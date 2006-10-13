Трансвеститы с дочерью Леонида Кучмы поддержали украинского дизайнера (ФОТО)

Самый скандальный украинский дизайнер Алексей Залевский уже давно никого не пугает кроем своих моделей. Но из показов старается устроить яркие шоу. Так было и на сей раз. Сначала почтенную публику вместе с журналистами выгнали в холл «Альта Центра» под предлогом, что придется перестраивать подиум для демонстрации коллекции вышеозначенного модельера. Этот факт сам по себе заинтриговал гостей. Еще больше разыгралось любопытство, когда народ увидел, как в холл несут целый мешок презервативов. Потом их раздавали публике два трансвестита. Один из них, вручая латексные изделия № 2 Анжелике Рудницкой, кокетливо заметил: «Я секс с ними не люблю. Но на показе Залевского они пригодятся!» За время перерыва подиум перестроили в виде широких белых ступеней, за которыми натянули полотна трех киноэкранов. Манекенщицы дефилировали туда-сюда по ступеням, постепенно спускаясь. А на экранах в это время пульсировали объятые пламенем и скованные колючей проволокой три сердца. Как и говорилось выше, крой одежды Залевского не поражал воображение. Кожаные куртки, пальто, прямые брюки – все в лучших классических традициях с налетом моды 80-х. А вот головы манекенщиц и манекенщиков, утыканные шприцами и надутыми презервативами, вызвали радостное возбуждение публики. Заканчивали показ девушки в вечерних платьях, макияж которых очень напоминал наркоманов. «Наркоманское» направление этой коллекции объяснялось очень просто: одним из спонсоров ее создание выступил антиспидовский фонд дочери Леонида Кучмы Елены Франчук. Видимо, таким образом Елена и Алексей призывали публику к здоровому образу жизни.