Анна Азарова: «Муж мои съемки для «Плейбоя» не одобрил» (ФОТО)

- Я несколько раз отказывалась. Но уговорили. Перед этим я, правда, посоветовалась с несколькими людьми.- Нет! В голом виде – вроде бы уже совсем продаешь свое тело. Это тяжело даже для самой себя. Потом опять же: если бы фотографии были только внутри журнала, намного проще. А тут обложка! Это же увидят родители, их знакомые.- С мужем пришлось долго поработать. Но все равно он официально своего согласия не дал и был очень недоволен. Даже воспоминать не хочу! Его даже мои «бельевые» съемки всегда смущают.@@@- Нет. У меня в то время был очень плотный график – как раз заканчивались съемки «Машины Березиной». Плюс я летала на работу во Францию. А в «Плейбой» как раз приехал какой-то иностранный фотограф, и мы пытались совместить наши планы, найти какой-то свободный день. В итоге нашли ночь. Я приехала на студию к 12 часам, и съемки длились недолго – всего 5 часов. Ну, то есть такая стандартная съемка.- Да, конечно. Это было моим обязательным условием. А потом был еще такой нюанс: я ведь на самом деле снималась в стрингах, которые потом убрали на компьютере. Поэтому сказала мужу: «Пошли, дорогой, посмотришь оригиналы фотографий. Убедишься, что я на самом деле снималась не голой!»- Нет. Но долго не мог оправиться от шока.- С одной стороны, конечно, в России модельный бизнес с каждым днем развивается… Например, уже есть замечательные фотографы, которые совершенно «на уровне». У нас скорее страдает весь процесс организации. И есть еще такой момент, как отношение клиентов… Вот на Западе ты заинтересован в заказчике, а они – в тебе. В Москве чувствуешь, что ты – никто. Заказчик может позволить себе опоздать на час-полтора на кастинг. И никто даже не собирается извиняться!И, конечно же, на Западе намного больше работы. У меня во Франции весь день уходил на кастинги.- Ну, если у тебя 8-9 клиентов в день, то 1-2 ты подойдешь. А в Москве мало работы. Еще в России по-прежнему клюют на имя.- Ну, это для крупных марок. Все равно в Москве «привязка» к одним и этим же лицам больше.- Нет, там это только работа. Хотя, наверное, всякие случаи бывают.- Я два года была помолвлена с французом, он замечательный человек. Мне было 16, а ему 18 лет, когда мы познакомились. Но со временем мы оба поняли, что не подходим друг другу. Мы остались друзьями, общаемся до сих пор, он мне как брат.- Это сплошные кастинги. Проснулся, оделся – и вперед. Обычно кастинги начинаются в 9-10 утра. Возвращаешься домой поздно. Часто на работу приходится добираться самолетом. Основные маршруты: Милан, Берлин. При этом организаторы очень любят сажать нас на самолеты, которые взлетают в 5 утра. Девчонки рассказывают: «Просыпаешься в гостинице, открываешь глаза и думаешь: где я? Включаешь телевизор. О! По-немецки разговаривают! Значит, Германия!»- Ну, когда целый день на ногах, салом не успеваешь обрасти. На самом деле, модель – данность от природы, и ты просто это эксплуатируешь.- По-моему, этим больше страдают девочки, которые смотрят на моделей по телевизору. Что-то среди своих знакомых я таких не встречала. На самом деле к лишним килограммам спокойно относятся: ну, не буду я по подиуму ходить, поработаю для рекламы косметики.- Я отвыкла есть дома, поэтому либо куда-то хожу, либо перебиваюсь чипсами. Готовить, убирать, стирать - не мое занятие. Я никогда не завтракаю - не хватает времени. Лучше пять минут лишних поспать.- Один раз в два месяца. Но ненадолго - дня на три. Из аэропорта - сразу домой. Чаще всего я приезжала зимой на Новый год, и у меня не было никакой теплой одежды. Если я выбиралась куда-то погулять, то одевалась, как военнопленный: старая дубленка, в которой ходила еще в школе, под нее два свитера, джинсы, под которыми были колготки, шапку, капюшон и еще обматывалась шарфом. Одни глаза торчали. И все равно я мерзла жутко.- Да это все чепуха по сравнению с тем, что произошло со мной! Я выпала из окна! Ко мне в гости пришли друзья. Мы болтали, веселились, и мой приятель шутя пригрозил выбросить меня из окна, если я откажусь ехать с ними отдыхать на побережье, и легонько толкнул. В общем, разбив стекло, я вылетела из окна. При падении сильно изувечилась. Нетронутым осталось только лицо. Все остальное - сплошные шрамы и переломы. Весь год прошел как в тумане: больницы, операции. Я думала, что уже никогда не вернусь к работе.После всех переломов остались множественные порезы и шрамы на теле. Необходимо было проходить очень длительный процесс восстановления. Кстати, я очень признательна агентству, что они не распрощались со мной, а наоборот искали мне работу: «Что ты страдаешь? Иди работай! Лицо-то осталось? Шрамы уберет компьютерная графика» А шрамы поначалу были ужасные – синего и черного цвета. Сейчас, после шлифовки, их почти не видно, а некоторые сами зажили.- Комедии положений. Меня друзья называют «тридцать три несчастья». Я все время влипаю в какие-то истории, у меня постоянно в жизни случаются катаклизмы. Но каждый раз, когда происходит очередной несчастный случай, я понимаю: как-то разрулим ситуацию. А маму успокаиваю: «Зато будет что вспомнить!»Вот, пример. Когда я ехала на кинопробы в сериал «Дорогая Маша Березина», попала в аварию, не доехав буквально один перекресток до места встречи. Стартуя на светофоре, чихнула и случайно нажала на газ и… въехала в стоящую впереди машину.Каждый раз, когда случается что-то подобное, успокаивают себя: если где-то убудет, то где-то прибудет.- У меня как у любой женщины бывает такая проблема: ну просто катастрофически нечего одеть! Или заглядываешь в шкаф – а тебе там ничего не нравится. Но, честно говоря, перед крупными мероприятиями, часто звонят из магазинов, бутиков, предлагают у них что-то подобрать для себя.- В Москве сейчас точно такая система. Так что не завидуйте нарядам и украшениям, которые видите на звездах – они им не принадлежат.