Ани Лорак теперь не только для души, но и для тела (ФОТО)

В центре Киева Ани Лорак открыла лаунж-бар «Angel» . Почему именно «Ангел»? Каролина решила, что в этом слове зашифрованы ее инициалы - А.Л. И вообще красиво звучит. Небольшое полуподвальное помещение оформлено в теплых светлых цветах. Много зеркал. И повсюду – на колоннах, стенах и даже, пардон, в туалете выведены золотом строки из песен Ани Лорак. Кстати, предполагалось, что в меню также будут встречаться названия ее песен. «Интересно, а какое блюдо в таком случае будет называться «Я повернусь?» - пошутил на презентации ресторана диджей Паша. Восторг гостей Каролины и журналистов вызвала …дверь туалетной комнаты. Нет, не из-за блюда с сомнительным названием («Я повернусь»). Виной тому - изображение пары влюбленных на ней. Знатоки утверждают, будто парень на картине – точная копия Дмитрия Бозина, ведущего актера театра Романа Виктюка. Что ж, ему, наверное, будет приятно увидеть свое изображение в столь пикантном месте. Поздравить Каролину с открытием ресторана пришли Ян Табачник с Татьяной Недельской, Александр Пономарев с молодой супругой, Лиля Подкопаева (журналисты, к слову, уже бьются об заклад, что Лиля обязательно должна родить на какой-нибудь тусовке. Действительно, не смотря на уже довольно солидный живот и приближающийся срок родов, экс-гимнастка не снижает свою социальную активность). Под конец вечера примчалась прямо со львовского поезда Руслана Лыжичко. Певица в дороге немного простыла и пришла в ресторан совершенно озябшей и вообще без макияжа на лице. «Все мы живые люди!» - прокомментировала свой «непрезентабельный» вид Руслана. Позже всех явились сценарист Антон Фридлянд и любимый дизайнер Лорак Анжела Лисица (к слову, в ее кофточке Каролина и щеголяла в тот вечер). Над подготовкой к открытию ресторана Ани Лорак со своим другом Мурадом корпели почти девять месяцев. Когда артистку спросили, чем она удивит всех еще через девять месяцев, «прозрачно» намекая на свадьбу с красивым турком, Каролина ответила: «Дайте просто пожить для себя!» В новом ресторане Мурад будет фактически всем заправлять, тем более, что в ресторанном деле он поднаторел у себя на родине. Предполагается, что блюда будут элитного класса с соответствующей ценой. Но в меню обязательно включает борщ и рыбные салаты – просто потому, что их обожает сама Каролина. Кстати, кроме Ани Лорак ресторанным бизнесом занимались еще Александр Пономарев и Михаил Поплавский. Правда, у Саши ресторан после смерти его матери благополучно «загнулся», поскольку певцу было явно не до него. А вот заведения Михал Михалыча процветают.