Гурченко любовалась моделями Зайцева

Почетное право «зажечь огонь» было предоставлено мэтру российского подиума Вячеславу Зайцеву. Модельер явил миру коллекцию haute couture «Остановись, мгновенье...». Дефиле проходило в особняке приемов и торжеств П. П. Смирнова. Будто машина времени перенесла тебя в XIX век. Восемь парадных залов, шампанское, мерцающие отблески света - и неспешный проход манекенщиц в роскошных вечерних туалетах. {1-}Черный, бежевый, золотой - основные цвета коллекции. Совершенно фантастические головные уборы. Главное украшение дефиле - платья «в пол». Открытые плечи, утянутые корсетами талии. Изящное переплетение кружева, жемчуг в несколько рядов, атласные перчатки... Трогательный поворот головы и томный взгляд из-под длинных ресниц. Вот она - ускользающая женская красота. С нескрываемым удовольствием за дефиле наблюдал Эдуард Сагалаев. Чуть опоздала на показ Людмила Гурченко. Она была в изящном оливковом платье из тонкого мохера. После показа Вячеслава Зайцева подошла поздравить актриса Вера Васильева. - Единственное, что я сейчас испытываю, - это ностальгию по прекрасному, - поделилась она своими эмоциями с корреспондентом «Комсомолки». - Модный сегодня эпатаж, экстравагантность - этого я не понимаю. Мне больше по душе вот такие коллекции, где на первый план выступают тонкость, изящество, неназойливость. В каждом туалете тысяча нюансов. Людмила Марковна тоже не скрывала своего восхищения: - Безусловно, очень красивые модели! Все остальные показы в рамках Недели моды RFW проходят в специальных павильонах в Парке культуры имени Горького. Продлится этот модный парад до 25 октября включительно.