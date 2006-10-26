Анна Азарова: «Муж мои съемки для «Плейбоя» не одобрил» (ФОТО)

26 октября 2006, 13:56

«Дорогая Маша Березина» и известная московская модель при встрече всегда поражает. Во-первых, оказывается, она довольно маленькая. Разумеется, как для модели (рост - 172). Во-вторых, она очень обаятельная и постоянно смеется, даже рассказывая об, в общем-то, неприятных случаях из своей жизни.

- Аня, тебя легко удалось уговорить на съемку для «Плейбоя»?

- Я несколько раз отказывалась. Но уговорили. Перед этим я, правда, посоветовалась с несколькими людьми.

- Люди думают: модели настолько привыкают позировать перед теле- и фотообъективами, что сняться для них в обнаженном виде – довольно привычное дело.

- Нет! В голом виде – вроде бы уже совсем продаешь свое тело. Это тяжело даже для самой себя.  Потом опять же: если бы фотографии были только внутри журнала, намного проще. А тут обложка! Это же увидят родители, их знакомые.  

- А как муж отреагировал?

- С мужем пришлось долго поработать.  Но все равно он официально своего согласия не дал и был очень недоволен. Даже воспоминать не хочу! Его даже  мои «бельевые» съемки всегда смущают.

@@@ -  Я слышала, что «обнаженные» съемки - очень физически тяжелая работа для модели, которая еще и страшно много времени занимает.

- Нет. У меня в то время был очень плотный график – как раз заканчивались съемки «Машины Березиной». Плюс  я летала на работу во Францию. А в «Плейбой» как раз приехал какой-то иностранный фотограф, и  мы пытались совместить наши планы, найти какой-то свободный день. В итоге нашли ночь. Я приехала на студию к 12 часам, и съемки длились недолго – всего 5 часов. Ну, то есть такая стандартная съемка.

- А тебе дали возможность выбрать снимки?

- Да, конечно. Это было моим обязательным условием. А потом был еще такой нюанс: я ведь на самом деле снималась в стрингах, которые потом убрали на компьютере. Поэтому сказала мужу: «Пошли, дорогой, посмотришь оригиналы фотографий. Убедишься, что я на самом деле снималась не голой!»

-  Так в отборе участвовал еще и  муж? Наверное, выбрал самое целомудренное фото?

- Нет. Но долго не мог оправиться от шока.

- Ты знаешь мир моды изнутри. Чем российский модельный бизнес отличается от французского?

- С одной стороны, конечно, в России модельный бизнес с каждым днем развивается… Например, уже есть замечательные фотографы, которые совершенно «на уровне». У нас скорее страдает весь процесс организации. И есть еще такой момент, как отношение клиентов… Вот на Западе ты заинтересован в заказчике, а они – в тебе. В Москве чувствуешь, что ты – никто. Заказчик может позволить себе опоздать на час-полтора на кастинг. И никто даже не собирается извиняться!

И, конечно же, на Западе намного больше работы. У меня во Франции весь день уходил на кастинги.

- И каждый раз удачно?

- Ну, если у тебя 8-9 клиентов в день, то 1-2 ты подойдешь. А в Москве мало работы. Еще в России по-прежнему клюют на имя.

- А в Европе разве нет? А как же Наоми Кэмпбелл, Кладиа Шиффер?

- Ну, это для крупных марок. Все равно в Москве «привязка» к одним и этим же лицам больше.

- Не знаю, как в Москве, но в Киеве девушки по-прежнему идут в модельный бизнес, чтобы найти себе богатого мужа или в крайнем случае – любовника. А как во Франции с матримониальными устремлениями моделей?

- Нет, там это только работа. Хотя, наверное, всякие случаи бывают.

- А ты никогда не хотела выйти замуж за парижанина?

- Я два года была помолвлена с французом, он замечательный человек. Мне было 16, а ему 18 лет, когда мы познакомились. Но со временем мы  оба поняли, что не подходим друг другу. Мы остались друзьями,  общаемся до сих пор, он мне как брат.

- Как выглядит обычный день модели во Франции?

- Это сплошные кастинги. Проснулся, оделся – и вперед. Обычно кастинги начинаются в 9-10 утра. Возвращаешься домой поздно. Часто на работу приходится добираться самолетом. Основные  маршруты: Милан,  Берлин. При этом организаторы очень любят сажать нас на  самолеты, которые взлетают в 5 утра. Девчонки рассказывают: «Просыпаешься в гостинице, открываешь глаза и думаешь: где я? Включаешь телевизор. О! По-немецки разговаривают! Значит, Германия!»

- Пардон, а как же при таком ритме жизни за фигурой следить, ходить в спортзал, бассейн?

- Ну, когда целый день на ногах, салом не успеваешь обрасти. На самом деле, модель – данность  от природы, и ты просто это эксплуатируешь.

- Рассказывают, что многие модели поддерживают фигуру таким путем: поела – и два пальца в рот.

- По-моему, этим больше страдают девочки, которые смотрят на моделей по телевизору. Что-то среди своих знакомых я таких не встречала. На самом деле к лишним килограммам спокойно относятся: ну, не буду я по подиуму ходить, поработаю для рекламы косметики.

- Ты прожила во Франции восемь лет. Наверняка у тебя выработались какие-то  привычки?

-  Я отвыкла есть  дома, поэтому либо куда-то хожу, либо перебиваюсь чипсами. Готовить,  убирать, стирать - не мое занятие. Я никогда не завтракаю - не хватает  времени. Лучше пять минут лишних поспать.

-  А домой в Москву удавалось приезжать?    

- Один раз в два месяца. Но ненадолго - дня на три. Из аэропорта - сразу       домой. Чаще всего я приезжала зимой на Новый год, и у меня не было никакой       теплой одежды. Если я выбиралась куда-то погулять, то одевалась, как       военнопленный: старая дубленка, в которой ходила еще в школе, под нее два       свитера, джинсы, под которыми были колготки, шапку, капюшон и еще       обматывалась шарфом. Одни глаза торчали. И все равно я мерзла жутко.

- О взаимоотношениях моделей между собой рассказывают  разные страсти. Будто бы девушки друг другу всякие пакости устраивают из ревности…
- Да это все чепуха по сравнению с тем, что произошло со мной! Я выпала из окна! Ко мне в гости пришли друзья. Мы болтали, веселились, и мой приятель  шутя пригрозил выбросить меня из окна, если я откажусь ехать с ними отдыхать на побережье, и легонько толкнул. В общем, разбив стекло, я вылетела из окна. При падении сильно изувечилась. Нетронутым осталось только лицо. Все остальное - сплошные шрамы и переломы. Весь год  прошел как в тумане: больницы,  операции. Я думала, что уже никогда не вернусь к работе.

После всех  переломов остались множественные порезы и шрамы на теле. Необходимо было проходить очень длительный процесс восстановления. Кстати, я  очень признательна агентству, что они не распрощались со мной, а             наоборот искали мне работу: «Что ты страдаешь? Иди работай! Лицо-то осталось? Шрамы уберет компьютерная графика»  А  шрамы поначалу были ужасные – синего и черного цвета. Сейчас, после  шлифовки, их почти не видно, а некоторые сами зажили.

- К какому бы жанру ты отнесла свою жизнь? Фантастика? Трагедия?

- Комедии положений. Меня друзья называют «тридцать три несчастья». Я все время влипаю в какие-то истории, у меня постоянно в жизни случаются катаклизмы. Но каждый раз, когда происходит очередной несчастный случай, я понимаю:  как-то разрулим ситуацию. А маму успокаиваю: «Зато будет что вспомнить!»

Вот, пример. Когда я ехала на кинопробы в сериал «Дорогая Маша Березина», попала в аварию, не доехав буквально один перекресток до места встречи. Стартуя на светофоре, чихнула и случайно нажала на газ  и… въехала в стоящую  впереди машину.

Каждый раз, когда случается что-то подобное, успокаивают себя: если где-то убудет, то где-то прибудет.

- У голливудских звезд перед Оскаром начинается тяжелая пора: нужно подобрать наряд, в котором придется щеголять на церемонии. А ты просто заглядываешь в шкаф или тоже мечешься по бутикам?

- У меня как у любой женщины бывает  такая проблема: ну просто катастрофически нечего одеть! Или заглядываешь в шкаф – а тебе там ничего не нравится.  Но, честно говоря, перед крупными мероприятиями, часто звонят из магазинов, бутиков, предлагают у них что-то подобрать для себя.

- То есть собственно как в Голливуде перед Оскаром? Они же там все ходят в чужом!

- В Москве сейчас точно такая система. Так что не завидуйте нарядам и украшениям, которые видите на звездах – они им не принадлежат.
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