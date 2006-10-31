В «Доме-2» появится Ющенко

31 октября 2006, 16:24

По перенятой у США традиции 31 октября улицы и ночные клубы российских городов заполонят ведьмы, вурдалаки, ходящие мертвецы. Точнее говоря, парни и девушки, в костюмах разнообразной нечисти. Так отмечают праздник Хэллоуин. В «Доме-2» этот день обычно проходит очень ярко.

Участники реалити-шоу «Дом-2» поделились с нами своими соображениями на счет «Хэллоуина» и рассказали, как они его проводят: Роман Третьяков: - В этом году я придумал себе костюм Сэмика (смеётся). Я пока что не спрашивал, как к этому отнесется Сэм Селезнев, но думаю, что он не будет против. Мои самые запоминающиеся Хэллоуины были здесь, на телешоу. Один из сценариев мы придумывали с Сашей Нелидовым, и он достаточно успешно прошёл. Тогда Оля ещё очень остро реагировала на все наши сценки. У кого-то торчал нож из горла, кого-то загрызла собака, кто-то повесился, - было очень страшно и одновременно очень прикольно. На втором Хэллоуине я «вытаскивал себе кишки»: лежал в ванной, наполненной «кровью», как будто покончил жизнь самоубийством. Поскольку Оли в тот момент на площадке не было, я «передал ей привет». Я написал своей якобы кровью на кафельной стене: «Оля, я тебя люблю». Май Абрикосов: - Не хочу праздновать Хэллоуин. Я люблю Россию и всё изначально русское. Хотя, если мне будет весело, то наряжусь в какой-нибудь костюм. Я не отношусь к этому празднику серьёзно. Приятно, что в этот момент появляются тёмные силы - наши на свободе (смеётся). В студенческие годы мы зажигали на Хэллоуин. Как-то в этот день один мой знакомый переоделся в индианку, и мы отправились гулять и где-то на улице его потеряли. Боялись, что его забрали в милицию. Мы катались по всему городу на арендованной скорой помощи (смеётся) и кричали: «Индианка, вернись!». В итоге индианка оказалась у себя дома, пьяная, счастливая и спящая, только вот уже без парика и красной точки на лбу. Степан Меньщиков: - На проекте мы празднуем Хэллоуин каждый год, два года подряд делали страшные истории - фильмы ужасов. Когда снимаешь фильм ужасов, всегда смешно получается (улыбается). Это на экране всё выглядит устрашающим и отталкивающим, а в жизни же все спецэффекты не настоящие: кровь, раны, ранения. В том году я был Проклом-провидцем и предсказывал будущее. Наверное, и в этом году все вместе какой-нибудь фильм ужасов забацаем с массовыми сценами. Это будет история о каком-нибудь убийстве. Конечно, все участники будут задействованы, и у каждого будет своя роль. Всегда интересно, какую роль ты сыграешь на этот раз. Я буду в костюме вампира или страшилы какой-нибудь наводить ужас на всех окружающих. Сэм Селезнёв: - Я раньше в шоу-балете танцевал. Дирекция нашего клуба поставила перед нами задачу подготовить к Хеллоуину номер. Мы для номера переоделись в оборотней, вампиров. Отработав в клубе программу, мы с друзьями в этих же костюмах ехали веселиться в другой клуб. У меня тогда был красный плащ, длинный белый парик, клыки. Я был весь измазан в крови, в общем, жёстко. И мы вчетвером все размалёванные сели в машину. Я был за рулём, ребята высовывались в окна и пугали прохожих. А когда в клуб приехали, отлично вписались в интерьер. В этот вечер сама атмосфера в клубе меняется, энергетика совсем другая. Все входят в образ своего персонажа, и танцы другими становятся, вампирическими. Всегда интересно, кто скрывается под маской, не всегда узнаёшь своего знакомого. Опять же новые знакомства заводишь. Мне нравится участвовать в конкурсах на лучший костюм. Антон Потапович: - Хэллоуин - это праздник разврата и порока. В «Доме-2» в этот день будет вечеринка со страстями-мордастями. Я хочу предложить ребятам взять на «лобное» место окровавленные свиные сердца и когда придёт Собчак, протянуть ей их и сказать: «Собчак, смотри, что ты сделела с нашими сердцами!» Надеюсь, Ксения испугается и убежит. А если серьезно, то каждый Хэллоуин наряжаюсь в кого-то и хожу по клубам, отрываюсь с друзьями, делаю море интересных фотографий. Последние два года я был Майком Тайсоном. Надевал маску Тайсона, халат спортивный, боксерские перчатки и так по клубам ходил. В прошлом году перед походом в клуб нас с друзьями собирал один известный клубный ди-джей у себя дома. А в том году встретил второго Тайсона. Было очень забавно. Мы с ним полвечера проболтали. Прикол был в том, что я в этой маске и халате даже за рулём ездил. Гаишники смеялись и даже права не спрашивали. Я им говорил: «Неужели вы не знаете известного боксёра?» (улыбается). Они просили дыхнуть меня в трубочку, на что я отвечал, что только еду выпивать и извинялся за то, что я не их клиент. В этом году хочу надеть маску Ющенко - это будет страшно.

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