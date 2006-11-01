Подольская и Пресняков лечатся от бесплодия

...Пресняков давно мечтал о втором ребенке. Когда Владимир, расставшись с Орбакайте, женился на модельере Лене Ленской, певец заявил, что будет с нетерпением ждать, когда молодая жена подарит ему дочку. Но за девять лет брака Господь детей им так и не дал. Как нам стало известно, знакомые советовали им пройти курс лечения от бесплодия, но они все никак не решались... Именно отсутствие общих детей стало одной из основных причин разрыва между Владимиром и Еленой, пишет газета «Жизнь». С Натальей Владимир познакомился во время съемок проекта Первого канала «Большие гонки». Тогда между ними и вспыхнула страсть, которую не смогли погасить ни наличие супруги Лены Ленской у Преснякова, ни бойфренда Сергея Маслова - у Подольской. - Володя очень добрый и заботливый, но привлек он меня, скорее всего, своей непредсказуемостью, - рассказывает Наташа. - Например, он может купить мне такую вещь, которую без примерки брать нельзя. Недавно впервые приготовил мне курицу. И хотя немного ее недожарил, я не стала показывать недовольства, чтобы не обидеть его. В Володе нет пафоса – за это я его и люблю! Как и многие пары, у которых отношения складываются более чем серьезно, Пресняков и Подольская задумались о потомстве. - Я очень люблю детей, - рассказала Наташа. - Мечтаю родить малыша, и мне интересно все, что связано с воспитанием ребенка. Того же хочет и Володя... Однако, как и в случае с Леной Ленской, Пресняков столкнулся с той же проблемой - Наташа никак не могла забеременеть. И тогда они обратились к врачам... Целый месяц Наташа и Владимир сдавали анализы и проходили различные тесты. Вскоре медики сообщили им радостную новость - надежда есть! Далеко не всем пациентам Школы здоровья назначают стационарное лечение. Но в случае с Пресняковым и Подольской медики решили перестраховаться и очень настойчиво посоветовали им лечь в больницу. Пресняков долго упирался, но Наташа сумела убедить любимого... Для звездной пары медики разработали программу лечебной терапии и уникальную диету. Обошлось это в 21 630 рублей на каждого. Но прежде с помощью иридодиагностики, по радужной оболочке глаз, специалисты выяснили весь спектр болезней, которые у них когда-либо были... По правилам клиники пары, проходящие лечение, лежат в разных палатах. Но для Преснякова с Подольской сделали исключение - поселили их в люкс-боксе на третьем этаже. - Подольская оказалась очень открытой и дружелюбной, - говорит медсестра центра Светлана. - Она часто гуляла по коридорам, фотографировалась с персоналом, а вот Преснякова мы практически и не видели. Он все время находился в палате... Что тут греха таить, лечиться всегда тошно. Целую неделю парочка жила только на одних витаминах, травяных отварах и жиденькой кашке. Пришлось знаменитостям пройти через малоприятные процедуры глубокого очищения желудка, печени и кишечника и прослушать двухчасовую лекцию о здоровом питании. Для Владимира, который любит вкусно и плотно поесть, это стало настоящим испытанием... Комментарий специалиста: Татьяна Белова - врач-гинеколог Института им. Габричевского - Сегодня тщательное обследование здоровья и мужчины, и женщины перед зачатием - довольно распространенная практика. Ведь решение завести ребенка - это очень ответственный и важный шаг. Любой человек должен быть уверен, что от него родится здоровое потомство. Различные диеты и очищения - это только одна из составляющих этого процесса подготовки к зачатию здорового ребенка. Действительно, сбои в работе желудочно-кишечного тракта самым негативным образом влияют на репродуктивную деятельность человека. Так что Наташа и Володя поступают абсолютно правильно, решив очистить свои организмы от накопившихся шлаков. Предполагаю, что особенно это важно для Владимира. Насколько я знаю, он одно время злоупотреблял алкоголем. Спиртное и ненормальный ритм жизни всегда плохо влияют на потенцию мужчин. И в этом конкретном случае без генеральной чистки всего организма просто не обойтись...