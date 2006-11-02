Валерия написала книгу о том, как не нужно вести себя с ней

Опоздав на полчаса, певица посетовала на московские пробки и открыла пресс-конференцию такими словами: - Эта книга о моей жизни. В ней были разные периоды: и очень счастливые, радужные, необыкновенно интересные, и также драматические. Свое отношение к жизни я попыталась отразить здесь. И, несмотря на достаточно серьезные моменты, которые мне довелось пережить, я старалась сохранить чувство юмора. Сегодня на многие вещи я смотрю с улыбкой и, будучи оптимистом, вообще стараюсь надеться на лучшее. - Эта книга о моей жизни. В ней были разные периоды: и очень счастливые, радужные, необыкновенно интересные, и также драматические. Свое отношение к жизни я попыталась отразить здесь. И, несмотря на достаточно серьезные моменты, которые мне довелось пережить, я старалась сохранить чувство юмора. Сегодня на многие вещи я смотрю с улыбкой и, будучи оптимистом, вообще стараюсь надеться на лучшее. Книга, безусловно, рассчитана на широкий круг читателя. "Даже мужчина может ее прочитать и понять, как не нужно вести себя с представительницами слабого пола",- прокомментировал Иосиф Пригожин. Но посвящена она, прежде всего, русским женщинам – "добрым, любящим, терпеливым", многие из которых наверняка испытывали то же самое, что когда-то и Валерия в свое время: - Мне бы больше всего хотелось, чтобы, прочитав мою книгу, у них вновь появилось надежда, если кто-то вдруг ее уже утратил. И чтобы люди снова смогли поверить в то, что счастье возможно. Бывший муж певицы Александр Шульгин выведен в книге под именем Шуйским. Валерия так объяснила этот курьез: - С моей стороны это ирония. После развода дочь Аня попросила сменить фамилию на мою девичью. Для этого нужно было согласие отца. И мой…супруг примчался ко мне с такими словами: "Я никогда в жизни не дам на это согласие! Как же так, я продолжатель династии Шуйских! Я не позволю, чтобы моя дочь этого лишилась!" Причем он говорил это на полном серьезе, рассказывал, что фамилия изменилась, потому что их семья переехала в Сибирь и т.д. И это единственный элемент вымысла. Журналистов очень интересовало, когда Валерия успевала писать. Ведь все знают, какой график у звезд шоу-бизнесса: - Времени свободного у меня нет совершенно, поэтому приходилось его красть у сна – писала вечерами, ночами. Сначала даже не догадывалась, что это заберет столько сил. Но я человек дела, если за что-то взялась, то доведу до конца – поздно было отступать. И кроме всего прочего я всегда дружила с эпистолярным жанром. У моей мамы до сих пор хранится целая кипа открыток, которые я присылала каждый день еще в "дошуйский" период. Там я писала, что со мной случилось, с кем познакомилась, что узнала нового. А два года назад я стала регулярно вести дневник – буквально записывать свою жизнь, все, что произошло за день. На вопрос, почему идея написания книги возникла именно сейчас, певица ответила: - Идея давно уже витала в воздухе, и многие мои близкие настаивали, что давно уже пора написать: у тебя такая судьба! Такая биография! Я все отшучивалась, говорила, что мне некогда. Но как-то все активней и активней стали это обсуждать. И потом подтолкнул меня именно к написанию замечательный режиссер, человек, к которому я отношусь с огромным уважением и любовью – Александр Ревзин. Мы с ним встретились на гастролях, и он мне признался: "Я всю свою жизнь жалею, что не делал постоянные записи своей жизни. Очень много интересных людей, ярких событий, мыслей творческих не осталось до конца в памяти во всех подробностях, что-то, конечно, подстерто". В том самый вечер, это было в Донецке, я вернулась к себе в номер и непосредственно села делать записи. В скором времени по книге планируется снять кино, по этому вопросу уже ведутся переговоры. Сама Валерия не будет принимать в нем участие, так как выступает только как писатель или рассказчик. Также певица высказала пожелание, чтобы в фильме снимались неизвестные лица и даже предложила всем вместе подумать, кто из актеров смог бы справиться с главной ролью. К концу пресс-конференции заметно оживился Иосиф Пригожин. Как муж Валерии, он, естественно, не мог не высказаться о творении супруги: - Я сам прочитал книгу на одном дыхании. Дело в том, что она написана действительно художественно и читается легко. Писательский талант Леры для меня стал открытием. Представляете, живешь с человеком 3 года, а он все время тебя удивляет: еще и на пианино играет, и стихи пишет! Я не знаю, на что еще она способна. По поводу книги мое мнение такое, что это пережитая боль. Много ходило слухов на эту тему, разных историй, домыслов – где правда, где нет. А это, что называется, из первых уст. Мне кажется, нельзя бояться говорить правду, поделиться этим с аудиторией. Это уже выбор за читателем: пойти с Валерией или не пойти. - Вы знаете, все-таки это книга о счастье, - говорит певица.- Я не могла избежать того драматичного периода, как говорится, из песни слов не выкинешь. Но все-таки в моей жизни было больше хорошего, и я очень хочу, чтобы у людей после прочтения осталось ощущение, что жизнь прекрасна. И, несмотря ни на что, все будет хорошо.