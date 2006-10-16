«В три часа ночи я звоню своему соседу сверху Андрею Данилко и говорю: «Классная музыка! А еще громче можешь?»

16 октября 2006, 11:49

Виталий Родин, коммерческий директор ТМ «Видиван», рассказал о вкусах своих звездных клиентов и друзей.

- Одежда от «Видиван», в отличие от единичных экземпляров дизайнерской, продается в магазинах в больших количествах и Вы, наверное, не сможете похвастаться звездными клиентами, а только в общих чертах можете «обозначить» своего конечного потребителя.  

- Почему же? К нам, например, часто обращается Андрей Данилко, когда ему для съемок клипов нужно красиво и респектабельно одеть молодых людей. Мы постоянно сотрудничаем с Димой Коляденко, он частенько выбирает себе что-то из наших новых коллекций.  Правда, всегда творчески «перерабатывает» одежду.  Помню, когда-то мы подарили ему футболку. Через неделю я встретил Диму, и не узнал свой подарок: настолько он изменился. Это была простая черная футболка с изображением одноглазого пирата. Благодаря вмешательству Коляденко, глаз пирата засверкал красным камнем от Сваровски, рукава исчезли, ворот, который был под горло, грубо разрезан… Признаюсь, выглядело все это потрясающе. Вещь массового употребления превратилась в эксклюзив первой линии.

Кстати, Дима и сам занялся дизайнерством: выпустил собственную линию мужского белья. Мне подарил – прекрасно сидит.

- А он не предлагал вам его продавать?

- Предлагал. Но по цене оно выпадает из нашей ценовой категории – дороговато.

- Разрабатывая свою новую коллекцию,  вы предлагаете оценивать ее вашим именитым друзьям?

- Мы взаимно делимся результатами своих творческих изысканий. Я им – новую коллекцию одежды, а они - свои программы.  А новую песню Андрея Данилко я вообще слушаю первым: его рояль находится как раз над моей спальней.  Иногда он начинает играть в 2-3 часа ночи. Тогда я звоню Данилко и комментирую: «Классная музыка! А еще громче можешь?»

-  Вы ведь хорошо изучили вкусы своих звездных друзей. Кто из них какие цвета мужских рубашек предпочитает?

- Дима Коляденко мог бы взять розовую сорочку, сдержанную черную - выберет Андрей Данилко. У нас есть сорочки, где сочетаются принты, геометрия, цветы  –  такие любит Андрей Кравчук, это та стилистика, которую он носит и в повседневной жизни. Есть у нас модные дубленки с белым мехом на медных застежках - это тоже для Димы Коляденко, он такое любит.

P.S. Новая коллекция ТМ ВИДИВАН 2006-2007 гг. создана под условным девизом «Одежда стала легче!». Причем, как в прямом, так и в переносном смысле.
Поскольку украинские мужчины стали разбираться в вещах, стали более требовательны к качеству, но, тем не менее, сохранили практичный подход в подборе гардероба, ТМ Видиван, благодаря использованию высокотехнологичных тканей, предложила в новом сезоне модели более удобные и комфортные в носке. Посадка моделей стала более свободной, что предполагает  и полное обеспечение свободы движений. Благодаря элитным добавкам к основному составу тканей (кашемира, шелка, ангоры, австралийского мериноса, 100%-ного гребенного хлопка, шотландской шерсти, замши и кожи), из которых пошиты новые модели, за одеждой легко ухаживать.
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