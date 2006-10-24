Фоззи встретится с Андреем Шевченко на матче «Челси» (ФОТО)

В матче по мини-футболу между командами звезд украинского шоу-бизнеса и ди-джеями «Gala radio» со счетом 3:5 победила команда звезд. Шоу-бизнес на матче представляли неДиля, Виталий Кириченко (группа № 482), Джей Би (группа «Дилема»), Дизель из «Грин Грея», Александр Вудский, группа «Авиатор», Александр Завальский (отец и продюсер дуэта «Алиби), ведущие спортивных новостей отечественных телеканалов, а возглавил это команду Фоззи из ТНМК. Состав же команды противников включал в себя только ди-джеев «Гала радио». Большинство спортсменов прибыли в спортзал стадиона «ЦСК» заблаговременно. Свободное время футболисты потратили на разминку. Громкая энергичная музыка задала соответсвующюий тон, и звезды в меру своих возможностей пытались показать кто на что горазд. Джей Би, например, с такой силой пытался забить головой гол, что серьги певца разлетедись по площадке. Ему пришлось отказаться от украшений до окончания игры. Диля и Виталий Кириченко поражали всех присутствующих своей растяжкой, а Александр Завальский — своим присутсвием на подобном мероприятии. Вместо одного заявленного участника из группы «Авиатор» приехали все трое. Правда, формы им не хватило. Сперва певцы вышли на поле с голубой майкой противника, но как только осознали оплошность, тут же потребовали ее заменить на красную «зведную». Эту майку под № 5 Игорь, Дима и Андрей в течении игры передавали друг другу как возможность выйти на поле и «по-мужски» отстоять честь шоу-бизнеса. Погонять мяч приехал и Александр Вудский. В первые минуты певец чувствовал себя немного неловко, держался особняком. Но в последствии отличился и забил гол. Соперники команды звезд тоже не теряли времени даром, но разминались не так усердно — количество игроков в их команде было вдвое меньше, чем в команде противников, поэтому ребята решили сохранить силы на игру, ведь ни одного свободного игрока на замену у них не было. Почти весь первый тайм отличалась активностью команда звезд. Игра велась в основном на поле противника. Но, несмотря на множество острых моментов, забить гол им так и не удалось. Более того, на последней минуте тайма команда «Гала радио» вырвалась вперед и забила первый мяч в ворота сборной шоу-бизнеса. Отличился капитан команды ди-джей Паша. Капитан сборной звезд Фоззи решил изменить тактику игры. «Нам не хватает вариативности», — поумничал он. «А ты можешь нормальными словами выражаться?» — не мог понять, чего от него хотят лидер группы «№ 482». «А мне по х…, что ты не понимаешь! Играть нужно лучше», — нервничал Фоззи. Рекомендации капитана сборной возымели положительный эффект, и уже на первых минутах второго тайма его команда сравняла счет. Атака звезд нарастала, и за первым мячом последовало еще два. И уже к концу матча шоу-бизнес вел с пятью очками. Особо отличились Диля, Фоззи и Александр Вудский. Команда противников совсем выбилась из сил: если звезды регулярно сменяли друг друга на площадке, то ди-джеи всю игру пробегали в одном составе. Но после пятого мяча у сборной «Гала радио» открылось второе дыхание, в считанные минуты перед финальным свистком им удалось забить два мяча подряд в ворота соперников. По окончанию игры болельщики выбрали лучшего футболиста. Им безоговорочно стал лидер команды шоу-бизнеса Фоззи. Ему-то и досталась возможность встретиться с Андреем Шевченко на матче «Челси». Фото с сайта Gala Radio