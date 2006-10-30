66-летний Роберто Кавалли уединился в гостинце с двумя участницами конкурса «Мисс Европа» (ФОТО)

30 октября 2006, 10:55

Бриллиантовая корона стоимостью в 350 тысяч евро из Киева уехала в Париж. А счастье казалось таким близким!

В Киеве состоялся финал конкурса красоты «Мисс Европа». И как повезло тем людям, которые смотрели его по телевидению в прямом эфире, а не во дворце «Украина»! Дело в том, что о публике в зале никто не позаботился: она фактически выполняла роль массовки для красивой картинки в «ящике». Мисс Россия-2003 Виктория Лопырева говорила по-английски, телеведущий Жан-Пьер Фуко – по-французски. А если кто не владел этими языками, то мог только догадываться, о чем шутят ведущие шоу. К тому же публику (особенно зрителей сидящих в первых рядах партера) не выпускали из зала два с половиной часа. И все по той же причине: в прямом эфире нельзя шастать между рядами. Кстати, vip-персон в зале было как-то жиденько. Для мероприятия, которое по значимости сопоставимо с «Евровидением», могло быть и погуще. Хотя организаторы шоу обещали много – минимум штук двадцать мировых знаменитостей. Но почему-то огласить весь список журналистам так и не собрались до начала мероприятия. Ходили слухи, будто в столицу Украины должны пожаловать Шерон Стоун, Энтони Делон, Опра Уинфри. Потом журналисты шутили, что при ближайшем рассмотрении Шерон Стоун оказалась Раисой Богатыревой. Нет, конечно, vip-персоны были. Например, чешская модель Адриана Карембеу тремя килограммами силикона в каждой груди, герцог Орлеанский Филипп, прошлогодняя победительница конкурса «Мисс Европа». Из наших на красоту пришли поглазеть: дочь Юли Тимошенко, Леонид Кравчук, певица Светлана Лобода, модельеры Андре Тан и Анна Бабенко, владелец клиники «Борис» Михаил Радуцкий, в полном составе группа «Авиатор». Дима из «Авиатора», которого считают новым любовником Ирины Билык, не скрывал, что пришел присмотреть себе девушку. Будет выбирать по таким критериям: улыбка, доброта в глазах, украинка. Но в таком случае выбор у него был не велик: ведь на конкурсе нашу страну представляла только одна участница – Алена Авраменко. Впрочем, по словам самого музыканта, «главное, чтобы сердце екнуло». А екало оно во время шоу у всей группы «Авиатор». Особенно громко, когда девушки вышли на сцену в белье и пеньюарах. Шуфрич пришел вместе с сыном. Нестор Иванович признался, что надеется: сын найдет свое счастье в Украине. Но не на конкурсе «Мисс Европа». «Тут казаков много, а украинка – только одна», - сказал он. Шуфрич вместе с Богатыревой заседали в международном жюри. Ну, с Нестором Ивановичем более-менее ясно: все-таки мужик, к тому же – холостой. (Кстати, он пытался спихнуть эту «почетную обязанность» на кого-нибудь из своих знакомых). А чего вдруг Богатырева оказалась среди судей? «Потому, что люди мне доверяют», - заявила депутатка. Когда перед началом конкурса у Раисы Васильевны журналисты спросили, кто, по ее мнению, победит – блондинка или брюнетка, Богатырева гордо отрезала: «Украинка!» А вот депутат российской думы и продюсер скандально известного фильма о Тимошенко «Юля» Алексей Митрофанов болел за …грузинку. На то у него были свои особые причины: «Очень хотел бы, чтобы победила представительница Грузии. Слышал, что она принципиально не говорит по-русски. Из-за политических соображений. А в других иностранных языках барышня не сильна. Вот если бы она победила, я задал бы ей вопрос по-русски, и посмотрел бы, как она будет выкручиваться». Итальянскому дизайнеру же Роберто Кавалли, возглавлявшему международное жюри, нравятся всякие женщины: русские, грузинки, украинки, блондинки, брюнетки, шатенки. На репетиции шоу он лично пощупал и поцеловать всех. Причем, успевал одной рукой погладить конкурсантку, а другой – свою переводчицу. Журналисткам тоже досталось. Когда одна телевизионщица попробовала взять у него интервью, итальянец ласково взял ее за руку, держащую микрофон. Только закончилось интервью, он опять переключился на переводчицу. Кстати, Раису Богатыреву тоже не пропустил мимо… А после репетиции, говорят, уехал к себе в гостиницу с двумя конкурсантками. Не известно, чем он там с ними занимался, но настроение у Кавалли явно улучшилось. А ведь прибыл он в столицу Украины не в лучшем расположении духа. От национальной кухни, предложенной ему организаторами конкурса, категорично отказался. Предпочел суши. Но вернемся к самому конкурсу. Предрекая победу украинке, Раиса Богатырева была почти права: наша Алена Авраменко с француженкой Александрой Розенфельд набрали одинаковое количество баллов. И только вмешательство Кавалли, у которого как главы жюри было право давать два очка, возвело на трон представительницу Франции. Таким образом, бриллиантовая корона уехала в Париж. Интересно, что не задолго до проведения в Киеве «Мисс Европа» электронные адреса многих украинских журналистов были буквально атакованы письмами, разоблачающими организаторов мероприятия. Понятно, что это злобствовали конкуренты. Но как говорится, нет дыма без огня. В этих письмах говорилось, будто конкурс финансирует Партия Регионов, которая потребовала первого места для украинки. Видать, в последний момент организаторы шоу все-таки испугались и, чтобы их не заподозрили в подставе, решили отдать первое место иностранке. А жаль! Ведь давно всем известно: подобные конкурсы никогда и нигде не проводятся честно. Но также известно, что в Украине самые красивые женщины в мире. И если даже ради того, чтобы доказать это, пришлось купить конкурс «Мисс Европа», я лично не возражаю. Хочется только пожелать, чтобы братья Арфуши вместе с Партией Регионов прикупили для нас еще и «Мисс Мира» и «Мисс Вселенную».

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