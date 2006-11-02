Ольга из «ВИА ГРЫ»: «Непривычно быть в одной постели с пятью людьми одновременно!» (ФОТО)

2 ноября 2006, 13:38

Уставшая от постоянно множащихся слухов группа «ВИА ГРА» решила расставить все на свои места и провела пресс-конференцию. А заодно под шумок презентовала свой новый клип на песню «Цветок и нож».

На пресс-конференцию группа явилась в полном составе. А продюсер проекта Константин Меладзе вообще признался, что «сделал вылазку» на такое мероприятие …впервые. И все это ради того, чтобы посмотреть в глаза журналистам, которые якобы сочиняют грязные сплетни о его девушках! Кстати, опасения Константина не подтвердились. «Я думал вы совсем другие», - признался он. (Присутствующие на пресс-конференции журналисты воздержались от колкостей и язвительных замечаний, в отличие от самих девушек). «Виагрушки» приехали в не самом лучшем настроении, что и сказалось на тоне беседы. Все вопросы журналистов трио принимало в штыки. О постельных сценах в клипе певицы говорили особенно жестко. «Я прямо «посерела» от зависти, что эта роль досталась не мне», - зло пошутила Вера Брежнева. «Олю никто не под кого не подкладывал, - нервно объясняла Альбина, - если вы не заметили, то кроме постельных сцен там есть еще более важное действие. Задача заключалась не в том, чтобы просто переспать с мужчиной, нужно было еще принять решение убить его». Ольге Корягиной же постельные сцены страшно понравились. «Мы долго решали, кто с какой ролью лучше справиться, и так получилось, что мне досталась именно эта, - смущенно рассказывала девушка. - Мой съемочный день проходил в основном в кровати. А девочки смотрели и завидовали. Непривычно быть в одной постели с пятью людьми одновременно!» По сюжету клипа, девушки из-за ревности убивают своего любовника. На вопрос журналистов о том, не последуют ли фанатки группы их примеру, певицы сказали: «Не переживайте, с мужчинами все будет, как и раньше: всем хватит». А вот Константин Меладзе был бы не против уменьшения численности мужского населения: «Меньше мужчин - меньше угрозы для девушек». Слухи об огромных штрафах, которые продюсеры якобы заставляют девушек выплачивать за нарушение дисциплины, все в один голос отрицают. «Разве мы похожи на зажатых в жесткие рамки и угнетенных огромными штрафами людей? – спрашивала Вера. – У нас, как и в каждой нормальной семье, есть дисциплина. Я просто не могу себе позволить опоздать на полчаса, когда меня ждут любимые люди. Дисциплина у нас настолько же важна, насколько важна пластика и вокал. А то, что мы не появляемся на тусовках, связано только с нашим личным нежеланием. Я лучше проведу время с семьей, чем пойду на тусовку к неинтересным мне людям». Кстати, на пресс-конференции присутствовала и дочь Веры – Сонечка. Девочку привели няньки и развлекали, как могли. Сперва Сонечка была всем довольна, с интересом наблюдала за происходящим и даже сказала, что мамин клип ей очень понравился. Но потом ребенок раскапризничался, и успокаивать ее пришлось снова таки няням, мама была увлечена общением с прессой. После продолжительной беседы выяснилось, что «золотой состав» группы, это тот, который существует сейчас в лицах Веры Брежневой, Альбины Джанабаевой и Ольги Корягиной. «Мы сейчас в блестящей форме, как никогда, - утверждает Константин Меладзе, - остались лучшие, которые смогут выполнить любую поставленную задачу, а не искать себе занятия на стороне. Вера и Альбина уже выдающиеся, а Оля очень быстро набирает темп… А я просто аккумулирую в себе то, к чему готовы девушки, собираю импульсы их биополей и трансформирую в музыку». Также Константин развеял миф о том, что Ани Лорак - потенциальная новая участница группы. «Ани просто записала дуэт с Валерием Меладзе, это ее возможность выйти на российскую сцену. И ни о какой ВИА ГРЕ речи быть не может», - сказал он.

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