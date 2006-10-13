Трансвеститы с дочерью Леонида Кучмы поддержали украинского дизайнера (ФОТО)

На показе Алексея Залевского киевской публике раздали мешок презервативов
Самый скандальный украинский дизайнер Алексей Залевский уже давно никого не пугает кроем своих моделей. Но из показов старается устроить яркие шоу. Так было и на сей раз. Сначала почтенную публику вместе с журналистами выгнали в холл «Альта Центра» под предлогом, что придется перестраивать подиум для демонстрации коллекции вышеозначенного модельера. Этот факт сам по себе заинтриговал гостей. Еще больше разыгралось любопытство, когда народ увидел, как в холл несут целый мешок презервативов. Потом их раздавали публике два трансвестита. Один из них, вручая латексные изделия № 2 Анжелике Рудницкой, кокетливо заметил: «Я секс с ними не люблю. Но на показе Залевского они пригодятся!» За время перерыва подиум перестроили в виде широких белых ступеней, за которыми натянули полотна трех киноэкранов. Манекенщицы дефилировали туда-сюда по ступеням, постепенно спускаясь. А на экранах в это время пульсировали объятые пламенем и скованные колючей проволокой три сердца. Как и говорилось выше, крой одежды Залевского не поражал воображение. Кожаные куртки, пальто, прямые брюки – все в лучших классических традициях с налетом моды 80-х. А вот головы манекенщиц и манекенщиков, утыканные шприцами и надутыми презервативами, вызвали радостное возбуждение публики. Заканчивали показ девушки в вечерних платьях, макияж которых очень напоминал наркоманов. «Наркоманское» направление этой коллекции объяснялось очень просто: одним из спонсоров ее создание выступил антиспидовский фонд дочери Леонида Кучмы Елены Франчук. Видимо, таким образом Елена и Алексей призывали публику к здоровому образу жизни.