Рекординговая компания «LAVINA MUSIC» отпраздновала пятилетку (ФОТО)

Первой заняла свой столик Ани Лорак в сопровождении жениха Мурата. Немного позже подтянулись остальные гости: Ассия Ахат, Гайтана, «Друга ріка», группа «С.К.А.Й», Виталий Козловский и многие другие. Среди знаменитостей затесались столики и «простых смертных» - сотрудников компании. Пока гости рассаживались по местам, им демонстрировали мини фильм о том, как же все начиналось. Приглашенные разливали вино и коньяк по бокалам, а ди-джей Паша тем временем объявил начало вечеринки. На сцену один за другим поднимались артисты и поздравляли любимый лейбл. Как того и следовало ожидать, главным подарочком стал концерт этих же самых звезд. Каждый старался кто во что горазд: у кого-то получалось лучше, у кого-то хуже – петь пришлось всем исключительно вживую. Но развеселить благодарных зрителей и слушателей у них не получалось. В течение всего концерта гости сидели как прикованные, на танцы никто так и не сподобился.