Солисты группы ABBA не разговаривают друг с другом

На выходные в столицу приехали члены квартета легендарной группы ABBA - жаль, что не в полном составе. Явились только двое участников легендарного квартета - Анни-Фрид Лингстад («темненькая Фрида», как звали в СССР солистку в период их сверхпопулярности. Но этот цвет волос давно уже в прошлом - Анни-Фрид давно уже рыжая) и Бьорн Ульвеус. Остальные два члена квартета - Бенни Андерссон и Агнета («светленькая») - увы, в самый последний момент отменили свою поездку в Россию. Бьорн Ульвеус, кстати, прилетел в столицу вместе со своей семьей на собственном самолете. А Фрида летела отдельно - на рейсовом. Почему Бьорн не пригласил ее на борт своего лайнера? Это объясняется просто - легендарные солисты некогда дружного коллектива сейчас не общаются. Вообще. Фрида и Бьорн поселились в самом фешенебельном столичном отеле «Арарат Парк Хайятт» (там же, где недавно квартировала Мадонна). Разумеется, в разных номерах. Они чуть-чуть отдохнули и помчались на экскурсию в Кремль. Разумеется, отдельно. А вечером отправились на премьеру мюзикла «MAMMA MIA!», который поставлен на песнях ABBA (собственно, это и было целью их визита в Россию). И даже там, в зрительном зале, они не сели вместе! Организаторы заранее приготовили им отдельные места на приличном расстоянии друг от друга. И они за весь вечер даже словом не перебросились. Вот чем иногда заканчивается большая творческая дружба... На премьеру легендарного мюзикла пожаловали мэр Москвы Юрий Лужков вместе с супругой Еленой Батуриной, Федор Бондарчук с женой Светланой, семья Стриженовых в полном составе, Ирина Хакамада с супругом и маленькой дочкой Машей, Александр Цекало, Сергей Лазарев, Павел Буре со своей девушкой, телеведущая Светлана Сорокина. У Светланы в антракте случилась досадная неприятность - она сломала каблук. - А я думала, что у меня подкашиваются ноги, - удивилась Светлана, посмотрев на оторванный каблук. - Какой ужас... Но даже несмотря на «ужас», Сорокина не покинула вечер - так хотелось послушать песни ABBA! Стояла на одном месте и старалась не двигаться. И так бы простояла незамеченной, но тут к ней подошел ее коллега Майоров и стал уговаривать Светлану пойти выпить шампанского. Сорокина ему тихонько прошипела: отстань, мол, не до шампанского сейчас. Майоров быстро все понял и сам притащил телезвезде бокал. После окончания показа мюзикла в честь ABBA состоялся банкет.