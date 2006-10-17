Галкин сравнил голос Баскова с ягодицами Дженнифер Лопес

17 октября 2006, 11:37

Певец отметил тридцатилетие в компании 300 с лишним именитых гостей

Чего только Коле не подарили! Наташа Королева преподнесла набор кухонной утвари, актриса Наталья Селезнева - теплые носки и шарф, а жена Светлана - кольцо с бриллиантом. Оперная дива Монтсеррат Кабалье вручила своему любимому ученику золотой поднос. Экс-президент Украины Леонид Кучма презентовал золотые часы ручной работы. - Моя жена говорит: «Тебе бы чуть-чуть таланта Баскова, не пошел бы в президенты!» - шутил за праздничным столом Кучма. Обстановка была настолько непринужденной, что гости даже срывали галстуки и пускались в пляс. Кучма спел вместе с Таисией Повалий украинскую народную песню. Столы ломились от яств. Гостей угощали бараниной, блинами с черной и красной икрой. Поздравил Николая и Иосиф Кобзон. - Помню, как я первым представил Баскова в Концертном зале «Россия», - начал свое поздравление Иосиф Давыдович. - Да, вы первым мне дали 200 долларов! - заметил Басков. - Ну, Лайма сейчас тебе намного больше денег дала! - отшутился Кобзон. - За сказанное - выпить! - поддержал речь мэтра Николай. - Кстати, когда ты, Коля, только родился, я уже пел на испанском. Но Монтсеррат меня почему-то не заметила... - сказал Иосиф Давыдович. Пришла поздравить Колю и Анита Цой. Певица вспоминала, что Басков как-то пригласил ее репетировать концертный номер к себе домой. - А знаете, почему пригласил? Потому что Анита мне обещала сделать корейский массаж! - признался именинник. Лев Лещенко специально переделал ко дню рождения Николая свой классический хит: «И с полей доносится «Налей!», мы за Колю выпьем много-много!» Максим Галкин пришел на праздник вместе со своим братом Дмитрием и Аллой Пугачевой. Вы знаете, что Басков застраховал свой голос на 2 миллиона долларов? А Дженнифер Лопес застраховала свою попу на миллион баксов. Теперь Коля гордится, что его голос стоит в два раза дороже задницы Лопес! - хохмил Галкин. Не оставила без поздравления Баскова и Алла Пугачева. - Коля, тебе сегодня тридцать лет. Это очень мало. Но у тебя есть сейчас все, выше крыши. Главное, чтобы крышу тебе не снесло и ты оставался таким же замечательным человеком. Но я хочу выпить не за тебя. Несколько лет назад на юбилее Питера Устинова я впервые встретилась с этой замечательной женщиной - Монтсеррат Кабалье. С тех пор я в вас влюблена. Спасибо, что вы подняли на такую высоту нашего русского парня! - сказала Примадонна. - Коля, тебе сегодня тридцать лет. Это очень мало. Но у тебя есть сейчас все, выше крыши. Главное, чтобы крышу тебе не снесло и ты оставался таким же замечательным человеком. Но я хочу выпить не за тебя. Несколько лет назад на юбилее Питера Устинова я впервые встретилась с этой замечательной женщиной - Монтсеррат Кабалье. С тех пор я в вас влюблена. Спасибо, что вы подняли на такую высоту нашего русского парня! - сказала Примадонна. Растроганная Монтсеррат попросила Пугачеву спеть. Та ей ответила по-английски, что, мол, горло болит, да и фонограммы с собой нет. - Пойте без фонограммы, у вас так голос мягче будет, - ответила Кабалье. И две Примадонны без слов вместе напели оперную мелодию. Но гости Пугачеву не отпускали. Пришлось Алле Борисовне спеть живьем без музыкального сопровождения на бис русскую народную песню. - Будь счастлив, Колюня, и не грусти! - пожелала Баскову Пугачева. В финале вечера Примадонна организовала трио с Басковым и Галкиным, исполнив еще четыре песни.

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