Наташа Королева боится воды, а Филипп Киркоров - тараканов

30 октября 2006, 15:38

Помимо нестабильной личной жизни, череды разводов, романов и свадеб, звезды хранят в секрете свои фобии. Оказывается, кумиры миллионов, такие красивые и уверенные в себе на сцене и телеэкране, порой испытывают панический страх перед самыми безобидными вещами.

Например, Марина Хлебникова никогда не заходит в лифт одна. Как говорит окружение певицы, долгое время Хлебникова находила в своем почтовом ящике угрожающие письма от маньяка. Первым делом Марина обратилась в милицию. Но недоброжелателя не удалось найти. А ведь маньяк обещал не только покалечить певицу, но и причинить вред ее маленькой дочери! Пришлось Хлебниковой нанять дюжих охранников, чтобы обезопасить жизнь своих близких. У Кристины Орбакайте иная проблема - певица боится высоты. Когда Орбакайте покупала квартиру в Майами, риэлтор предложил ей апартаменты на 12-м этаже. Певица поначалу согласилась. Но когда вышла на балкон своей квартиры, то поняла, что не сможет жить на такой высоте. Вскоре Кристина переехала в аналогичную квартиру на шестом этаже. Боязнь высоты у Орбакайте, похоже, наследственная. Алла Пугачева испытывает те же проблемы. Этот страх когда-то сыграл с ней злую шутку. Пугачеву пригласили участвовать в «Новогоднем аттракционе» ныне покойного иллюзиониста Игоря Кио. По сценарию Пугачева должна была петь под куполом цирка. В самый ответственный момент Алле Борисовне забыли надеть страховку, и Примадонне пришлось беспомощно раскачиваться на качелях на огромной высоте и, улыбаясь, петь. Как утверждают очевидцы, на лице певицы не дрогнул ни один мускул. Но после выступления Примадонна устроила нагоняй всей съемочной группе. Разумеется, Прима боится летать на самолетах. Даже пару лет назад прикупила себе личный железнодорожный вагон, чтобы выезжать на гастроли. И все же Алле Борисовне иногда приходится совершать вояжи за границу. Тут уж перелета не избежать. Пугачева, как суеверный человек, придумала себе ритуал: «Когда сажусь в самолет, прошу у Всевышнего сохранить меня, пока мемуары не напишу». Боится перелетов и Татьяна Буланова. Этот страх, по признанию певицы, преследует ее с самого детства. Из-за этой популярной фобии Буланова не может себе позволить отдыхать на заграничных курортах. Король российской попсы Филипп Киркоров тоже нервничает в самолетах. Но гораздо больше «зайка» боится тараканов. Во время гастролей по требованию Киркорова он должен жить только в самых лучших отелях, где практически исключена неприятная встреча с паразитами. Как огня боится тараканов и лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко. Впрочем, у рок-музыканта начинается паника при виде любых видов насекомых. У Валерия Леонтьева, пожалуй, самая редкая фобия. Популярный певец боится... своих фанатов. Загородный дом певца в последнее время пустует, поскольку леонтьевский забор неоднократно штурмовали обнаженные фанатки. Много лет назад, когда Валерий Яковлевич жил на Тверской, его поклонники проделали отверстие в крыше его дома и незаметно наблюдали за интимной жизнью певца. Когда беспардонных поклонников обнаружили, певец незамедлительно стал искать себе новое жилье и вскоре переехал в квартиру на Сухаревской. А вот Наташа Королева, насмотревшись ужастиков типа «Челюсти» и «Открытое море», жутко боится встречи с акулами. Однажды во время отдыха в Майами Наташа увидела приближающийся к ней огромный плавник. «Караул! Акула! Помогите!» - запаниковала певица. Позже, когда Королеву привели в чувство, ей сказали, что это была обычная морская рыба, совершенно безобидная. Но потрясение «русалки» было настолько сильным, что с тех пор Королева старается избегать отдыха на воде.

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