В мужчине все должно быть прекрасно (ФОТО)

На Украинской неделе моды ТМ «ALeXX Fashion» представила коллекцию, созданную совместно с известным украинским дизайнером Александром Гапчуком - «ALeXX Gapchuk». Эта коллекция - заявка на свободу действий и мыслей, отсутствие рамок и стереотипов, новая трактовка пройденного материала. Как следствие – контраст форм, фактур и содержания. Прибавляем насыщенность цветов, летнюю яркость деталей, и перед нами мужчина в стиле AleXX Gapchuk. Интересно, что Гапчук собирается ее тиражировать. Представляете таких живописных мэнов на улицах наших городов?