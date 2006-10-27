Роберто Кавалли решил, что Филипп Киркоров – женщина

Среди клиентов Кавалли - Мадонна, Дженнифер Лопес, Бритни Спирс, Шакира, Синди Кроуфорд, Энрике Иглесиас и Джон Бон Джови. В Украине изделия этой марки обожает Таисия Повалий и Ольга Сумская. А Филипп Киркоров объявлен официальным лицом брэнда Roberto Cavalli в России. Правда, сам мэтр раскололся на пресс-конференции в Киеве, что не знает Зайку. Более того – он решил, что Филя …женщина. В Киев Кавалли приехал без своей супруги Евы, которая, между прочим, в прошлом -Мисс Вселенная. Как пошутил модельер, зато он теперь свободен и может пофлиртовать с участницами конкурса красоты. Интересно, что для итальянца главное в женщине – это ее глубокий внутренний мир (наверное, потому и выбрал себе в супруги одну из самых красивых девушек планеты). А уж потом он смотрит на ее рост, кожу и блеск глаз (именно в таком порядке). Не смотря на то, что делать женщину красивой – работа маэстро, он не часто соглашается участвовать в жюри конкурсов, подобных «Мисс Европа». Поэтому Омар Арфуш заманивал кутюрье в Киев еще с весны. «Иногда то, что кажется очень сложным, на деле оказывается легким», - так прокомментировал свое согласие все-таки навестить Украину сам Кавалли. А еще его заинтриговало, где же живут такие красивые женщины, которых он встречал в Нью-Йорке, Париже и Милане? Кстати, победительнице конкурса, кроме бриллиантовой короны от Chopard стоимостью в 350 тысяч евро, подарков на общую сумму 100 тысяч, еще получит и платье от Кавалли. Наверняка будут и другие приятные призы для девушек. Так, например, главный спонсор конкурса, говорят, уже присмотрел себе прекрасную турчанку как «официальное лицо» своей марки. Всего в финале конкурса принимают участие 33 конкурсантки (до прямого телеэфира из дворца «Украины» дойдут лишь 12). Россиянки нет: говорят, заболела. Среди девчонок много русскоговорящих – белоруска, полячка, прибалтийки. Грузинка, однако, по-русски – ни-ни. Но, скорее всего, не из-за незнания языка, а по политическим соображениям. Украину в международном жюри будет представлять Раиса Богатырева. Видимо, эта уважаемая дама лучше всего разбирается в женской красоте.