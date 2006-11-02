Валерий Харчишин: «Музыканты за большие деньги продаются сплошь и рядом»

Мы все еще находимся в стадии накопления. Но не надо это принимать как отмазку. Мы наконец-то определились со своим возрастом – в этом году, в ноябре группе «Друга ріка» официально исполняется десять лет. Значит и альбом обязательно выйдет в ноябре. Но не стандартный. К десятилетию мы выпустим лучшие наши песни: кроме старых вещей, в так называемый «The Best of» войдет и наш новый трек – «Денніч». Вероятнее всего, альбом так и будет называться. Планируется, что видео на эту песню появится 12-го ноября. Представляете, я впервые в жизни говорю конкретную дату! Кроме того, в этом альбоме найдете песни, которые незаслуженно были потеряны для широкого слушателя – проигнорированы нами и журналистами.Все бы хорошо. Мы, естественно, хотели выпустить новый альбом осенью. Но посчитали, что раз в десять лет нормально выпускать альбом лучших песен. «The Best of» сейчас нужнее. Это не значит, что нового альбома со свежими песнями вообще нет. Он будет, но только немножко позже. К сожалению, артист в Украине зарабатывает деньги не с альбомов, а с концертов. Естественно, мы не можем от них отказаться. Хотя выезды на концерты тормозят творческий процесс, не дают физически накопить материал.Это абсолютно продуманная пауза. Предыдущий альбом – «Рекорды» – был выпущен больше года назад и уже не так актуален, как раньше. Последний сингл «Три хвилини» был запущен еще в мае. Он полгода находится в ротации. Неприлично пошло держать его столько времени на слуху. Ведь, как правило, активная жизнь сингла – три месяца.Начну с того, почему пели на английском. В те годы у нас процветала третьесортная попса и «традиційна українська естрада». К последней мы вообще никакого отношения не имели. Но мы боялись, что будем сидеть в андеграунде все свои сто пятьдесят лет. В любом случае, амбиции у подростков были, и мы мечтали о популярности. Мы решили, что нужно рыпаться в сторону Запада. Тем более, англоязычный репертуар у нас был, а шоу-бизнеса в Украине никакого не было. Но на первый же фестиваль в английский город Доркинг нам не открыли визы. С тех пор мы обиделись на англичан, –. – Английскую музыку мы, конечно, не перестали слушать, но языку изменили – перешли на «зрозумілу мову». Были попытки писать и на русском – песен шесть-восемь, может, наберется.Да сами и писали. У нас получались, почему-то, глубокие философские песни, хотя языком в совершенстве не владел никто. Я в то время ездил уже за границу и бытовой английский у меня был. А Витя Скуратовский хоть и учился на филфаке, но это был его второй язык. Вот так сами писали…Была такая цель. Но, к счастью, нам не повезло, и мы не поехали на фестиваль в Англию. Ведь мы хотели поехать и там остаться. Тогда у нас уже была группа, и одновременно я работал в академическом хоре. Я очень часто выезжал за границу. И в принципе, наверно, нет такого места в Европе, где бы я не был. Но я постоянно возвращался. Потому что, во-первых, здесь жил совсем маленький мой сын. А во-вторых, у меня была группа, которую я не хотел бросать. Если уезжать, то только всем вместе.Сейчас понимаю, что может. Грань между «совком», восточным и западным европейцем потихоньку стирается. Пускай это пример не самой альтернативной группы, но «Тату» это доказало. Также есть масса ди-джеев, которые издаются на западных лейблах.Все связано с названием «Друга ріка». Два года мы записывали альбом «Два», и вышел он 2-го мая. Символично? А вот почему «Другу ріку» сопровождает еще и какой-то рок – два года записывается альбом? Правильно, наверное, выражение: «Как вы лодку назовете, так она и поплывет!» У нас все по два года. Даже если есть желание и материал, мы не успеваем. Мы не какие-то бездельники или творческие импотенты, просто все, что мы делаем – стараемся делать качественно. И если записываем альбом, то он должен быть совершенен. Кажется, мы вплотную к этому приближаемся.Да. Во-первых, потому, что мы все делаем с большой любовью. Ты начинаешь творить, потом это превращается в твою работу, в бизнес, ты любишь и уважаешь тех людей, которые рядом. Не создаешь это все искусственно, как в некоторых попсовых проектах, где главный человек – продюсер. Он путем кастинга набирает лучших исполнителей, или просто людей с красивой внешностью, и говорит, что им делать, как одеваться. Не исключено, эти случайные люди в процессе работы и сдружатся, и все превратиться в настоящую группу. Но, как правило, эти коллективы существуют, потому что есть один человек, который всем руководит. И все держится до тех пор, пока ему это нужно. Мы же шесть друзей, мы семья, и поэтому, наверное, мы вместе.Во-вторых, в группе максимальная демократия. Каждый вправе сам распоряжаться своей жизнью, делать то, что он хочет, но только не в ущерб группе. Любой из нашей команды может реализовывать себя в других «побочных» проектах. Мы этого не запрещаем, как некоторые группы, у которых это ведет к развалу. Назовите любую украинскую группу, более-менее популярную, и вы увидите, что они частенько меняют составы, и превращаются в группу одного человека. Такая себе группа одного имени… «неважно кого». Мы же все-таки стопроцентная группа.По многим причинам. Во-первых, хотя грань между западно-восточной Европой и стирается, но все же украинский менталитет не меняется… Мы все еще мыслим стереотипами, хоть уже и одеваемся все по-разному. Вспомните время, когда выходишь на улицу, а все в одинаковых джинсах, в одинаковых свитерах… То же самое происходит и с музыкой. Народ считает, хорошо, что есть пять-десять исполнителей, и никого другого воспринимать не хочет. Вторая причина – шоу-бизнес у нас еще достаточно молодой и плохо инвестируемый. У нас нет шоу-индустрии. Если, например, группа появляется в Европе, скажем «Coldplay», то она за полтора года становится популярной. Наряду с ними рождается еще несколько исполнителей, играющих похожую музыку: «Snow Patroll», «Kean». Они очень быстро загораются. Люди готовы и хотят воспринимать новое, свежее. Естественно, в это вкладываются деньги. У нас же молодой музыкант не может записать альбом. У него нет на это денег. Песню же, записанную у себя в компьютере или в подвале, ни одна радиостанция не возьмет.Они тянутся к известным, популярным людям. Думают, мы чем-то можем им помочь. Но для того, чтобы им помогать, нужно организовывать какие-то фонды, нужна материальная база. А стать спонсором, меценатом какого-то проекта лично я пока не могу. Но хотел бы этим заниматься. Однако, чтобы это не было баловством, необходимо время и деньги. Много денег! Как минимум первый толчок – записать песню и снять клип. А это десятки тысяч долларов, которые сегодня мы тратим на запись своих альбомов. Я не считаю, что группа «Друга ріка» достигла своей вершины популярности, поэтому время заняться молодыми исполнителями пока еще не пришло.Рынок расширяется. Возьмем хотя бы телеканал «М1». Включаешь, и почти каждый день видишь какое-то новое лицо. В основном, женское…Появляются. Вот профессионально сделанный и качественный проект «Lama» или «СКАЙ». Талантливые люди, в которых вкладывают деньги, выстреливают и нормально прогрессируют. Конкуренция же у нас существует среди всего украинского шоу-бизнеса. Поскольку зарабатывают, как правило, на живых концертах, то конкурировать нам приходится, страшно сказать, с… Павлом Зибровым. Не взяли в концерт нас – взяли его. Конкуренции между группами одного стиля нет. К тому же, у нас нет такого пласта групп. Аналогия возникает только с западным шоу-бизнесом. Если появились «Arctic Monkeys», то моментально появляется еще сорок пять таких «манкисов». Вот тут и начинается конкуренция. Но, тем не менее, у каждого есть свой слушатель, хотя все и занимают одну нишу. У нас пока такого нет. У нас есть одна группа, которая играет хип-хоп, одна – европейский рок, одна – фолк-панк и т.д. У нас все, к сожалению, в одном экземпляре. И если кто-нибудь в эту компанию затесался, тут же начинают сравнивать, говорить о плагиате.Давайте оставим этот вопрос риторическим... Почему сейчас главный исполнительный продюсер одного популярного канала – россиянин? Почему во всех новогодних огоньках 90% российских исполнителей? Просто наши музыкальные телеканалы в процентном соотношении 70/30 принадлежат России.В последнее время, благодаря музыкальным каналам, украинский шоу-бизнес прощается с некачественной российской продукцией. Я бы не сказал, что это монополия. В Украину доходят лишь очень раскрученные проекты, в которые вложено много денег. Существует еще масса российских исполнителей, которые для нас никакого значения не имеют. Ни о какой монополии через лет десять-пятнадцать и речи не может быть.Не кажется ли вам, что у нас музыка слишком связана с политикой? Я уже не говорю о том, что музыканты идут в политику. Как только начинается предвыборная кампания, они активно принимают участие в концертах «за кандидатов».Конечно, она связана. У нас в стране политика во всем. И пять, и десять лет назад было то же самое. Большинство музыкантов, к сожалению, зарабатывает свои гонорары во время выборов. Такая практика существует и на Западе. Музыканты продаются сплошь и рядом за большие деньги, в поддержку той или иной партии. У нас это поставлено на конвейер. Я считаю, что это компенсация за то, что депутаты, в свою очередь, не принимают законы, которые защищают авторские права.До сих пор существует пиратство, до сих пор люди, незаконно распространяющие авторскую аудио, видео продукцию – не наказываются. А это же – элементарное воровство. И если депутаты не могут запретить пиратство, если они не могут принимать нормальные законы, то почему бы у них не брать деньги за наше ремесло? Мы же не воруем! Нам платят деньги, прежде всего, за то, что мы выходим на сцену и работаем. Конечно, если ты будешь кричать какие-то лозунги, то это в корне меняет дело. Тут нужно быть принципиальным. Есть, конечно, такие музыканты, которые продаются и так. У каждого музыканта в Украине, в принципе, была сложена цена за выступление, за того или другого кандидата. Те люди, которые были по другую сторону баррикады, могли оказаться совершенно в других рядах… И те, которые выставляют себя ярыми революционерами. У них тоже была своя цена. Но, к сожалению, не договорились. За исключением одного артиста…Честно и откровенно я могу сказать – это Олег Скрипка. С ним бы просто никто не договорился. У него давняя война с режимом Кучмы.Что касается депутатов, и вообще всех политиков… Вот когда они перестанут заниматься всякой ерундой, косить «капусту» и набивать себе карманы, а начнут принимать нормальные законы, тогда баланс между музыкой и политикой восстановится. Нам много не надо – только нормальные условия для работы. Это относится не только к музыке, но и, например, к автомобильной промышленности. Пусть парламентарии покажут пример. Если депутаты защищают якобы украинского производителя, путем создания таких условий, что человек со средним достатком может позволить себе лишь отечественный автомобиль, так пусть они тоже купят себе автомобиль «Славута» и приезжают на нем в Верховную Раду.Так я и говорю, пусть покажут пример. Они же не дают возможности покупать автомобили за границей из-за высоких таможенных сборов. Наша цена превышает европейскую или американскую ровно в два раза. Тоже самое и с музыкой. Создаются все условия для того, чтобы люди тиражировали пиратские диски, чтобы артист, как украинский, так и зарубежный за свои компакты ничего не получал. Повторюсь: я считаю вполне нормальной компенсацией плату за наши выступления «в поддержку кандидата». Ведь они потом все равно будут дурить народ.Ну, да! Но я до сих пор нахожу наши пиратские диски, до сих пор есть какие-то МР3-шные сборники, на которые никто из нас согласия не давал. И валом бесплатной музыки, наших рингтонов в Интернете.О проекте, как таковом, я еще не думал. Просто, как отец и человек, который видит бездомных детей, и еще не совсем черствый и что-то чувствую по отношению к этим деткам, у меня есть мечта. Когда-то я хотел вырасти и заработать много-много денег, потом построить и содержать частный детский дом.Я не думаю, что люди стали настолько бездушными. Скорее всего, это делается не ради наживы или какого-то дешевого пиара. В любом случае, мне кажется, о пиаре думается в последнюю очередь. Мне хочется верить, что, прежде всего, музыканты и артисты хотят помочь деткам. А пиар – это как награда за то, что они делают.Это само собой разумеется. Если бы нам предложили поучаствовать в социальной акции, мы бы поддержали это начинание. Пока нас только просят, как лот на аукцион, дать какую-то вещь, которая бы ассоциировалась с группой «Друга ріка». Мы несколько раз принимали участие в таких аукционах, а потом просто отказались, потому что ни разу не видели, куда идут вырученные деньги.Ведь это очень положительный пиар. Очень легко начинать с благотворительности. Лучше инициировать самому. А для того, чтобы это не было «аби що», пока мы не делаем ничего.Спасибо за идею…Я предпочитаю делать то, что умею, и то, что у меня получается качественно. Главное – правильно расставить приоритеты. Если я своей работой могу заработать вот сто-о-лько денег, а потом часть из них отдать на благотворительность, это гораздо выгоднее, нежели я буду пыхтеть и заниматься физическим трудом и ничего не сделаю. Потому что правильно это делать не умею. А заниматься показухой неохота. Представляете, сколько деревьев можно было бы посадить на деньги, вырученные от одного «Maybacha» или «Maklarena»? А выйти и показать, как я умею сажать деревья – вот это, по-моему, откровенная показуха. Ведь от трех деревьев ничего не изменится. Нужно направлять свое служебное положение в нужное русло – стараться защитить ту же зеленую среду Киева вообще...Я переехал в 99-м. И сейчас могу сказать, что это мой родной город, моя вторая родина. Первая – это все-таки там, где я родился, и где живут мои родители. Я ведь прожил очень долго в Житомире, но, когда туда приезжаю, не чувствую острой ностальгии. А когда я долго не бываю в Киеве, тогда скучаю.Дома, на диване.Я не знаю, кто это такое сказал... Мне нравится Мариинка и все склоны над Днепром, Парковая аллея. Там я люблю прогуливаться, отдыхать. Все это мне напоминает настоящую зеленую Европу.Да… Я ищу людей с нашей планеты. Я люблю, когда легко с человеком общаться… Когда можно просто сидеть и молчать, и понимать, что мы молчим об одном и том же.Это все честные слушатели группы «Друга ріка». Не фанаты, которые ведутся на внешний облик привлекательных парней, а те, которые, прежде всего, понимают музыку. И каждый из них мог бы, наверняка, сам написать ту или иную песню.Пишут часто. Но, к сожалению, мы не можем использовать чужие мысли, ведь есть же свои. Пускай это их не пугает. Просто пока есть порох в пороховницах, мы будем реализовывать свои творческие идеи. Пускай нам даже дарят эти идеи, но это будет воровство мыслей. Неохота использовать чужое. Ведь я же выхожу на сцену! Я же знаю, о чем пою, я это все прочувствовал. Это не просто текст, я честен перед людьми. Я не могу пережить что-то за вас, или за Андрея и рассказать эти истории. Конечно, это тоже ремесло, но мне кажется, что оно другое, ближе к попсе.В основном это безумные поступки со стороны девушек. Иногда просто предлагают секс, закатывают истерику, и говорят «Возьмите к себе в автобус! Иначе, я лягу под колеса». Или узнают телефон и пишут сообщения: «Якщо ти мені не напишеш, то я накладу на себе руки». Что в таких случаях делать, я не знаю. И написать – дать шанс девушке, и не написать… А может она, действительно, психически неуравновешена? Это, конечно, страшно переживать.Сейчас уже не приходят. Телефон поменял. А было время, что по двадцать-тридцать.Конечно. Если это вменяемый человек. Иногда присылают классные стихи. Читаешь и понимаешь, что это, действительно, творческий человек написал, а не какая-то женщина, которая хочет с тобой переспать. Я иногда отвечаю, благодарю или восхищаюсь стихами. И потом продолжается переписка. Есть такие люди, с которыми я познакомился несколько лет назад, мы с ними в жизни никогда не виделись, но продолжаем переписываться. Им ничего не нужно от меня, ровно, как и мне от них. Просто виртуальная дружба…