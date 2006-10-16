Александра Пономарева на Украинскую Неделю моды вытащила …теща (ФОТО)

Сейчас же светских хроникерам приходилось побегать в поисках персонажей для своих репортажей. Хотя, в конце концов, потихоньку «отметились» на Неделе моды все знаменитости, находившиеся в столице. Явился даже экс-глава Секретариата Президента Олег Рыбачук с супругой. Чуть ли не все коллекции просмотрела Александра Кужель. Впрочем, сия почтенная дама посещает абсолютно все модные тусовки в Киеве. Александра Пономарева на показ коллекции Вероники Жанви вытащила …теща. Дело в том, что у этого дизайнера мамаша супруги певца пошила платье для недавней свадьбы дочери. А если учесть, что заказ Жанви выполнила в рекордно сжатые сроки, то можно понять уважение и признательность звездной тещи. Еще поглазеть на творения украинских модельеров пришли конкурсантки «Мисс Европа», числом 34. Понятно, что многим из них наверняка плевать на украинскую моду, но девушек привезли организаторы конкурса, а, значит, улизнуть не было никакой возможности.