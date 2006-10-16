Интердевочки в Верховной Раде (ФОТО)

Классик полагал, что мир спасет красота. Так ли это на самом деле, решили проверить организаторы конкурса «Мисс Европа». Пока украинские депутаты отдыхали (а свято место пусто не бывает), их места заняли 34 красотки из разных стран.
Вообще-то, изначально предполагалось, что поглазеть на девушек соберутся и парламентарии. Но они оказались не по этим делам. Вернее, нашли для себя более важные дела. Так что оценить прелестниц смогли лишь многочисленные фотографы и охрана Верховной Рады. Девчонкам устроили экскурсию в лучших традициях «совка»: посмотрите направо, посмотрите налево, вот перед вами картина, символизирующая «державотворення». А потом их запустили в святая святых Рады: зал заседаний. Там экскурсовод долго и нудно посвящала девушек в особенности украинского парламента. Ну, то есть, сколько и каких у нас фракций, кто самый молодой депутат и прочее. Красотки старательно делали вид, что их это все страшно интересует. А тем временем киевские журналистки фотографировались в кресле Юлии Тимошенко. Дежурно поулыбавшись перед фотообъективами девушки сели автобус и уехали в отель: начинались трудовые будни красоток – подготовка к конкурсу. Напомним, что финал «Мисс Европа» состоится 27 октября во дворце «Украина» и будет транслироваться в прямом эфире в 12 европейских странах. Жюри возглавит знаменитый дизайнер Роберто Кавалли. Победительница конкурса «Мисс Европа-2006» станет обладательницей призов на сумму 100 000 евро и короны с бриллиантами от компании Chopard, которая оценивается в 350 000 евро.