносил? - негодует Виктор, шагая по комнатам загородного дома, где жили Лена с дочкой. - Да у Лены одних только украшений на миллионы! Ее колье от Фаберже на выставку в Оружейную палату брали! Вот этот камин - точная копия луврского, а эта икона на пару миллионов потянет, а это личный Ленин «Мерседес» (у нее их два), а вот винный погреб, джакузи... Двухэтажный особняк действительно пугает роскошью. Встроенные шкафы забиты обувью и одеждой самых дорогих марок. Три только детские комнаты, специальная детская туалетная комната с маленьким унитазом и маленькой ванной. - Чего ей не хватало? - твердит Виктор. А я хожу и не знаю, как объяснить, что страшно оказаться в «золотой клетке» в полной зависимости от того, кто тебя не уважает, не любит; чувствовать на себе груз «неудавшейся»; видеть, что кто-то приносит твоему ребенку счастья больше, чем ты, и понимать, что единственная доступная тебе теперь победа - выбить побольше денег... Но ведь никто насильно не заставлял Лену выбирать эту жизнь. Она обвиняла Бондаренко, что Женя - всего лишь его «проект». А для нее? Здесь ВСЕ слишком часто говорят о деньгах. И даже девочка любит «все самое дорогое». Не лучшее, а дорогое! На вопрос о том, любит ли отец Женю, Виктор начинает перечислять вложенные в нее миллионы, а мама жалуется на невложенные. И становится безумно жаль эту бедную богатую Женечку, даже любовь к которой, выходит, меряется деньгами. КСТАТИ Из Жениной характеристики, написанной психологом детсада: «...Евгению редко можно застать смеющейся. Общение со сверстниками складывается сложно. Девочка требовательна, склонна к оценочным суждениям, ровесники избегают контактов с ней. Часто Евгению можно застать одну, в стороне от общей игры... Подобное поведение может быть связано с глубокой эмоциональной травмой, ощущением незащищенности, с характерным недоверием к неопределенной, шаткой ситуации».