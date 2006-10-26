Почему Цекало платят больше, чем Лолите?

Первый канал в минувшее воскресенье начал новый блестящий проект «Две звезды», в котором певцы выступают в паре со знаменитостями из других областей искусства. Уже с первого показа рейтинги передачи зашкалили. И во многом благодаря главной интриге конкурса - неожиданной паре ведущих. Ими стали «две звезды», чей развод был одним из самых громких - Лолита и Саша Цекало. Даже искушенные деятели шоу-бизнеса поразились: как это удалось организаторам объединить «смертельных врагов»? Не секрет, что Лола и Саша на дух друг друга не переносят, и даже о временном перемирии недавно не могло быть и речи.



Как нам рассказали по секрету, в реальности только на сцене бывшие супруги играют в «компаньонов», а за кулисами обслуживающий персонал старается сразу же развести Мужчину и Женщину, чтобы не случилось страшного. Даже гримерки им отвели на разных этажах. Шутки, которыми обмениваются ведущие в кадре, и в сравнение не идут с теми колкостями, которыми они обмениваются при случайной встрече.

В принципе организаторы проекта рискуют, поскольку «ядерная смесь» может «полыхнуть» в любой момент - поведение обеих звезд трудно спрогнозировать. И даже зрители в ожидании: что же будет?



Развод



Напомним, с самого начала знакомства Лола и Саша как будто вечно соперничали друг с другом. Тогда казалось, что это просто удачно найденный ход, тонкая игра любящих друг друга людей. Певцы признавались, что после концертов к ним подходили парочки - она дылда, он коротышка - и говорили: глядя на вас, мы тоже верим в свое счастье!

Счастье у Лолы с Сашей было трудное. Певица признавалась, что он никогда не был верным мужем. «Мама однажды мне сказала, мол, хорошо, что он не наградил тебя какой-нибудь заразой», - говорила певица, намекая на многочисленные связи мужа. Она хотела родить от него ребенка, но Александр возражал, полагая, что нужно заниматься творчеством, карьерой, а дети - помеха. В работе Саша был упрям до жестокости. Лолита рассказывала, он заставлял ее петь вживую на концертах, даже если ей становилось плохо. Вызывали «Скорую», певицу приводили в чувство, и она продолжала концерт. Цекало считал, что пахать нужно на износ, и не щадил ни себя, ни жену. Наконец Лола завела себе дочку. Появление девочки Евы не примирило супругов, скорее наоборот. Цекало обижался на то, что жена так носится с ребенком, раздражался, что из-за проблем со здоровьем на нее надо тратить так много сил. А в это время подруги доносили Лолите, что часто встречают Сашу в теплой компании с другими женщинами. Саша ничего особенного в этом не видел. Лолита рассказывала, что именно тогда она от переживаний сильно располнела - «заедала» стресс. И под Новый год приготовила мужу «сюрприз»: объявила о разводе. Видимо, ей было приятно нанести ему неожиданный удар, который стоил всех обид разом.



Говорят, Цекало не ожидал, что вот так разом рухнет их дуэт, приносящий немалый доход. Каждому пришлось словно с нуля начинать карьеру. Оба справились. Хотя, конечно же, было тяжело обоим.



У Саши - гражданская жена



Сегодня у Цекало есть гражданская жена Яна Самойлова, бывшая телеведущая. Познакомились они в аэропорту «Шереметьево», когда оба отправлялись на «Евровидение». В то время Яна работала в команде Алсу и сопровождала ее на конкурс. В этой паре все сложилось счастливо - говорят, Саша стал мудрее и не диктует Яне свои правила. Как рассказала Яна, они строят с Александром загородный дом. И хотя Александр - непростой человек, Яна старается подстроиться под его характер и ритм жизни. На вопрос «Почему они не хотят расписаться?» девушка в свое время ответила, что предложение руки и сердца делает мужчина. И почему Саша не сделал ей официального предложения, она не знает. В кулуарах тем временем злые языки судачат, что Цекало так и не стал образцовым семьянином и по-прежнему заглядывается на девушек.

Мы дозвонились Яне Самойловой.

- Яна, вы смотрите шоу на Первом, которое ведет ваш муж?

- Нет. Мне это неинтересно. У нас с Сашей разный бизнес. И каждый занимается своим делом. Я уже давно возглавляю мебельный салон.

- Как вы относитесь к тому, что Цекало вновь на сцене с бывшей женой?

- Никак.

- Ходят слухи, будто бы у Александра сейчас появилась новая девушка?

- Я не знаю, где вы берете эти слухи. Мы по-прежнему с Сашей вместе.



У Лолиты - муж и друг



В личной жизни Лолиты тоже не «пусто». Она вышла замуж за бизнесмена, очень богатого, но очень занятого. Недавно появились слухи, якобы у Лолиты появился молодой кавалер - хореограф, автор музыки некоторых песен группы «Отпетые мошенники» Вячеслав Зинуров (творческий псевдоним Том Хаос). В Интернете появилась информация: для того чтобы быть поближе к Лоле, молодой ухажер купил квартиру в Москве (родом он из Питера).

Телеведущая и Слава вместе снимались в телешоу «Большие гонки», где началось их взаимное сближение. Очевидцы утверждают, что пара уединялась на пляже влюбленных Nikki Beach, что на юге Франции, где Лола и Слава обнимались и обменивались поцелуями. Правда, на расспросы друзей Лола только отшутилась. Говорят, ее смущает разница в возрасте и положение замужней дамы. Но в последнее время они вроде бы перестали таиться от коллег.

По крайней мере если ранее в квартире в Лялином переулке брала трубку сама хозяйка, то теперь ее здесь не застать. Сама Лолита никак не комментирует сплетни о том, что якобы она собралась разводиться из-за нового воздыхателя.

Кому - сколько

Все в светской и телевизионной тусовке считают, что на сцене бывшие солисты кабаре-дуэта «Академия» исключительно из-за славы и денег.

Как нам рассказали в кулуарах, Лолита получает порядка трех тыс. долларов гонорара за одну запись программы шоу. Цекало - около шести тыс. долл.

Разница в гонорарах объясняется тем, что Лола - штатный сотрудник Первого канала и участие в телешоу - ее прямая обязанность. Хотя, как говорят, перспектива встречи с Цекало ее не обрадовала. С Цекало не один месяц велись переговоры и уговоры. Но Саша - шоумен, а появление на Первом канале - отличный способ повысить свой рейтинг.



ДИАЛОГИ НА СЪЕМКАХ



На сцене Саша с Лолитой, оба в черных нарядах.

- Хорошо выглядишь! - начал Саша. - Это твое похоронное платье?

- Каждый раз, когда собираюсь встретиться с тобой, черный - это мой свадебный наряд! - парировала Лола.

- Где брала?

- В магазине «40 дней»!

- А туфли там есть? Мне туфли нужны. Как у тебя. О, и размер мой - 43-й!

- Там есть все размеры - без подошвы... А ты, я смотрю, подрос!

- Не начинай, у меня за кулисами бита...

В перерывах они продолжают:

- После того как звезды уйдут со сцены, мы с тобой сходимся, как на дуэли, - говорит Цекало.

- Да, и ты даже можешь кинуть в меня перчаткой, - предлагает Лола.

- Ага, только мне понадобится мешок перчаток! Может, поцелуемся на прощанье?

- Тошнит! - выкрикивает Милявская.

