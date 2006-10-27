Руслана Писанка балуется страусиными яйцами, а Виталина Ющенко – стразами Сваровски

То, что Лариса Кадочникова рисует картины, всем уже давно известно (на счету художницы-артистки не одна персональная выставка). Но то, что Руслана Писанка расписывает …яйца страусов, согласитесь, интересно. Во-первых, где она берет столь экзотичный материал для своих произведений? Вроде бы Украина – не родина страусов. С другой стороны, скажем, куриные яйца любой дурак сможет расписывать (чем, собственно, большая часть нашего народа перед Пасхой и занимается). Еще более экзотичным оказалось увлечение балетного танцовщика Вадима Писарева. Согласитесь, не на каждом шагу в нашей стране встретишь мужчину, который интересуется японской икебаной! Писарев же считает свое увлечение абсолютно естественным: мол, балетный артист похож на цветок. Пока цветет – работает, как только завял – прощайся со сценой. Чрезвычайный и Полномочный Посол Литвы в Украине Альгирдас КУМЖА увлекается фотографией. Посетителей выставки привели в восторг яркие цвета его «фотокартин», сделанных во время путешествия в Непале. Искусство Александры Кужель на стенку не повесишь. Поэтому оценить ее талант можно было лишь на открытии экспозиции в галерее: Александра Владимировна увлекается авторской песней. Причем очень давно увлекается. В Советском Союзе она участвовала во многих фестивалях и слетах исполнителей авторской песни. Даже вела некоторые из них. Последний такой «выход на большую сцену» у Кужель состоялся во время Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве. Под конец вечера на выставку пришла Виталина Ющенко с супругом. Дочь Президента Украины тоже имеет хобби – выкладывает камнями Сваровски картинки. Но пока не готова вынести на люди свои произведения: считает эти поделки детской забавой. Она гордится только одним творением (кстати, широкая публика уже однажды его видела): Виталина украсила стразами вечернее платье, в котором появилась на инаугурации папы.