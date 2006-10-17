Ирина Билык разыграла в лотерею детские желания (ФОТО)

Вечеринку назначили на 21:00. Но виновница торжества появилась на сцене только через полтора часа. За это время гостей в клубе набилось, как шпрот в банке. В воздухе висел густой табачный дым. Уже буквально перед самым выходом Билык появился ее экс-бойфренд Дмитрий Коляденко, который по-прежнему остается хореографом певицы. Дима, как всегда, был весьма живописно одет: в жилет из меха с рисунком под леопарда, темную рубашку в ярко-красные пальмы, джинсы с матней на уровне колен. В руках Коляденко держал свой любимый саквояж. Завидев хореографа девушки заинтересовались содержимым: «Как ты думаешь, - спросила одна у другой, - что он там носит, кроме крема для искусственного загара?» «Щипчики для бровей», - с уверенностью ответила подружка. Тут на сцену вышла Ирина. Роскошные формы певицы удачно подчеркивал наряд: стилизованный черный фрак, бриджи до колен, гипюровая кофточка. Буквально на третьей песне «Любовь – яд» Ира начала раздеваться. К сожалению, не до гола. А публике, особенно ее мужской части, это явно понравилось бы: у певицы сейчас, действительно, шикарная фигура (для поддержания формы Билык даже собирается в тур прихватить с собой тренера по фитнесу). Все равно получилось очень эротично и экспрессивно: Билык стянула с себя фрак и запустила им в голову гитариста. Публика громко подпевала: «любовь – яд!» «Что, - поинтересовалась артистка, - у всех так плохо в личной жизни?» Вести свой концерт Ирина позвала Савика Шустера. Во-первых, потому что любит его программу «Свобода слова». А во-вторых – тур-то, в который отправляется по 25 городам Украины певица, благотворительный! Средства собранные от продажи билетов Билык собирается передать на нужды беспризорных детей. Короче говоря, кому же еще вести такое серьезное мероприятие, как не серьезному телеведущему? Однако у Шустера получалось как-то не очень ловко. Как он сам признался, на этой вечеринке он «не формат». Заметив среди приглашенных украинскую участницу конкурса «Мисс Европа» Алену Авраменко, Савик позвал ее на сцену. Когда девушка поднялась к нему, Шустер попытался пошутить: «Ну, что мне с ней о беспризорных детях говорить? Посмотрели? Хватит!» Как оказалось, своих знаменитых друзей Билык пригласила в клуб не только для того, чтобы они приятно провели время. Всем предстояло принять участие в своеобразной благотворительной лотерее: разыгрывались детские желания. Гости вытаскивали из лототрона записки, на которых маленькие беспризорники написали о своих заветных мечтах. Хорошо, если кто-то просил цифровой фотоаппарат – звезды страшно радовались такому простому заданию. Но что делать с желанием стать великим футболистом и играть в клубе ЦСКА?