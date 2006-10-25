Александр Буйнов: Моя жена беременна

Событие, которого они ждали двадцать долгих лет, свершилось – супруга Александра Алена ждет ребенка. Как рассказал «Твоему ДНЮ» сам певец, его любимая жена находится на втором месяце беременности и их нынешнее счастье не знает границ. @@@ 45-летняя Алена и 51-летний Александр женаты двадцать лет. И все эти годы они молили Бога только об одном: чтобы он подарил им ребенка. И вот когда супруги уже потеряли всякую надежду, Алена узнала, что ждет ребенка. – Моя жена мечтает о сыне, а я хочу дочку, – улыбаясь, признался «ТД» будущий отец. – Больше, к сожалению, ничего сказать не могу, я очень суеверный... Алена не в силах скрыть радостные эмоции и с удовольствием говорит о своем интересном положении. – Это самое радостное событие во всей моей жизни, – делится своим счастьем Буйнова. – Но пока я всем говорю, чтобы не торопились меня поздравлять, пусть сначала ребенок родится. Я мечтаю о сыне, которого хочу назвать Сашенькой – это мое любимое имя. Несмотря на то что срок беременности еще очень маленький, Александр и Алена подыскивают лучших врачей, которые будут наблюдать ее до самых родов. Потому как у Буйновой могут возникнуть любые сложности в связи с возрастом и супруги больше всего этого опасаются. – Я уже думаю и о том, где появится на свет мой первенец, – признается «ТД» Алена. – Может, в России, а может, и в Америке, мы пока не решили. Любовь Алена и не думает скрывать, что после долгих лет брака они смогли сохранить любовь и страсть друг к другу. – Александр – большая редкость среди мужчин, – с гордостью признается нам его супруга. – Он уникален как в личной жизни, так и в творчестве. Мой муж знает, что такое честь, совесть и достоинство. Буйнова хоть и говорит о муже восторженно, но в их отношениях не всегда все было гладко. Так, например, совсем недавно они так крепко поссорились, что были на грани развода. Как мы рассказывали, Александр тогда на некоторое время поселился в гостинице, но вскоре мудрые супруги нашли в себе силы помириться. На протяжении всех лет Алена была для Александра не только любящей и заботливой женой, но и верным продюсером и директором. Волевая женщина подсказывала ему многие решения и всегда следила за его имиджем. Однажды, когда Александр, став членом политической партии, побрился наголо, Алена публично отчитала его на светском приеме. И Буйнов не сразу, но признал, что погорячился со стрижкой. Дочь Если Алена впервые станет матерью, то у Александра есть дочь Юля от первого брака и даже внук, которого нарекли в честь деда. Тем не менее Буйнов хотел детей и от Алены. Его отношения с Юлей складывались непросто, они могли годами не разговаривать, но певец всегда старался во всем помогать дочери и делать все, чтобы она ни в чем не нуждалась. Сейчас Юля замужем за человеком по имени Андрей, который работает дизайнером мебели в одной из столичных фирм.