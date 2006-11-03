Подкопаева подсела на мишек (ФОТО)

Повеселиться и покушать любимых сладостей медвежонка пришли Лиля Подкопаева, Максим Паперник, дуэт «Алиби», Владимир Горянский с супругой, Евгения Гапчинская, красавица Инна Цымбалюк в сопровождении Дивеева-Церковного и многие другие. Дожидаясь основного действия, гости с удовольствием уплетали сладкую соломку со сгущенкой и медом. Дамы даже и думать забыли, как пагубно могут отразиться подобные угощения на их фигурах, и с нескрываемой радостью отправляли палочку за палочкой в рот. Только Лиля Подкопаева отказалась от угощений в виду своего интересного положения. Тем не менее, беременность не помешала олимпийской чемпионке прийти на тусовку. «Мне нравится этот мишка и делом, и телом, и в целом, - заявила Лиля. – Он мне напоминает моих спортсменов, они тоже постоянно хотят есть,» - сказала спортсменка и уселась поближе к живой медведице Шани. Сперва Лиля боялась трогать дикое животное, но, познакомившись ближе, осмелела и погладила, а потом и вовсе принялась кормить Шани сладостями. «Я последнее время подсела на мед, - рассказывает Лиля Подкопаева, - очень вкусный и полезный продукт. Может, это из-за беременности…» Лиля призналась, что очень боится рожать. «Чувствую себя отлично, но рожать очень боюсь, первый раз все-таки. Врачи говорят, что срок в ноябре, но как Принцесса захочет, так оно и будет». Получив звучное звание «Лучший друг Винни Пуха - Кенго», Лиля откланялась. Красавица Инна Цымбалюк и Алексей Дивеев-Церковный на раздачу почетных званий опоздали. Видимо по дороге парочка успела проголодаться, а сладости не могли утолить чувство голода. Поэтому, перекусив соломкой, Инна и Алексей заказали тоже почти «медвежье» блюдо – суши. Алексей пытался накормить спутницу вкусностями, но Инна быстро пресытилась и игнорировала любезно поднесенные палочки. Так они и просидели до конца праздника: Алексей лакомился суши, а Инна отрешенно наблюдала за происходящим.