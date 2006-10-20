Елена Бережная влюблена в Александра Домогарова!

Но как нам удалось выяснить, у спортсменки были романы не только на льду. Горячие отношения ее связывали с актером Петром КРАСИЛОВЫМ, а другого знаменитого актера, Александра ДОМОГАРОВА, она почти безнадежно любит уже пять лет. Елена почти отчаялась, что они когда-нибудь будут вместе, но наконец-то между ними начал таять лед. Лена Бережная в детстве считала себя невезучей. Те мальчики, на которых она заглядывалась, редко обращали на нее внимание. А парень, которого дали ей в партнеры на льду, и вовсе оказался психопатом. Звали его Олег Шляхов. Он очень злился, если Лена неправильно делала какой-то элемент, и часто распускал руки. Нередко Лена возвращалась домой с тренировки со следами побоев. А однажды (это случилось в 1996 году) Шляхов ударил Бережную коньком по голове. Лену тут же отвезли в больницу, где сделали трепанацию черепа. Врачи сказали: о фигурном катании лучше забыть. К Лене с трудом возвращалась речь, она стала хуже видеть - пришлось носить линзы. Газеты написали, что Шляхов задел коньком голову фигуристки случайно, неправильно выполнив вращение. Но Антон Сихарулидзе, ставший новым партнером Бережной, в порыве откровенности признался, что «этот шизик просто вышел из себя». Как потом выяснилось, Шляхов не только бил Лену, но и отбирал у нее призовые деньги, заработанные на соревнованиях, и еще угрожал: мол, если проболтаешься, пеняй на себя. Гражданский брак Антон Сихарулидзе, которому было тогда 19 лет, настоял на том, чтобы Лена переехала в Питер. Она в течение восьми месяцев жила с Антоном в одной квартире. Правда, в этой же квартире ночевали его родители, а во второй комнате, которую отвели для Лены и Антона, еще спала его сестра. Сихарулидзе так трогательно ухаживал за партнершей, что она невольно прониклась к нему симпатией. Их тренер Тамара Москвина была только рада этому обстоятельству. Одно время казалось, что Лена и Антон вот-вот поженятся. Особенно эти слухи усилились после Олимпиады в Солт-Лейк-Сити, где Бережная и Сихарулидзе завоевали «золото» в парном катании. Однако свадьбы так и не последовало. - Антон стал для меня почти родным человеком, я благодарна ему за все, - рассказала недавно Лена, - но замуж я не тороплюсь. Вот когда закончу кататься, тогда и подумаю о семье. На Олимпиаде-2006 в Турине Сихарулидзе работал в качестве телекомментатора. На вопрос нашего спецкора, не собирается ли он жениться, Антон ответил: «Я все еще нахожусь в поиске» - и дал понять, что если и женится, то не на Бережной. Видимо, горячему грузинскому джигиту стало известно, кем на самом деле увлечена его партнерша. Мимолетный роман Летом 2001 года Лена пришла на репетицию в «Молодежный театр» вместе с давней знакомой Ириной Горшковой. Жена знаменитого фигуриста работала переводчицей у итальянского хореографа Джузеппе Aрене. Его пригласили в театр ставить танцы. Одного из героев в том спектакле играл начинающий актер Красилов. По сюжету пьесы, Петр дрался на шпагах. Бережная застала его во время тренировки. - Петя очень выигрышно смотрелся на сцене, - рассказывает Ирина Горшкова. - Леночка смотрела на него, не отрывая глаз, и попросила меня их познакомить. Она сказала, что хочет научиться фехтовать. Я, конечно, тут же отвела ее за кулисы и представила Пете. Красилов не ломался, ему польстило, что у него хочет брать уроки известная спортсменка. С тех пор Леночка стала часто наведываться в театр. Недавно нашим корреспондентам удалось побывать в гостях у мамы Петра Красилова. Ольга Петровна, рассказывая о сыне, показала фотографии. На одной из них был запечатлен Петр, сражающийся с девушкой на шпагах. - Петя учил фехтовать Лену Бережную, ту самую знаменитую фигуристку, - пояснила Ольга Петровна. - А вот они тоже вместе. Мама актера показала снимок, где Петр с Еленой совершенно счастливые сидят в кафе, прижавшись друг к другу. - У них были близкие отношения?- уточнили наши корреспонденты. - Они дружили, - ответила Ольга Петровна, многозначительно улыбнувшись. Роман был недолгим. О длительных отношениях между Бережной и Красиловым не могло быть и речи: Петр вот-вот должен был стать отцом. Так и случилось: в январе его гражданская жена, актриса Наталья Селиванова, родила сына. - К тому же в то время Леночке уже нравился совсем другой актер, - откровенно сказала нашим корреспондентам Ирина Горшкова. - Имя его не просите, не назову. Мужчина ее мечты Но нам удалось узнать, кто этот роковой мужчина. Им оказался знаменитый актер Александр Домогаров. С ним Лена познакомилась в Питере. Однажды Бережная зашла в гости к друзьям и чуть не запрыгала от радости, узнав, что с минуты на минуту к ним приедет Александр. Фигуристка не пропускала ни одного фильма с его участием: она заочно влюбилась в Сашу, увидев его в фильме «Огнем и мечом», где он играл украинского народного героя Ивана Богуна. Именно после этой роли его стали называть российским секс-символом. Леночка прожужжала уши подружкам, рассказывая, что она без ума от Домогарова. Сидя за одним столом с фигуристкой, Александр как галантный кавалер наговорил ей много комплиментов: восхищался ее стойкостью и упорным спортивным характером, признался, что болеет за нее во время чемпионатов по фигурному катанию. Лена от таких слов просто таяла, смотрела на него восторженно и влюбилась в своего кумира по уши. Дома ее ждал гражданский муж и партнер Антон Сихарулидзе, а сердце Домогарова занимала актриса Наталья Громушкина. Но все же в Леночкиной душе затеплилась надежда, что когда-нибудь они будут вместе. На прощание фигуристка и актер обменялись номерами телефонов. С тех пор Лена, приезжая из Питера в Москву, всегда звонила Домогарову. Он вежливо разговаривал с ней, расспрашивая о спортивных успехах. Едва разнеслись слухи, что Александр с Громушкиной расстались, Бережная срочно засобиралась в Москву. Приехав, как всегда позвонила Домогарову. Расстроенный после ссоры с любимой актер долго разговаривал с Леной, жаловался ей на неудачную личную жизнь. Фигуристка предложила сходить куда-нибудь вместе, но он отказался, сославшись на занятость. Леночке казалось, что счастье ей наконец улыбнулось и она сможет стать ближе к своему любимому. Она часто звонила, и однажды он пригласил ее в гости. Правда, потом Домогаров жаловался друзьям, что Леночка бывает навязчива, говорил, что относится к ней исключительно как к другу, но, понимая, что она влюблена в него, не хочет обижать ее ни отказом, ни тем более грубостью. Прочитав в газетах, что Домогаров завел роман с Мариной Александровой, Бережная неделю ходила как убитая, пряча красные заплаканные глаза от посторонних взглядов. Попыталась поговорить с ним по телефону, но трубку все время брала Марина. Она поставила Александру условие: никаких задушевных бесед с подругами! Актер беспрекословно слушался новую молодую подругу. Так продолжалось до тех пор, пока Александрова не застала Домогарова в постели с Натальей Громушкиной. Марина набросилась с кулаками на бывшую жену, та не осталась в долгу. После драки обиженная Александрова хлопнула дверью. Актер после скандального разрыва с Мариной живет один. За полгода он не завел постоянных отношений ни с одной женщиной. А Лена ему по-прежнему звонит, он делится с ней своими переживаниями. 11 октября Бережная отмечала свое 29-летие. В этот день она каталась в ледовом шоу в честь 60-летия фигуриста Александра Горшкова на Малой спортивной арене Лужников. Вел шоу Александр Домогаров. Именно он и объявил на весь зал, что у Лены день рождения и преподнес ей шикарный букет цветов. После выступления Лена выпила минеральной воды, потому что ей предстояла репетиция перед записью программы «Звезды на льду», а Александр поднял за ее здоровье бокал вина. Потом они сели в машину и вместе уехали.