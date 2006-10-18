Неделя pret-a-porter в Париже: иностранные акценты

Нет, никто не собирается оспаривать авторитет мэтров и вклад в историю мирового искусства, однако у штурвалов ведущих французских Домов моды больше иностранцев. Chanel не мыслим без немца Лагерфельда, новую жизнь в Dior вдохнул гениальный англичанин Гальяно, классику Givenchy блестяще интерпретирует итальянец Риккардо Тиши… А уж когда речь заходит о prêt-à-porter – именно эти показы завершились на днях во французской столице – то в данном случае за иностранцами, определенно, главное слово. Одним из первых свое видение грядущего лета представил Дом Yohji Yamamoto: сдержанный гардероб, для которого характерны удлиненные силуэты и асимметричный крой, не обошелся без игры прозрачных и плотных элементов. Японский брэнд стал настоящим воплощением одной из самых ярких тенденций сезона – зрительной иллюзии. Штанины брюк выглядят как плиссированная юбка, черная куртка декорирована басками неравных размеров, и даже волосы манекенщиц были длинные с одной стороны и короткие с другой. Прозрачные штаны дизайнер комбинирует с асимметричной курткой, юбку (плотную с одной стороны и абсолютно просвечивающую с другой) – с не менее непропорциональным пальто. Соотечественник модельера – Undercover - представил совершенно противоположную коллекцию. В нее вошли очень короткие, яркие вещи с проработанными складками и неожиданными сочетаниями, такими как лакированный галстук-бабочка на платье-поло или рукава от рубашки, являющиеся частью платья-бюстье, отделанного черными блестками. В линии нашли место и более зрелищные модели: куртка из розовых перьев, сочетаемая с шортами, или же платье, словно сотканное из красных лепестков. Гаспар Юркевич (Gaspard Yurkievich), со своей стороны, предлагает всем вернуться в детство: его весенне-летний гардероб, базируется на очень коротких и легких платьях, которые можно комбинировать с носками и сандалиями на золоченой подошве. У Viktor & Rolf всегда найдется место празднику: дизайнерский дуэт пригласил гостей в кабаре, атмосфера которого воссоздавалась благодаря ведеркам с бутылками шампанского, стоявшим на изящных столиках в первом ряду, и мини-оркестру в глубине зала. А началось дефиле с впечатляющего парного танца: он во фраке, рубашке и бабочке белого цвета, она – в платье с воланами и россыпью мерцающих камней. Сама коллекция оказалась не менее завораживающей и феерической. Модели выходили на подиум в полупрозрачных блузах, струящихся платьях, черных приталенных жакетах с принтами в виде крупных звезд. Кстати, всевозможные звезды стали главным мотивом коллекции: они появляются на брючных комбинезонах телесного цвета, на платьях-пальто и жакетах с эффектом «обмана зрения». Российский дизайнер Алена Ахмадуллина уже успела завоевать популярность за рубежом, поэтому ее коллекция вызвала большой интерес публики. На этот раз в качестве сквозной темы весенне-летней линии Алена выбрала искусство фотографии. Длинные юбки, блузы с высокими воротниками и маленькими пуговицами, укороченные белые платья с изысканно расшитыми воротами – все модели казались сошедшими с классических фотографий начала прошлого века. На протяжении показа несколько раз менялся декор, а манекенщицы выстраивались на подиуме, словно позируя для групповых снимков. Яркие оттенки – розовый, голубой, зеленый – гармонично вписались в общую гамму коллекции, представленную нейтральными тонами (черный, белый, сепия). Коллекция представляет собой превосходную иллюстрацию «игры света и тени, которую использовали фотографы минувших лет»: по признанию Алены Ахмадуллиной, основным источником вдохновения для создания линии стали снимки из семейного архива и интересные фотографии друзей. Michel Klein заявил, что африканская тематика будет по-прежнему актуальна. Платье-джелаба дизайнер декорирует принтами в виде апельсинов и кофе, легкие рубашки – рисунками в виде бананов и пантер. Все это модельер сочетает с удобными шароварами белого или синего оттенков. Конечно, коллекция в африканском стиле просто не могла обойтись без классики – платьев сафари – у Мишеля Кляйна они «вкусного» шоколадного цвета. Риккардо Тиши (Riccardo Tisci) для Givenchy также отдал предпочтение тематике Черного Континента, но в более зрелищном и роскошном ключе. Черные сапоги и ботинки на толстой подошве, колготки в черно-белую горизонтальную полоску, асимметричные юбки и рубашки, фартуки из лакированной кожи – это лишь фон для сочных, интригующих африканских акцентов. Этнические принты, роскошно декорированные платья, кожаный декор - все это выглядело новым и актуальным, оставаясь в лучших традициях французского Дома моды. Хусейн Чалаян (Hussein Chalayan) представил, пожалуй, самую поэтичную коллекцию на парижских показах. Легкие платья самых субтильных оттенков, струящиеся тончайшие ткани, полы юбок, словно сотканные из цветочных лепестков: вся коллекция казалась сделанной из невесомых мыльных пузырей. Неожиданная графика в линии турецкого модельера появляется благодаря многослойным тканям, широким бретелям, вырисовывающим лиф, и огромным шляпам, которые придавали силуэтам ощущение ирреальности. В коллекции Dries Van Noten соединились спорт и женственность. Манекенщицы выходили на подиум в кроссовках на платформе, черных штанах с вертикальной полосой, белых штанах с эластичными манжетами на лодыжках, коротких шортах и куртках на молнии с капюшоном. Словом, вся одежда располагала к занятиям спортом. Однако не все так просто: разноцветные юбки, жилеты, расшитые стразами, воздушные белые платья, легкие платья с геометрическими принтами и цветами – именно с этими вещами дизайнер предлагает комбинировать спортивные модели. Почетный гость парижской Недели Валентино (Valentino) в очередной раз продемонстрировал свое мастерство в создании фантастически красивых платьев. Солнечные плиссе и воланы, вышивка и каскады шелка, кружево и инкрустации камнями: итальянский маэстро лучше всех разбирается в искусстве создания истинного шарма. Платья различной длины и разных фасонов самых изящных оттенков, среди которых слоновая кость, беж, розовая пудра, небесно-голубой, желтый бутон и, разумеется, красный – фирменный цвет дизайнера – составили большую часть коллекции. Впервые в официальном расписании значилось имя греческого дизайнера Софии Кокосалаки (Sophia Kokosalaki). Модельер использовала все возможности драпировки для создания коротких и струящихся вещей, будь то платье, бюстье, шорты или юбка. Кроме того, София Кокосалаки продемонстрировала превосходное владение цветовой палитрой, «примирив» в своей коллекции всевозможные оттенки специй, коралловый и яблочно-зеленый. Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld) представил коллекцию, базирующуюся на четкой графике и выверенной до миллиметра линии силуэта. Короткие платья с подчеркнутой линией плеч кутюрье предлагает носить с кружевными колготками черного, белого и синего цветов. Юбки в складку напоминали форму для теннисисток, однако широкие лакированные пояса заставляли тут же забыть о спортивных нотах. Белые рубашки с высоким воротником немецкий модельер сочетал с двойными галстуками в тон, которые касались широких ремней. Основной акцент в блузах Лагерфельд сделал на рукава – пышные, отделанные рюшами или складками – именно эта часть одежды выходит на первый план в новом сезоне.