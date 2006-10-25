Дима Билан захватил самолет. Протестуя против хамства украинцев

Трудно представить, до какого критического состояния сотрудники авиакомпании «Аэросвит» довели известного певца, что он был вынужден остаться в самолете вместе со своим коллективом и отказываться покидать его. - Мы фактически захватили самолет, - признался шокированный певец. Позавчерашний день начался для Димы привычно. Вместе со своим директором и членами коллектива в полдень он приехал в столичный аэропорт Внуково, чтобы в 13.25 вылететь в Одессу. В VIP-зале аэровокзала Билана огорошили новостью - самолет авиакомпании «Аэросвит», на который у него и у коллектива были билеты, сможет вылететь в лучшем случае через два часа. Певец не стал паниковать - в аэропортах еще не такие ситуации случаются. В тот момент он еще и подумать не мог, что концерт не состоится, а сам он окажется вечером не в Одессе, а глубокой ночью в Киеве. Прошло два часа, и Билану сообщили, что вылет задерживается до семи вечера. Ситуация уже приняла более серьезный оборот, потому как Дима прекрасно понимал, что концерт, назначенный на семь вечера, вовремя уже не начнется. Тут уже занервничал не только певец, но и организаторы его выступления. Билан тщетно пытался связаться с представителями авиакомпании. В VIP-зале аэропорта Внуково известного певца как будто нарочно игнорировали. Сотрудники аэропорта соизволили выйти к певцу и другим пассажирам лишь через два часа. - Аэропорт Одессы не принимает рейсы из-за тумана, - невнятно объяснили представители «Аэросвита». - Когда самолет сможет вылететь, мы не можем сказать. - Да, действительно, погодные условия Одессы не позволяли самолетам вылететь в назначенное время, - сказал нам Билан. - Но в пять часов вечера местный аэропорт возобновил рейсы, и самолеты других авиакомпаний, вылетевшие из Москвы, благополучно совершили посадку в Одессе. Если бы представители сразу объяснили нам, что у них есть проблемы и самолет вылетит только поздно ночью, мы бы в срочном порядке добрались до другого аэропорта и гораздо раньше вылетели бы в Одессу. Тем не менее Дима не отчаивался, вместе с организаторами они решили перенести выступление на поздний вечер. Но и это решение не спасло ситуацию. Самолет вылетел из Москвы в Одессу около полуночи, но приземлился почему-то в Киеве. Члены экипажа рейса № 446 «Аэросвита» объяснили ошарашенным пассажирам, которые через 12 часов надеялись наконец приземлиться в Одессе, что самолет совершил вынужденную посадку в столице Украины, так как курортный город опять окутал туман. Тут терпению Билана пришел конец. Певец, едва сдерживая гнев, попросил о встрече с представителями авиакомпании, чтобы поинтересоваться, когда теперь он сможет вернуться в Москву и смогут ли ему и членам его команды предоставить гостиницу. На что Билану сотрудники киевского аэропорта Борисполь по-хамски ответили: - Никто с вами разговаривать не собирается, выходите из самолета и делайте что хотите! - Мы летели в Одессу, нам незачем быть в Киеве! - возмущению певца не было границ. - В таком случае я не сдвинусь с места и не покину самолет до тех пор, пока мне не объяснят всю ситуацию. Я уже не говорю о том, что по вине вашей авиакомпании у меня сорвался концерт. Билан сдержал свое слово - когда все пассажиры покинули самолет, он продолжал сидеть на своем месте в бизнес-классе. - Мы сейчас вызовем наряд милиции и посмотрим, что вы тогда будете делать, - продолжали хамить украинцы. - Вызывайте, - невозмутимо ответил Дима. В конечном итоге представители аэропорта приняли все условия Билана, предоставили ему и его группе, как это обычно делается, гостиницу, куда певец добрался лишь к утру. - К счастью, среди всех этих людей нашелся один здравомыслящий человек Рябенко Вадим Михайлович с помощниками, которые разрешили конфликт, - рассказывает «Z» певец. - Честно слово, в противном случае я бы ни за что не вышел из самолета, и вся эта ситуация закончилась бы крупным скандалом.