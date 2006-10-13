Лилия Пустовит пригласила восточных музыкантов, а Алексей Залевский напялил на головы манекенщиц презервативы

Из них только Гусина отправила своих манекенщиц дефилировать по подиуму без всякого выпендрежа. Остальные же дизайнеры «интересничали», кто как мог. Например, Лилия Пустовит пригласила оркестр, который исполнял суфийскую музыку. Залевский утыкал головы манекенщицы надутыми презервативами и шприцами, а Виктора Анисимова поддержал танцор шоу-балета «Freedom», который и моделей заставил сделать несколько танцевальных па.