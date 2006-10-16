Интердевочки в Верховной Раде (ФОТО)

Вообще-то, изначально предполагалось, что поглазеть на девушек соберутся и парламентарии. Но они оказались не по этим делам. Вернее, нашли для себя более важные дела. Так что оценить прелестниц смогли лишь многочисленные фотографы и охрана Верховной Рады. Девчонкам устроили экскурсию в лучших традициях «совка»: посмотрите направо, посмотрите налево, вот перед вами картина, символизирующая «державотворення». А потом их запустили в святая святых Рады: зал заседаний. Там экскурсовод долго и нудно посвящала девушек в особенности украинского парламента. Ну, то есть, сколько и каких у нас фракций, кто самый молодой депутат и прочее. Красотки старательно делали вид, что их это все страшно интересует. А тем временем киевские журналистки фотографировались в кресле Юлии Тимошенко. Дежурно поулыбавшись перед фотообъективами девушки сели автобус и уехали в отель: начинались трудовые будни красоток – подготовка к конкурсу. Напомним, что финал «Мисс Европа» состоится 27 октября во дворце «Украина» и будет транслироваться в прямом эфире в 12 европейских странах. Жюри возглавит знаменитый дизайнер Роберто Кавалли. Победительница конкурса «Мисс Европа-2006» станет обладательницей призов на сумму 100 000 евро и короны с бриллиантами от компании Chopard, которая оценивается в 350 000 евро.