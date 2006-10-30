Дочь Кинаха решила не венчаться в церкви (ФОТО)

В субботу 28-го октября они расписались в Центральном загсе Киева. Платье для невесты сшила дизайнер Роксолана Богуцкая, известная, например, тем, что в ее наряде победила на «Евровидении» Руслана Лыжичко. Мама Зои Марина Кинах считает Богуцкую национальным достоянием Украины, с которым не сравнятся никакие «гучи и версачи». Правда, для себя Марина почему-то заказала наряды у других дизайнеров. Например, блузон, расшитый бисером – у Натальи Выхристенко. Медовый месяц молодожены проведут в Венеции. Жить семья решила в Зоиной квартире на Подоле в Киеве. Дочь Кинаха - переводчица. Училась в Международном итальянском университете для иностранцев в Перудже. Ее муж Максим владеет чулочной фабрикой.