Пьер Карден: Я не люблю унисекс и красивых мужчин

Наша встреча начинается с того, что группа телевизионщиков заняла самую выигрышную часть его номера: там есть красивый кожаный диван бежевого цвета, кресла в этом же стиле, изящный журнальный столик. Журналист, делающий репортаж для одного из главных каналов в стране, сидит на диванчике под прицелом своих родных телекамер, слегка мешая всем, кто желал бы утонуть в мягком кожаном облаке этой мебели. Пьер Карден мнется: «Где вам будет удобнее?» - Ну, - автоматически начинаю мяться и я, - мне все равно. В конце концов мы останавливаемся за столом, разглядывая за окном колесо обозрения... Итальянский француз Спектакль Кардена будет показан в Москве в последние дни октября. На пресс-конференции месье Карден вел себя скромно, регулярно сообщая вопрошающим, что сам он - лишь средство по доставлению французского театра к нашему, можно сказать, порогу. Однако выяснилось, что Пьер Карден в свой прошлый приезд даже сходил в Музей Горького. Автор пьесы Жан-Мари Руар пока до такого проникновения в детали не дошел. Сам Пьер Карден в свои 84 года выглядит просто чудесно. Живой огонь в глазах, неизменный платочек, выглядывающий из кармана пиджака. Давным-давно это стало той деталью, без которой Кардена и представить нельзя. Сегодня платочек - зелененький, а на столе, за которым мы устраиваемся для беседы, стоит испанское вино. - Ого! - удивляюсь я. - Вы пьете испанское вино? - Да, оно вкусное. - Неужели?! С вашими французскими привычками?! - Да оно правда вкусное. Мир теперь интернационален. - Ну конечно, и вы ведь французский кутюрье, а по рождению - итальянец... - Да, я родился итальянцем. Венецианцем. - А вот я прочла статью во французской энциклопедии - там значится другое место рождения. Сэнт-Андреа Барбарана. - Правильно. Это двадцать километров до Венеции. В деревеньке, как могли бы вы сказать. Тогда это было странное существование. Не для меня - для вас, человека из сегодняшнего мира. Никаких машин, никаких самолетов, тишина. У меня был велосипед, но самолеты я видел редко. - Еще пишут, что именно вы освободили мужскую моду от британской суровости. - Возможно, тут есть доля правды. В тот момент, когда я перестал работать у Кристиана Диора и искал способ, чтобы быть самим собой, во всем мире царствовала либо итальянская, либо английская мужская мода. Я сказал себе - а почему не французская? В конце концов в тот момент я был натурализован как француз. Хотя время вот прошло, и я затребовал свои итальянские бумаги: все-таки я родился в Италии. Унисекс нам не нужен - Очень часто о вас говорят как о человеке, которого больше занимает мужская мода? Почему не женская? - Нет-нет! - восклицает Пьер Карден. - Только благодаря женской моде я смог по-настоящему заявить о себе. - А стиль «унисекс»? Ваши биографы считают вас чуть ли не отцом этого направления в моде? - Ну нет. Тут явно ошибка. Я люблю, когда мужчина - это мужчина, а женщина - это женщина. Думаю, там просто кто-то что-то не так понял. Я не люблю серединки. Личность не должна меняться - Другой вопрос: вы и ваша продукция так часто помогаете мужчине быть хорошо одетым, приятно пахнущим, хорошо выбритым... А мужчина вообще должен быть красивым? - Нет, не думаю. Важны сила, ум, интеллигентность. Ценность мужчины - это его личность. - А вы делаете что-то, чтобы подчеркнуть его личность?.. - Да. И поверьте - если при первом же контакте с мужчиной вы не видите ничего, кроме красоты и удачного костюма, этого недостаточно. Есть важная вещь - харизма. А одежда может лишь привлечь взгляд. Ну или дать понять наблюдателю, кто вы по профессии. - Хорошо, позвольте мне воспользоваться служебным положением и задать личный вопрос. Что именно конкретно я должна изменить в своем имидже? - Это опасный вопрос! - Угу, - соглашаюсь я. - Так, договорились. Сначала определим ваш имидж по одежде. Вы женственны, но вы - интеллектуалка. Вы выбираете простоту и удобство, но цените сочетания цветов. Вам приятно надевать платок, который гармонирует с цветом ваших туфель и вашей юбки. Вам, видимо, неплохо платят. - А теперь расскажите мне, где ошибки? Как мне измениться? - Да не надо вам меняться. У вас персональный стиль. - О-го-го! Значит, я могу сказать, что этот стиль одобрил сам Пьер Карден? - Да. Тем более что я считаю, что ни одной личности нельзя говорить, что нужно измениться. Походить на других - это совсем неинтересно. «Юнона» и «Авось» - шедевр» - Если отвлечься от моды и поговорить о театре... - Да я здесь из-за театра. И я очень стеснялся из-за того, что все - и телекамеры, и журналисты - обращали внимание исключительно на меня. - Вы сказали на пресс-конференции, что вы - лишь средство, чтобы привезти спектакль. Почти четверть века назад вы проделали другую операцию - вывезли во Францию русский спектакль... - Вы говорите о «Юноне и «Авось». Да, это шедевр. - Я знаю, что есть проект, чтобы вновь привезти «Юнону» и «Авось» в Париж. - Да. К сожалению, мешают график и финансовый вопрос. Чтобы привезти в Париж 80 артистов, нужно не меньше пары миллионов евро. И ведь декорации, уникальные декорации, тоже нужно будет перевезти! У меня проходят гастроли в разных странах, в США, есть певцы, есть опера, есть фестиваль классической музыки. И когда я делаю одновременно три-четыре проекта, я зарабатываю на один такой, как «Юнона» и «Авось». Лично я по-прежнему зачарован «Юноной» и «Авось». Я много видел мюзиклов - в Америке, в Лондоне, в Париже. Но «Юнона» и «Авось» для меня самый прекрасный мюзикл из всех, которые я видел в этой жизни. Это опера! И Караченцов!.. Пьер Карден говорит с искренним восторгом, но, увы, приходится задать и печальный вопрос: - Теперь ведь в спектакле играет уже не Караченцов. Вы видели «Юнону» и «Авось» без него? - Да, и я попросил, чтобы мне дали возможность снова посмотреть постановку. И это все равно прекрасно: сюжет, театральная и музыкальная интенсивность - это великолепно!