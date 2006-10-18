Бейонс победила в ТОР-10 лучших задниц (ФОТО)

Хотя возможно у них была возможность более подробно ознакомится с этой частью тела звезд. Итак, первое место - Beyonce Knowles. Известная американская певица. Умница и красавица. Известна своими песнями и разборками в суде - в конце концов, была признана невиновной в незаконном копировании слов чужой песни, сообщает top news. Также звезда - большая поклонница Шер, а точнее - поклонница стиля одежды, который она демонстрировала в популярном шоу 70-х The Sonny & Cher Comedy Hour... Второе место - Jessica Simpson. Певица и актриса. Будет выпускать нижнее белье собственной марки. Эта идея пришла девушке в голову во время шоппинга. По ее словам, она все время сталкивается с тем, что ей не нравится тот ассортимент, который предлагают магазины, поэтому решила сама разработать несколько моделей. Кроме того, Джессика призналась журналистам, что ей очень нравится ее грудь. "Да, с этим мне повезло. Моя грудь идеальна. Правда, в школе я очень стеснялась своего размера, потому что у меня грудь была больше, чем у всех моих подруг. А сейчас мне все очень нравится", сказала она. Третье место - Salma Hayek. Актриса. Великолепная Сальма как-то призналась, что с трудом выбирает платья для ответственных мероприятий и, в конце концов, прислушивается... к мнению собственных собак. Как оказалось, именно дюжина комнатных собачек, которая живет с актрисой в ее особняке в Лос-Анджелесе, имеет право последнего слова, когда настает пора выбирать подходящий наряд для церемонии вручения "Оскар" или еще какого-нибудь важного мероприятия. "У меня куча собачек, и каждая из них очень темпераментная, - говорит актриса. - Когда я надеваю платье, которое им не нравится, они начинают гавкать. Зачем нужна полиция моды, когда у меня и так есть своя прямо в доме?!" Четвертое место - Jessica Biel. 23-летняя восходящая голливудская звезда. Является самой сексуальной женщиной планеты, - согласно опросам американского журнала "Esquire". Анджелина Джоли удостаивалась подобного титула в прошлом году. В старших возрастных группах нынче отмечены 39-летняя Ли Гонг, 47-летняя Шарон Стоун и 51-летняя Рене Руссо. Пятое место - Halle Berry. Взяла и стала лицом Versace вместо Деми Мур. Очевидцы рассказывали, что первые съемки были архигламурны. Волосы Халли спутывал, а одежду раздувал ветер из специального аппарата. Шестое место - Tyra Banks. Любительница справедливости и пошутить. Однажды взяла и предстала перед зрителями своего ток-шоу в необычном образе - специально для программы о дискриминации против полных людей знаменитая американская модель при помощи грима и специальных накладок превратилась в женщину весом в 175 килограммов. Отправившись в таком виде по самым модным магазинам Лос-Анджелеса, бывшая модель Victorias Secret была поражена тем, какой прием ей оказали. "Это был один из самых огорчительных дней в моей жизни, - говорит Тайра. - На протяжении 10 секунд трое людей фыркнули и, глядя мне прямо в глаза, начали надо мной смеяться". Седьмое место - Scarlett Johanssen. Звезда фильмов "Трудности перевода" и "Черная орхидея" записывает первый музыкальный альбом. А еще звезда публично заявила о том, что ее раздражает психологическое давление на женщин с пышными формами. По ее словам, сексуальной может быть любая девушка, даже если она недостаточно худая и не соответствует стандартам 90-60-90. Восьмое место - Jennifer Lopez. Ее попа оказалась на незаслуженно низком восьмом месте... возможно у составителей рейтинга не было возможности оценить качество "продукта", - все таки Marc Anthony почти всегда рядом... Девятое место - Eva Longoria. Актриса. Постоянно борется с общественным мнением. Восхищается людьми, которые родились с синдромом Дауна. А общество актриса обвиняет в том, что оно невнимательно к подобным больным людям: "Люди думают, что если человек умственно отсталый, то это стыдно и подобный человек не имеет роли в жизни. Мне хотелось бы, чтобы общество осознало, что это не так". Десятое, последнее место - Jessica Alba. Актриса. Одной из лучших ролей считается стриптизерша Нэнси Кэллахан в "Городе Греха". Но недавно заявила, что хочет играть только моральные роли. "Я оставлю амплуа шлюшки кому-нибудь другому. А я буду играть роли хороших, моральных девушек, которые верят в любовь - такие роли гораздо интереснее, чем роли лисиц". Но самое главное - Альба нанесла удар по главному своему достоянию, по формам, сделавшим ее любимицей сотен тысяч кинозрителей. "У меня есть формы, но я их ненавижу. Я хотела бы быть более высокой и тощей".