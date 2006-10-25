Дима Билан захватил самолет. Протестуя против хамства украинцев

25 октября 2006, 14:14

Известного певца всю ночь держали в киевском аэропорту. Поездка в Одессу, где у Билана позавчера был запланирован концерт, обернулась для Димы настоящим детективом.

Трудно представить, до какого критического состояния сотрудники авиакомпании «Аэросвит» довели известного певца, что он был вынужден остаться в самолете вместе со своим коллективом и отказываться покидать его. - Мы фактически захватили самолет, - признался шокированный певец. Позавчерашний день начался для Димы привычно. Вместе со своим директором и членами коллектива в полдень он приехал в столичный аэропорт Внуково, чтобы в 13.25 вылететь в Одессу. В VIP-зале аэровокзала Билана огорошили новостью - самолет авиакомпании «Аэросвит», на который у него и у коллектива были билеты, сможет вылететь в лучшем случае через два часа. Певец не стал паниковать - в аэропортах еще не такие ситуации случаются. В тот момент он еще и подумать не мог, что концерт не состоится, а сам он окажется вечером не в Одессе, а глубокой ночью в Киеве. Прошло два часа, и Билану сообщили, что вылет задерживается до семи вечера. Ситуация уже приняла более серьезный оборот, потому как Дима прекрасно понимал, что концерт, назначенный на семь вечера, вовремя уже не начнется. Тут уже занервничал не только певец, но и организаторы его выступления. Билан тщетно пытался связаться с представителями авиакомпании. В VIP-зале аэропорта Внуково известного певца как будто нарочно игнорировали. Сотрудники аэропорта соизволили выйти к певцу и другим пассажирам лишь через два часа. - Аэропорт Одессы не принимает рейсы из-за тумана, - невнятно объяснили представители «Аэросвита». - Когда самолет сможет вылететь, мы не можем сказать. - Да, действительно, погодные условия Одессы не позволяли самолетам вылететь в назначенное время, - сказал нам Билан. - Но в пять часов вечера местный аэропорт возобновил рейсы, и самолеты других авиакомпаний, вылетевшие из Москвы, благополучно совершили посадку в Одессе. Если бы представители сразу объяснили нам, что у них есть проблемы и самолет вылетит только поздно ночью, мы бы в срочном порядке добрались до другого аэропорта и гораздо раньше вылетели бы в Одессу. Тем не менее Дима не отчаивался, вместе с организаторами они решили перенести выступление на поздний вечер. Но и это решение не спасло ситуацию. Самолет вылетел из Москвы в Одессу около полуночи, но приземлился почему-то в Киеве. Члены экипажа рейса № 446 «Аэросвита» объяснили ошарашенным пассажирам, которые через 12 часов надеялись наконец приземлиться в Одессе, что самолет совершил вынужденную посадку в столице Украины, так как курортный город опять окутал туман. Тут терпению Билана пришел конец. Певец, едва сдерживая гнев, попросил о встрече с представителями авиакомпании, чтобы поинтересоваться, когда теперь он сможет вернуться в Москву и смогут ли ему и членам его команды предоставить гостиницу. На что Билану сотрудники киевского аэропорта Борисполь по-хамски ответили: - Никто с вами разговаривать не собирается, выходите из самолета и делайте что хотите! - Мы летели в Одессу, нам незачем быть в Киеве! - возмущению певца не было границ. - В таком случае я не сдвинусь с места и не покину самолет до тех пор, пока мне не объяснят всю ситуацию. Я уже не говорю о том, что по вине вашей авиакомпании у меня сорвался концерт. Билан сдержал свое слово - когда все пассажиры покинули самолет, он продолжал сидеть на своем месте в бизнес-классе. - Мы сейчас вызовем наряд милиции и посмотрим, что вы тогда будете делать, - продолжали хамить украинцы. - Вызывайте, - невозмутимо ответил Дима. В конечном итоге представители аэропорта приняли все условия Билана, предоставили ему и его группе, как это обычно делается, гостиницу, куда певец добрался лишь к утру. - К счастью, среди всех этих людей нашелся один здравомыслящий человек Рябенко Вадим Михайлович с помощниками, которые разрешили конфликт, - рассказывает «Z» певец. - Честно слово, в противном случае я бы ни за что не вышел из самолета, и вся эта ситуация закончилась бы крупным скандалом.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
00:27
В новом сезоне «Карточного домика» Кремль залили кровью: фото
05 августа, воскресенье
23:55
В Индонезии десятки людей погибли из-за масштабного землетрясения: фото
23:24
Угроза для людей и рыб: раннее цветение Днепра грозит катастрофой. Видео
22:55
Под Львовом крупный град сплошным слоем укрыл землю: фото и видео
22:51
Раскрыты подробности покушения на президента Венесуэлы Мадуро
22:27
Путин во время визита в Крым посетил оперу и «печальное зрелище»: фото
22:26
Минобороны Украины обнародовало праздничное видео ко дню ВВС ВСУ
22:07
Смертельные гонки: в Индии рухнувшая трибуна убила зрителей
21:45
Глава района в РФ назвал «Майданом» возмутившихся селян на церемонии открытия фонаря: фото
21:45
В Украине зафиксирована новая страшная болезнь: под угрозой головной мозг и нервная система
21:01
Оккупанты могут разрушить в аннексированном Крыму Херсонес
20:59
Мила Йовович похвасталась сбором урожая: фото
20:44
"Недлинная порнуха с элементами футбола": Шнуров предложил снять по ЧМ-2018 порнофильм
20:30
Боец ВСУ разоблачил российский фейк о проводах девушки в Москву: фото
19:54
Президент Сербии провел аналогии между Гитлером и Хорватией
19:35
В Instagram Минобороны РФ угодила "обнаженка", в которой подозревают пресс-секретаря Шойгу
19:23
В Лисичанске до смерти забили палкой приехавшего навестить родителей военного ВСУ: видео
19:15
Напали на второе авто: появились новые подробности гибели в ЦАР журналистов из РФ
18:57
В оккупированном Крыму собрались раскулачивать местных "депутатов"
18:35
В 2018 году в прокате окажутся 18 украинских фильмов
18:08
Трамп выдвинул очередное обвинение американским СМИ
17:59
"Материнский променад". Папарации "поймали" гуляющую с детьми в Подмосковье Лободу:фото
17:40
Госдепартамент США вызвал "на ковер" российского дипломата
17:37
"Козлы вонючие". Лариса Ницой "разнесла в пух и прах" компанию Rozetka за торговлю товарами из РФ
17:08
На "синей ветке" киевского метро произошел сбой
16:56
Ким Кардашян с сестрами снялась в элегантном нижнем белье: фото
16:51
"Дверь и правда поплыла": Волочкову раскритиковали за "криворукий" фотошоп
16:24
Ответственность за покушение на Мадуро взяли на себя "Фланелевые солдаты"
16:10
В Сеть выложили список боевиков, погибших в июле на Донбассе
16:00
Готовили убийство конкурента: в Испании задержали главарей русской мафии
15:39
В Альпах разбился пассажирский самолет с туристами
15:33
"Харе бухать, Батя". В Сети высмеяли новое российское фото Януковича
15:25
Пьяный российский капитан "присадил" на балтийскую мель 130-метровый сухогруз
15:16
«Боялся меня»: Милевский рассказал, почему тренер выгнал его из «Динамо»
15:02
Водная авария. В Днепре пьяный капитан катера "впилялся" в плавучий ресторан
14:27
Истребители и штурмовики: стало известно, сколько самолетов получат ВСУ до конца года
14:06
В Украине из-за летального случая запретили популярный анестетик
13:54
В Одессе женщина пыталась покончить с собой на глазах у детей
13:41
Решали вопрос со «смотрящим»: на Кировоградщине на «сходке» задержали более 30 авторитетов
13:28
"Белочка зашла в гости». В Киеве на Подоле пьяный мужчина пытался зарубить саблей прохожего
12:22
Отец изнасиловал дочь с ДЦП: в Нацполиции рассказали подробности преступления
12:11
"Эти п*дары прочувствуют русский мир". В Сети возмутились и посмеялись над помпезными гуляниями в "ДНР"
11:28
Трамп обвинил Россию и Китай во вмешательстве во внутренние дела США
11:24
Каменских побаловала фанатов откровенным и мечтательным снимком
10:59
"Господь допустил войну". Патриарх Филарет заявил, что конфликт на Донбассе пошел на пользу Киевскому патриархату
10:41
С чего начать спасение Украины мнение
10:30
«Режет ножом, скручивает шеи»: в Сети рассказали о малолетней киевской живодерке, фото
10:13
"Ад-адище". В Сети поизгалялись над обсуждением книжной полки Порошенко на росТВ
09:32
Омелян рассказал, сколько Украина потеряла денег из-за аннексии Крыма и войны на Донбассе
09:24
Филарет назвал вероятные сроки предоставления автокефалии УПЦ
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять