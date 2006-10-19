Владислав Ващук променял «Динамо» на моду

В последний день в «Альта Центре», где демонстрировались коллекции украинских дизайнеров, пожаловали уж совсем неожиданные гости. Например, народная целительница Мария-Стефания, прославившаяся когда-то тем, что почти два года украшала «зад» одного популярного светского еженедельника, и доверчивые граждане прикладывали его к больным местам. Подражая светским львицам, целительница также попыталась выглядеть «по-модньому»: оделась во все голубое. Правда, в интервью журналистам рассказывала, что, дескать, тело ее вообще не интересует, только – дух. Алексей Дивеев-Церковный так стремился поглядеть на моду, что пришел на час раньше времени, на которое его приглашали. Попытался «шикнуть» на журналистов, якобы занявших его место. А когда понял, что «слегка» ошибся временем, скромно присел на свободной стульчик. И никто его оттуда не согнал. «Еще бы! – прокомментировали журналисты. – Он же будущий мэр Чернигова! Попробуй такого согнать». Особый интерес публики в этот день вызвали коллекции Елены Голец для «DOLCEDONNA», ТМ «WAWA» (тандем Анисимов-Ващук) и Виктории Гресь. Голец представила очень женственную и романтичную коллекцию. Как призналась дизайнер, все вещи из нее появились …из-за необходимости. Вот чего летом в Италии не хватало Елене – легких платьиц, шортов и прочего, то она и решила «сочинить» для своих клиенток. Виктор Анисимов предложил своим клиентам весьма хитрые вещички – «еврейские», как выразилась Маргарита Сичкарь, «идейная родительница» ТЦ«WAWA» и супруга динамовца Владислава Ващука. Например, на одной майке красовалась буква «Д», которая означала «Динамо». А если вывернуть эту майку наизнанку, то там будет другая надпись: «Шахтер» - чемпион». «Очень удобно, когда едешь в Донецк», - заметил Ващук. Кстати, ради показа своей торговой марки он отказался играть в матче «Динамо» - «Лион». Но родная команда и без него прекрасно проиграла…