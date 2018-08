«City Jazz» начался с поддержки Нино Катамадзе (ФОТО)

В поддержку певице, а также для того, чтобы не отменять первый из череды фестивалей, на сцене клуба «Ikra» собрались и выступили друзья группы и некоторые известные музыканты. Фестиваль «City Jazz», как можно догадаться из названия, собирает под свои знамена различных джазовых исполнителей, как наших, так и зарубежных. Вторая часть его состоится 21 октября во МХАТе имени Горького, где выступят британская джазовая певица Stacey Kent, джазовый саксофонист Алексей Козлов со своей группой «Арсенал» и французский барабанщик Stephane Huchard с квартетом имени себя. Третий этап пройдет 27 октября в «Апельсине», где выступят «Jazz Bass театр» бас-гитариста Алекса Ростоцкого, проект саксофониста Дениса Швытова «Пернатый Змей» и jam-session с участием мастера на все руки и голоса Дмитрия Диброва и саксофониста и флейтиста Анатолия Герасимова. Городской джаз в «Икре» начался с выступления молодого трио «Jukebox». Музыканты сразу же заявили, что они вне политики, но хотят поддержать Нино Катамадзе в такой нелегкий момент и очень надеются, что певица еще приедет с концертами в Россию. Впрочем, вариации на эту тему звучали из уст всех, выходивших в тот вечер на сцену клуба. «Jukebox» играет музыку в стиле «beat box», то есть ребята исполняют все музыкальные партии голосом. Репертуар этой группы состоит из кавер-версий самых известных песен других исполнителей. Со сцены прозвучали «Satisfaction» Benny Benassi, «We Will Rock You» Queen, «Come Together» The Beatles, «No Woman No Cry» Bob Marley, и еще не менее десятка подобных хитов. Пелагея неприятно удивила и даже несколько разочаровала гостей вечера. Она вышла на сцену в сопровождении всего одного гитариста, также заявила, что очень сочувствует Катамадзе, потом посетовала на то, что в связи с неожиданным приглашением в Москве не оказалось почти никого из ее группы, пожаловалась на болезнь и исполнила всего одну песню – «Кумушки». Свежее открытие Нашего радио сменили на сцене участники проекта «Шемякина Band». Девушки пели весьма интересно, проникновенно, местами трогательно, а темнокожая София Оркан – так и вовсе профессионально. В музыке группы «Magic Pump» чудным образом смешались джаз, фанк и волынка. И единственным, пожалуй, недостатком выступления было отсутствие харизмы и жуткая напряженность вокалистки Натальи Княжинской. Дмитрий Четвергов явил собравшимся свою экспрессивную манеру исполнения во всем блеске и великолепии. Гитарная музыка, совмещенная с электронными семплами, звучала очень ново и необычно. Вокалистка группы «Мирайф» Мариам известна самым искушенным музыкальным меломанам. В 2004 году она выступала в роли Killer Queen в мьюзикле «We Will Rock You». Отдельно стоит отметить то, что со сцены «Икры» некоторые сугубо джазовые композиции прозвучали на нестандартном для этой музыки русском языке. «Белый Острог» завершил фестиваль короткой, но яркой программой. Юрий Матвеев и Артем Якушенко исполнили все самые известные постоянным слушателям композиции. Собравшись на такой концерт с весьма острым подтекстом, все участники своим появлением как бы заявили, что музыка как искусство находится вне всего и выше всего. И уж тем более вне политики.