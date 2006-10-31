Дорогая женщина от Роксоланы Богуцкой

Хотя по правилам подобных мероприятий это должны быть наряды не текущего, а уже следующего сезона. Но, как говорится, что хорошо в Париже, то не всегда подходит для нас. Ведь мы покупаем одежду не заранее, а в сезон. А Богуцкая рассчитывала прежде всего на покупателя. К слову, среди клиентов модельера Руслана Лыжичко, Оксана Билозир, Катерина Ющенко. А на днях в ее платье выходила замуж средняя дочь Анатолия Кинаха. Основой новой коллекции стала атмосфера города начала ХХ века, запечатленная на фотографиях того времени. Женщина от Богуцкой — это роскошная знатная дама, одетая в изысканные платья и пальто из плотного шелка. Стиль Роксоланы Богуцкой – это сочетание элегантной роскоши и дерзкой современности, удивительная смесь украинских этнических мотивов и современных модных тенденций.