Анастасия Волочкова: Банщики боялись, что я рожу в парилке!

Тут на днях услышал я песню про Настю Волочкову и кремлевскую диету. Это и стало поводом для встречи со знаменитой балериной с мировым именем и просто красавицей.

Ужинаю в полночь

- Я песню слушала, хотя, боюсь, Евгений, разочарую - я не придерживаюсь диет. Есть печальный опыт с «кровавой диетой». Сдаешь анализ крови, и тебе вручают список, что можно есть, что нет. Дважды садилась и… начинала набирать вес. Поэтому отказалась. А ваша кремлевская… В ней, единственной, даже алкоголь разрешен! И тут, думаю, многим не хватит выдержки соблюдать меру. Толстенькие мужички, бизнесмены думают, что будут бухать с утра до вечера, есть мясо сколько угодно и похудеют!

Я для себя подобрала свой рацион и режим. День начинается с ледяного душа. Получаю заряд на весь день.

После душа делаю легкий макияж, играю с Аришей. Пью зеленый чай с лимоном вприкуску с медом. Вот и весь мой завтрак. Если завтракаю с мужем Игорем, позволяю себе несколько сырых перепелиных яиц или одно куриное. Вареное.

Затем - репетиции в театре, деловые встречи, снова репетиции. Вечером спектакли, концерты или мероприятия.

- А когда же обедаете?

- На обед времени нет. Все расписано по минутам. Да и желания нет. Если только чай, как сейчас. (В кафе напротив театра Волочкова попросила чашку чая с клубникой. И все…) Основная моя еда вечером.

- Но, позвольте, Анастасия, в светской тусовке модно сейчас не есть после 18.00, чтобы поддерживать стройную фигуру. Вас же просто не поймут!

- Я человек не тусовочный. Признаюсь, прежде я ела утром. Когда после плотного завтрака шла на репетицию, тяжело было работать. А вечером ничего не могла себе позволить… Тибетский доктор посоветовал изменить режим. И стало легко.

Если не буду есть после 6 вечера, то не буду есть вообще! Я же в 9 вечера только возвращаюсь с репетиции. Когда танцую, ничего не ем до концерта. Так что порой мой ужин начинается в полдвенадцатого ночи.

- Диетологи в обморок упадут от такого режима!

- До бани я тоже не позволяю ни еды, ни алкоголя. Процесс банный завершается в полночь. Но, конечно, чем позже ем, тем легче ужин. Предпочитаю ужинать дома. Это для меня семейный ритуал. Люблю готовить вместе с мужем салаты. Режем с Игорем помидорчики, огурчики, салатные листья: рукколу, фризе, латук, айсберг… Все смешиваем, заправляем оливковым маслом, винным уксусом, пряностями, перцем. Или готовим на пару свеклу, спаржу. Самое любимое блюдо - шпинат с легким сыром пармезан и большим количеством острого перца. Я не ем ничего соленого. Соль мне заменяют пряности. Я и Игоря приучила к овощам. Конечно, на торжественных ужинах в ресторане Игорь ест мясо.

Чем заменить мясо?

- А вы отказались от мяса из принципа?

- Просто не нравится. Хотя могу иногда съесть. Но если я не люблю мясо, это вовсе не значит, что есть его плохо. Массажисты мне как раз советуют есть студень, чтобы подпитать мышцы ног. Как, кстати, кремлевская диета к холодцу относится?

- Прекрасно! Ноль очков. Как и в мясе.

- Во время беременности врачи рекомендовали есть говядину для силы, крепости. Но я не слушалась, продолжала репетировать до последнего дня, ходила в баню и ела шпинат, салат, свеклу, другие овощи и рыбу.

- Значит, вы просто нашли хорошую замену мясу! Надеюсь, рыбу не жарите в сухарях?

- Что вы! Я не могу смотреть на рыбу в порциях. Тем более жаренную в сухарях. Кроме тяжести в желудке, она ничего не даст. Игорь у меня готовит только свежую рыбку на пару. Целиком! Без соли. Я в процесс не вмешиваюсь, только ем. Еще у него отлично получается копченая рыба. Это вредно по науке, но в настоящей коптилке, на опилках, политых виски, - пальчики оближешь! Аромат на весь дом. Но это мы - только за городом.

Человек будет гораздо лучше себя чувствовать, если съест кусок мяса не с привычной картошкой, а с большой порцией салата. Или с овощами на пару. А если еще сырком посыпать, это лучше любой пиццы!

Мой первый большой концерт после рождения дочки был в Армении. Угощали традиционным блюдом: шпинат со взбитым яйцом. Для меня это было равносильно большому вкусному торту.

Я же полностью исключила для себя картошку, макароны, хлеб, вообще хлебобулочные изделия, сладкое. Сахар не переношу. Но до шизофрении не доходит. Считаю, что человек не может полностью ограждать себя от сладкого. Просто во всем нужно знать меру. И здесь тоже. Во всяком случае мед я люблю. Хотя по вашей диете, скажете, тоже вредно. А я ем в больших количествах.

- Литровыми банками?

- Ну что вы, столовую ложку утром, столовую вечером.

- Нормально. Я сам мед люблю. Тем, кто похудел, его надо есть. Так что не переживайте. А что пьете, Анастасия, кроме зеленого чая?

- Минералку без газа. Она полезнее. Люблю воду с лимоном. Перед спектаклем в бутылочку с водой запихиваю много долек. Выжимать времени нет. Из алкоголя - только белое сухое вино. Оно не дает прибавки веса. Если хочется излишеств - коктейль с текилой.

- Про утреннюю зарядку я вас и не спрашиваю. Хватает одного балета…

- Конечно, у меня такая нагрузка - мало не покажется! Сплошные репетиции, гастроли. Не могу выбрать двух дней в месяц, чтобы отдохнуть. Это тоже, конечно, перебор. Организм устает, разгрузка необходима. Но людям, желающим похудеть, советую физическую нагрузку в дополнение к диете. Если человек начинает с нуля, нужна хотя бы минимальная гимнастика. Когда вижу женщин с огромными животами, жалко становится. Утром встань, сделай 100 раз упражнение на пресс, потом ложись на живот, поподнимай ноги и спину - и все прекрасно будет. Бока, живот сразу уменьшатся.

Как париться?

- Я поставила рекорд в академии банного искусства. Из трех часов нахождения в комплексе два с половиной провела в парилке. Фактически без отдыха. Из парной в ледяную купель и обратно.

- Примите поздравления от ветерана движения с сорокалетним стажем!

- Вообще я стараюсь трижды в неделю ходить в баню. Два дня - обязательно.

- Не перебор?

- Перебор. Но мне хорошо. Помогает при таком ритме жизни. Обычно раз семь захожу в парилку по 15 минут. Парюсь очень долго, сильно, от души! Пихтовыми, дубовыми, можжевеловыми вениками.

- Медом мажетесь?

- Да, вместе с солью. В пропорции пятьдесят на пятьдесят. И лицо, и тело. Прекрасный массаж.

- Что пьете в бане?

- Только горячий чай. Немного. С медом, лимоном.

Бане я не изменяла даже во время беременности. Накануне родов тоже парилась. Банщики боялись, что рожу прямо в парилке.

О здоровье

- Как дочка себя чувствует?

- Здорова. Только что годик исполнился.

- А у вас отношения с медициной как складываются?

- Слава богу, заболеваниям не подвержена. А если что-то происходит, простуда, защемление нерва, к врачу не бегу. Наверное, поступаю неправильно, занимаясь самолечением. Но больше верю в святое масло, чем в обезболивающие препараты. Игорь иногда заставляет принимать какие-то лекарства. Но в основном гомеопатические, травы…

Считаю, что болезни связаны с нашим образом жизни, мышления. Поэтому скорее мне помогает борьба со своими противоречиями. Хотя, разумеется, если серьезная болезнь, надо обращаться к врачу.

- Анастасия, позвольте на прощание открыть вам, противнице всяческих диет, одну тайну. Ваше питание - это идеальная кремлевская диета. Рыба, овощи, яйца, зеленый чай с медом, чистая вода, немного сухого вина… То, к чему надо стремиться. А разговоры про бухающих с утра до ночи мужиков, закусывающих одним мясом, - миф, который я устал опровергать. Про вас тоже говорят, что питаетесь одним шпинатом.

- Приятно слышать. Но я делаю это интуитивно.

- Прекрасная у вас интуиция! Скажу больше. Заслуженный врач России Роберт Богачев считает: правильно подобранная кремлевская диета плюс полчаса физической нагрузки через день, плюс баня раз в неделю - и проживешь сто лет. К вам это подходит полностью. Хотя с нагрузкой и баней у вас даже перебор...

