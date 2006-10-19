Скандал между певицей Белоусовой и миллионером Бондаренко: Шестилетняя дочь Женя - разменная монета?

Параллельно на Елену заведено уголовное дело по статье 158 часть 4 УК «кража в особо крупных размерах»: Виктор обвинил бывшую любовницу в том, что вместе с ребенком она унесла антиквариата на 10 млн. рублей. После публикаций нам стали звонить люди из поп-тусовки. Настоящая жена певца: Единственная Лена Белоусова - это я! - Меня зовут Лена, и у меня есть дочь от Жени - Кристина Белоусова, ей 19 лет, - нервно кричит в трубку Елена Худик, законная вдова Жени Белоусова. - Ваша «вдова» - никакая не Белоусова! И замужем никогда не была! И не была она последней у Жени! Это просто девочка из подворотни. Она попала в группу Жени, играла на клавишных. Воспользовалась тем, что мы были тогда с ним в ссоре, и... Ну знаете, как это бывает на гастролях - по пьяной лавочке. И не была она у постели умирающего Жени - последний месяц он был в реанимации, и туда никого не пускали. Даже Дорохин, который написал ей пару песен, говорит - какие мы были дураки, что подкинули ей идею воспользоваться этой фамилией. Потом работать они с ней отказались, но она начала называть себя вдовой Жени. Я на стороне Бондаренко. Единственное, что интересует эту девицу, - деньги. Год назад мы пересеклись, и она рассказывала, как за право видеться с ребенком потребовала новый «Мерседес». Виктор ДОРОХИН, продюсер: Лена двулична... - Когда я знал Лену как девушку Жени Белоусова, она была милой и приятной. Дерзкой она стала уже потом. Помню, как подошла к нам на дне рождения Владимира Преснякова и попросила позаниматься с ней вокалом. Но Женя сказал: «Ни в коем случае!» Так что мы попытались работать с Леной только после смерти Белоусова - хотели помочь ей выйти из депрессии. Она боялась сцены и плохо справлялась с ногами. Но как только мы раскрутили ее до того, что можно было давать концерты, она начала забывать, где пела и сколько за это получила. Такая двуличность... Певица Валерия: Ребенку лучше с матерью Валерия, сама пережившая тяжелый развод, очень сочувствует Елене: - Ну хорошо, снималась она в порно. У многих были ошибки молодости. Если так судить, то у Мадонны надо тоже детей отнять. Лена матерится при ребенке? Нет никакой гарантии, что отец ребенка не будет делать то же самое. И вообще - он же знал эту женщину раньше. Согласился, чтобы она родила ему дочь. Столько лет терпел, а теперь вдруг объявил ее монстром. Когда я разводилась с Шульгиным, для меня материальная сторона значила меньше всего. Я была готова плюнуть на все, лишь бы уйти побыстрее. Зачем Лена цепляется за все эти его иконы, чего-то еще требует? Выходит, что ребенок - «разменная монета»? Но Виктор должен быть выше этого. Он же мужчина! Заводить уголовное дело на мать своего ребенка - это низко. Жить ребенку лучше с матерью, какая бы она ни была. Продюсер Пригожин:: Такие девицы быстро забывают хорошее - У нас с женой мнения разделились, мы даже чуть не поссорились. Виктор мне показался здравым человеком. Он просил, что я занялся Леной как певицей. Но я отказался, потому что нахлебался уже с этими девочками-«однодневками». Проблема Виктора и таких, как он, состоявшихся сильных мужчин, что они вообще связываются с подобными женщинами. Зачем? Смотрят на мордашку симпатичную и размер бюста, а в сердце не заглядывают. А эти девочки за деньги на все готовы! Они и родят, и споют, а потом своего же благодетеля грязью обольют! А по поводу порно... Знаете, я бы тоже не захотел, чтобы мама моей дочери в таких позах снималась. Лена должна остановиться первой. С ребенком точно не случится ничего плохого в руках отца.