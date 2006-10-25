Секс-символы эпохи 90-х (ФОТО)

Незабываемая Наташа Королева, «Желтые тюльпаны» которой хором пели девочки всей страны, еще любима публикой, но уже обзавелась семьей и хитовых песен давно не исполняет. Задорная Лена Зосимова исчезла с экранов едва появившись, но шуму наделать успела порядочно. Ирина Салтыкова, отпев про «глазки» всех оттенков, перестала появляться на публике. Так же пропала и Лариса Черникова, известная хитом «Я люблю тебя, Дима». А вот Марина Хлебникова в прошлом году поразила общественность своим откровенным клипом, ее тяга к популярности не потопляема. Да и бывших скандалисток Ладу Дэнс, Лику Стар и вечную «подругу» Алену Апину еще можно встретить на светских тусовках. Но на смену дивам прошлого пришли юные красотки, соперничать с которыми семейные певицы, увы, не смогли.