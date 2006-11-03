Маша Ефросинина отняла юбку у Пэрис Хилтон, а Нелли Уварова раздела собственного стилиста

3 ноября 2006, 14:56

Маше Ефросининой приглянулась одна юбка из плотного шелка, расшитая вручную золотыми блестками. Но не ей одной...

Эта же вещица, продемонстрированная на Лондонской неделе моды, понравилась еще одной красотке – светской львице и богатой наследнице Пэрис Хилтон. Но наша-то пошустрее оказалась! Красивую обновку Маше доставили в Киев, и она появилась в ней на записи программы "Звездные дуэты", проекта телеканала "Интер". Обновка оказалась красивой, но не шибко удобной: Маша во всеуслышание пожаловалась своему партнеру диджею Паше, что юбка парит. А вообще-то, присутствующие на записи программы гости (около трех десятков молодых людей) узнали, что наша знаменитая и любимейшая телеведущая девушка абсолютно без комплексов. Хорошо все-таки, что это был не прямой эфир! Вот такой пример. За кулисами Паша говорит Маше: «Если хочешь, могу твою юбку подержать!» - «Да ты какой-то сексуальный маньяк!». Тут Маша соображает, что она все произнесла в микрофон, и публика слышала ее реплику: «Ой, это было слышно?! Мать твою!» Впрочем, это барышню нисколько не смутило. Когда Ефросинина начала представлять членов жюри: «Три мужчины…», в динамиках раздался громкий хруст (видать, кто-то из судей или звукорежиссер перед включенным микрофоном зашелестели листами бумаги). Маша мгновенно отреагировала: «Кто тут громко пукнул? Я только возбудилась от слов «три мужчины», и такой облом!» Евгений Рыбчинский как член жюри предложил Паше станцевать тур вальса с Машей. Телеведущие показали все, на что были способны, хоть у них в проекте звезды поют, а танцуют – на «вражеском» шоу. Получилось, как и следовало ожидать, не очень – без тренировки-то. Маша во время вальса поучала Пашу: «Не оттопыривай ж..!» Наконец-то все приготовления были закончены, и началась запись программы. Первыми вышли на сцену группа «Алиби» с бронзовым призером Олимпийских игр по метанию молота Александром Крикуном. Они исполнили песню «Ты отказала мне два раза». Во время номера призер очень сексуально и не очень по-олимпийски крутил задом, а сестры Завальские оборвали на его рубашке все пуговицы. С точки зрения режиссерской постановки, номер членам жюри понравился. А вот вокал Крикуна вызывал сомнения… Хотя на самом деле из-за технических неполадок со звуком никто ничего толком не слышал. Пришлось номер переснимать. Но перед этим ...привезли новую рубашку для Александра. К слову, "проблемы" с нарядами на шоу были не только у Крикуна. Нелли Уварова, например, раздела собственную стилистку! Та, понимаете ли, купила себе в Париже модную юбку. Пришлось отдать поносить Кате Пушкаревой. Кофточку Уварова сняла с родной сестры, а туфли – одолжила у программы «Шанс». Обувь, между прочим, оказалась артистке еще и не по размеру: она чуть не упала со сцены.

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