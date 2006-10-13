Группу «A’Studio» снял Ленин

В то время как большинство звезд летят на белые пляжи снимать местные, а также собственные красоты, музыканты из «A’Studio» торчат на отшибе Москвы и строят из себя героев ретро-вечеринок. Потому что именно стилистика ретро стала изюминкой данного видео. Глеб Орлов: «Это трековый ролик, потому по большому счету сюжета тут нет. Есть дизайн, есть стиль. «Еще люблю» - это жестко-роковая песня, почему мы и решили использовать глэм-рок конца 60-х - начала 70-х, а, следовательно, и соответствующие декорации, костюмы, грим». Из декораций – свисающее с потолка полотно играющих лампочек. Пока съемочная группа с едой в одноразовой посуде устало перемещается по павильону, Байгали Серкебаев позирует на камеру, а Кэти Топурия греется в гримерке, новый гитарист группы и сын погибшего Баглана Садвакасова Тамерлан Садвакасов вместе с Владимиром Миклошичем сидят на маленьком уютном кожаном диване и очень оживленно общаются. Вписываюсь между ними. Владимир и Тамер о работе с Глебом: - Глеб - настоящий Ленин, классный такой, комфортный, такой мягкий и пушистый. В то же время очень креативный, как сейчас модно говорить. Но самое главное - он всегда прислушивается к нашему мнению. - Как, по-вашему, в чем креатив данного ролика? - Ну, например, вот эти лампочки, которые вы видите – это он придумал, чтобы они висели так, зажигались… а в конце они начнут все взрываться – по секрету вам скажу. Я считаю, что это вообще признак хорошей фантазии. - Когда «фантазию» мы увидим по ТВ? - Хороший вопрос (смех). Вот мы сидим это и обсуждаем как раз, подсчитываем. Через пару недель, наверное. Далее – вопросы Тамерлану. - Это твои первые съемки. Как тебе работается? - Нууу.. Это все интересно, хотя и немножко тяжело. Но в целом – очень клево, прыгаешь там, веселишься, хахаа. Ну да, клево, когда тебе командуют куда встать, хахаа, да и можно показать себя… - А чем до этого занимался? - Музыкой. Мне всегда нравилось, чем занимался папа, поэтому я тоже взял гитару и начал бренькать. Когда папа узнал об этом, то не особо обрадовался, сказал, чтобы я не лез в шоу-бизнес, что шоу-бизнес - это зло. То есть он не хотел, чтобы я гонялся туда-сюда по городам, да и это опасно. К тому же - можно и не стать популярным. Но я его не послушался. В итоге, когда папа понял, что у меня не плохо получается, то дал мне выучить свою программу. Так мы стали играть и сочинять песенки уже вдвоем.