«ВИА Гра»: Альбина полностью игнорирует Корягину

О первом съемочном дне клипа мы уже писали. Напомним, что тогда работа шла над эпизодом с Верой Брежневой. Она выходит из гостиницы. На улице - холодный ливень. В руке у Веры окровавленный нож. В глазах - смятение. Одним словом, загляденье, а не клип. Сюжет трагичен: девушка из ревности убивает своего любимого. Судьбу одной женщины играют по очереди Вера, Оля и Альбина. Оля - совершает убийство в отеле, Вера - выходит из гостиницы, а Альбину казнят в тюрьме - делают смертельный укол. Вчера эпизоды с Альбиной и Олей снимали в павильоне на киностудии им. Довженко. По сценарию Альбина должна была разреветься. - А она сумеет заплакать? - озадачился режиссер Алан Бадоев. - У нас специальные капли есть? Вообще-то капли были, но они не пригодились. Джанабаева, как выяснилось, замечательно рыдает перед камерой. - Молодец! - похвалил Альбину оператор Вячеслав. - Но до Оли тебе еще далеко. Оказывается, наиболее профессионально в группе «горюет» Ольга Корягина. - На пробах ее попросили пустить слезу, - говорит Вячеслав. - В результате пронаблюдали целую истерику. Кстати, Оля и Альбина между собой не ладят. На съемочной площадке они фактически не разговаривали. Вернее, Корягина пыталась завести разговор, но Альбина ее просто игнорировала. Похоже, принципиально. В итоге Корягина одиноко бродила по павильону, готовясь к «убийству». Сцену с ее участием начали снимать только под утро. Ближе к вечеру на съемочную площадку подъехал на пару минут один из продюсеров группы - Константин Меладзе. - Последняя композиция «ВИА Гры» очень серьезная. Почему вы перестали писать для них «легкие» песни? - поинтересовалась корреспондент «КП-Украина» у Константина. - Группа помудрела, - ответил Меладзе. - Они уже больше не девушки, они - женщины. Кстати, последняя композиция очень глубокая по смыслу, сложная в исполнении. В Украине единицы могут вытянуть такой проект. Девушки сейчас работают на пределе. Думаю, это будет лучшая работа «ВИА Гры» за последний период. Может быть, после распада трио их будут вспоминать только по этой песне.