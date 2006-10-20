Алена Свиридова: «Разница в возрасте в 19 лет не влияет на наши отношения с мужем»

В творческом репертуаре за последнее десятилетие почти ничего, кроме платья, не изменилось. Своих зрителей Свиридова, как обычно, «удивляет» проверенными хитами: «Никто - никогда», «Кончилась зима» и «Розовый фламинго»

– Алена, одно время, вы очень осуждали семьи, где у супругов большая разница в возрасте. Значит ли это, что реальная жизнь порой опровергает самые строгие теории?

- Я очень люблю рассуждать, строить схемы: вот так лучше, а так – хуже. А потом реальность все мои размышления опрокидывает. С одной стороны, я девушка очень рациональная, но, слава Богу, не боюсь совершать необдуманные поступки. То есть присутствует во мне и иррациональность, которая, в конечном счете, и является паровозом, позволяя мне быть счастливой. Если бы меня спросили четыре года назад, возможно ли в моей жизни такое, я бы твердо сказала: ни-ког-да! Но теперь я отвечаю так: никогда не говори «никогда».

- А где вы нашли свою новую любовь?

- Мы познакомились три года назад на съемках реалити-шоу "Гарем" в Кении. Я была ведущей этого шоу, а Дима снимался в небольшой роли. Раньше Дима работал в модельном агентстве «Карин» и даже завоевал звание лучшей «Топ-модели». Сейчас супруг занимается организацией праздников, поэтому в творчестве мы практически не пересекаемся: я праздник создаю, а он его организовывает! А в жизни я не могу сказать, что разница в 19 лет как-то влияет на наши отношения. У нас уже три года любовь-морковь, и что самое интересное- не идет на убыль. Но самое большое достижение нашего брака – это рождение ребенка.

– От первого брака у вас уже есть ребенок. Отличается ли ощущение материнства в юном и зрелом возрасте?

- Когда родился Василий, я воспринимала его как младшего брата. В нашей семье тогда всем руководила моя мама – за все отвечала, обо всех заботилась. Может быть, из-за этой постоянной опеки я долгое время не чувствовала себя взрослой. А сейчас я полностью осознаю себя мамой. Нашему Грише сейчас два с половиной года. Он у нас такой компанейский. Мы берем его с собой в рестораны, в гости, даже в театр иногда с нами ходит. Когда минувшим летом мы отправили его с моей мамой на два месяца в Крым – это стало для нас с мужем огромным испытанием. Мы, конечно, понимали, что на юге яркое солнышко, теплое море, вкусные фрукты, но эти два месяца тянулись для нас как два года. Такие уж мы сумасшедшие родители!

- В вашей песне есть такие слова: «Я слишком много знаю, меня пора убить…» Что же такое вам известно?

- Мне кажется, я очень хорошо знаю мужчин. Настоящие женщины дружат с подружками, а я всю жизнь с мужчинами. В коллективе у меня тоже одни мужчины. С детского сада дружу с мальчишками, являюсь их поверенной. Мне можно писать книжки по мужской психологии! Я — шпион во вражеском лагере, что называется, засланный казачок.

– Вам с ними проще общий язык найти?

- Просто в работе я совсем не женщина. Иногда у меня бывает такое бешеное выражение лица, что мне говорят: ты стоишь, как в боксёрской стойке. А я просто пытаюсь отсечь лишние вещи и мыслить предельно конкретно: найти важные вопросы и пути их решения. Наверно, в эти моменты я эдакий фельдфебель. Кажется, мне стоит оперировать не только профессиональными, но ещё и женскими качествами.

-Софи Лорен как-то сказала: «Женщины могут прекрасно манипулировать мужчинами. Нужно только вовремя изобразить «дурочку». Вы согласны с ней?

- Сложно сказать, но иногда действительно очень выгодно такой казаться. Знаю, что многие мужчины просто не склонны воспринимать меня как умную женщину. Быть дурочкой — на самом деле очень приятное времяпрепровождение. Не нужно нести ответственность ни за слова, ни за поступки. Хотя в жизни мне не стыдно признаваться, что я - умная, теперь вот пытаюсь доказать, что еще и красивая.

- И где находите силы?

- Нужно просто быть счастливой и хорошо высыпаться. Для любой женщины главный стимул – это любовь. Знаете, есть фрукты, которые спеют рано, а есть, которые поздно. Я – поздний! Возможно даже, что пик моей красоты будет лет через десять, тогда я, наверное, совсем расцвету. Раньше я всегда думала, что счастлив может быть только полный идиот, но после встречи с Димой я пересмотрела свои жизненные приоритеты и сейчас я самый счастливый человек на свете!

- Что заставляет вас выступать в ночных клубах и размениваться на публику, которая приходит поесть, а не смотреть?

- Меня это абсолютно не раздражает, мне все равно где выступать. За столько лет я научилась абстрагироваться и воспринимать зал как театральную декорацию. Глупо думать, что петь в ресторанах унизительно – это издержки профессии, и относиться к этому надо с пониманием. Пусть вас не пугает, что публика в таких заведениях должна быть такой пьяной и развязной. Я точно знаю, что пою свои песни для людей с глубоким творческим воображением. Моя потенциальная аудитория не ограничивается низкопробной литературой комиксов и детективов. Единственное, что удручает меня в подобных выступлениях – это хамство и бестактность тех людей, которые пытаются во время выступления подняться ко мне на сцену. В таких случаях я тактично призываю публику держать дистанцию.

- Вы снимаетесь в кино, играете в театре, пишите песни. А за весь концерт так и не порадовали новыми шедеврами. Может, лучше делать что-то одно, но хорошо?

- На самом деле у меня много новых песен, можно даже альбом выпускать, но сейчас это не дешевое удовольствие. Несколько дней назад я написала новую песню. Мне кажется , она гениальна, но должно пройти 2 недели, и тогда я пойму ее истинную ценность. А старые песни я пою, потому что публика не готова видеть меня другой, они любят и знают мои прошлые хиты. Мое шоу, как вы успели заметить, не существенное: голые девушки и парни по сцене не бегают. Приходится «брать» публику только живым звуком! А во всем остальном я хочу прожить жизнь интересно: пробую себя в разных ипостасях, и мне не важно мнение тех, кто считает, что Свиридова просто «распыляется». Один авторитетный психолог как–то сказал, что человек за свою жизнь должен поменять семь профессий, чтобы раскрыть весь потенциал, заложенный природой. Вот я и пытаюсь этому следовать. Сейчас снимаюсь в фильме, где играю отрицательную роль. Кто знает, может быть прославлюсь на этом поприще.

