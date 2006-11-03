Виктор Анисимов впал в балетное сумасшествие

Неожиданно Виктор создал коллекцию беж, цвета шампанского, сливок, молока, розового зефира, сыграл на контрасте матовых и блестящих фигур. Все это великолепие он бережно украсил черными цветами на всевозможных завязках и подвязках. Также органично вплелись цветочные узоры и в силуэты платьев. Темой балета объясняется появление лент «от пуантов», которыми подпоясаны платья и украшены блузы, а также тоненькие канты «пуантового» происхождения на подолах. Сами же пуанты по-донецки выглядят так: замшевые лодочки на пружинистой танкетке с квадратными носками. Но и в этой арт-коллекции присутствуют футболки-трансформеры с множеством дырок-рукавов, пиджаки-накидки, разрезанные в самых неожиданных местах и заколотые значками, драпировки и брюки фирменного покроя. А три шубы в коллекции символизируют свободу художника: если в Москве коллекция демонстрируется в основном для баеров, то у нас – то, что хочет показать дизайнер.